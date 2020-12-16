封锁新冠热点？德国萨克森州政府举步维艰

（德国之声中文网）来在萨克森州的消息令人不安。该州每10万人中平均7天就有400人染疫，其中3个地区更超过600。而全德国的平均值目前是179例。

位于德国东南端的萨克森州

该州先与其它各州两天进入"停摆"。学校、幼儿园、商店关门，所有人尽可能呆在家里。然而，很多人不这么做。该州的人员流动性是全国最高的。因此，州政府考虑采取更严厉措施，显然也考虑封锁染疫人数特别高的地区。

停摆措施会有效吗？

这一消息引发强烈不安。州长克雷齐默尔（Michael Kretschmer）试图稳定民心，明确表示，尚未作出相关决定，并告诫大家不要恐慌。他通报说，一个危机小组研究了染疫数字最高地区的情况，目前正对之作出评估，此外，还应等待已经实施的停摆措施的效用，而这将在10至14天后才能知道。他强调，在此之前，不会实施进一步限制。

萨克森州州长克雷齐默尔告诫大家不要恐慌

眼下，德国几乎所有疫情高发地区都位于萨克森州境内。受到影响的尤其是该州东南端，德、捷、波三国接壤地区。那里，每天都有数万人跨境进出邻国工作。包岑（Bautzen）市长阿伦斯（Alexander Ahrens）告知，进出边境者数量众多，仅包岑日均流动人数就近２万，"对一个居民４万的城市来说，这可是一个庞大的数字。"

病毒并不止步于边境线

人口1000万的捷克属于欧洲遭Covid-19新冠大流行瘟疫打击最重的国家。迄今，该国已有近万人死于新冠，而鉴于染疫人数过高，就在圣诞节即将到来之际，新冠紧急状态将再度延长。

边境地区融为一体

在三国交界区德国一家医院工作的一名主任大夫透露，他所在的医院资源严重不足，已不得不采用"分诊"（Triage）。这一概念源自法语，可译为"选择"。在目前情况下，它意味着，医生得拿出意见，哪个新冠患者可用上数量有限的呼吸机，哪个不能，而它有可能决定当事人的生死。

萨克森的贝加莫

因为床位缺乏、医护人员数量不足，萨克森州的很多医院已不堪重负。本月初，联邦议院该州议员万德维茨（Markus Wanderwitz）即已警告过会出现这一情况，他指出，萨克森州有可能成为第二个贝加莫。今年春季，意大利贝加莫地区成为该国乃至欧洲新冠疫情最严重地区。目前，由于自己染疫或处于隔离状态，在萨克森东部的埃尔茨e山区，医护人员缺勤率达60％。包岑市长也报告说，该市医院已经饱和，他看到了不断增加的染疫数字。

包岑市长阿伦斯欲维持边境开放

阿伦斯市长指出，还在10月初，当捷克国内新冠感染和死亡人数大量增加时，市政府即有过讨论，他在讨论时强调，不应关闭与捷克的边界，必须找到别的手段和途径，遏止大流行瘟疫。

拒绝戴口罩者和新冠否认者

然而，这位市长指出，萨克森东南部的居民们不乐意受人指挥，对先前的限制措施他们已经有受人摆布的感觉，面对更严格限制措施，这一感觉便更强烈了。他所说的情况，人们在包岑随处可见：依然有很多人毫不理会戴口罩规定，仍不遮盖口、鼻，或者，满不在乎地把口罩挂在鼻子底下。

若想跟他们攀谈一下，大多数人都会摆摆手，很快离开。愿交谈的人则毫不掩盖自己的看法，对这么高的感染数字表示怀疑，对媒体当然就更谈不上信赖了。玩具店"木蠹"特意写明欢迎不戴口罩的顾客，店主属于那些公开呼吁抵制防疫限制措施的群体。议员万德维茨本月初在一次议会发言时指出，要是在自己家乡戴口罩，众目睽睽之下，他会有一种被视为外星人的感觉。

只有事实管用

只有那些自己染疫，或家人、友人中发生感染病例的人们才愿意承认有疫情。在包岑步行区，一对从新冠中康复的夫妇表示，"没人愿意得这种病"。另一位上了年纪的男子承认，起初，他不愿相信新冠病毒有这么危险，只是在他女儿跟他据实讲述了其所在医院的情况后，他才改变了看法。

市长阿伦斯表示，他新近在脸书上传了一段摄自格尔利茨（Görlitz）一家医院的２分钟无评论视频，介绍了那里的真实情况。他指出，萨克森人侥幸度过了第一波疫情，因此，很多人不愿意相信目前发生的事情。他说，"春季时，我们这里几乎没有染疫病例，大多数人甚至不知道有何人知道某人传上了病毒。"

东德专制残余影响

阿伦斯指出，加上夏季病例数量始终稳定处于低位，秋季的情况着实让一些人吃了一惊，无法理解，怎么也会在这里出现这一问题。正是这一问题可能导致在未来数星期出现最严重情况，届时，警察将封锁萨克森州境内各热点的公路，阻止任何人进出。

阿伦斯担心，实行更为严格的出行限制措施可能不会那么容易被民众接受。他说，"在中国，那种措施能实施；这里，没有人会执行。"他指出，"原因在于来自东德的经验，在当年的那个社会主义国家，对什么是许可的，什么是不允许的，政府都作了最细致的规定。人们比30年前要自主得多了，他们要求有更多的话语权。我们必须拿出更能让人信服的方案。"

不过，阿伦斯市长明白，再好的方案也会有不起作用的一天。他无可奈何地表示："为不使数字继续急剧上升，我们已处在必须动用最后手段的境地了。"

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。