封锁新冠热点？德国萨克森州政府举步维艰

德国萨克森州新冠染疫人数急剧增加，医院人满为患，州政府考虑颁布禁足令：尽管采取了“停摆”措施，该州东部地区疫情仍急剧恶化。是否会出现第二个贝加莫（Bergamo）？
（德国之声中文网）来在萨克森州的消息令人不安。该州每10万人中平均7天就有400人染疫，其中3个地区更超过600。而全德国的平均值目前是179例。
该州先与其它各州两天进入"停摆"。学校、幼儿园、商店关门，所有人尽可能呆在家里。然而，很多人不这么做。该州的人员流动性是全国最高的。因此，州政府考虑采取更严厉措施，显然也考虑封锁染疫人数特别高的地区。
这一消息引发强烈不安。州长克雷齐默尔（Michael Kretschmer）试图稳定民心，明确表示，尚未作出相关决定，并告诫大家不要恐慌。他通报说，一个危机小组研究了染疫数字最高地区的情况，目前正对之作出评估，此外，还应等待已经实施的停摆措施的效用，而这将在10至14天后才能知道。他强调，在此之前，不会实施进一步限制。
眼下，德国几乎所有疫情高发地区都位于萨克森州境内。受到影响的尤其是该州东南端，德、捷、波三国接壤地区。那里，每天都有数万人跨境进出邻国工作。包岑（Bautzen）市长阿伦斯（Alexander Ahrens）告知，进出边境者数量众多，仅包岑日均流动人数就近２万，"对一个居民４万的城市来说，这可是一个庞大的数字。"
人口1000万的捷克属于欧洲遭Covid-19新冠大流行瘟疫打击最重的国家。迄今，该国已有近万人死于新冠，而鉴于染疫人数过高，就在圣诞节即将到来之际，新冠紧急状态将再度延长。
在三国交界区德国一家医院工作的一名主任大夫透露，他所在的医院资源严重不足，已不得不采用"分诊"（Triage）。这一概念源自法语，可译为"选择"。在目前情况下，它意味着，医生得拿出意见，哪个新冠患者可用上数量有限的呼吸机，哪个不能，而它有可能决定当事人的生死。
因为床位缺乏、医护人员数量不足，萨克森州的很多医院已不堪重负。本月初，联邦议院该州议员万德维茨（Markus Wanderwitz）即已警告过会出现这一情况，他指出，萨克森州有可能成为第二个贝加莫。今年春季，意大利贝加莫地区成为该国乃至欧洲新冠疫情最严重地区。目前，由于自己染疫或处于隔离状态，在萨克森东部的埃尔茨e山区，医护人员缺勤率达60％。包岑市长也报告说，该市医院已经饱和，他看到了不断增加的染疫数字。
阿伦斯市长指出，还在10月初，当捷克国内新冠感染和死亡人数大量增加时，市政府即有过讨论，他在讨论时强调，不应关闭与捷克的边界，必须找到别的手段和途径，遏止大流行瘟疫。
然而，这位市长指出，萨克森东南部的居民们不乐意受人指挥，对先前的限制措施他们已经有受人摆布的感觉，面对更严格限制措施，这一感觉便更强烈了。他所说的情况，人们在包岑随处可见：依然有很多人毫不理会戴口罩规定，仍不遮盖口、鼻，或者，满不在乎地把口罩挂在鼻子底下。
若想跟他们攀谈一下，大多数人都会摆摆手，很快离开。愿交谈的人则毫不掩盖自己的看法，对这么高的感染数字表示怀疑，对媒体当然就更谈不上信赖了。玩具店"木蠹"特意写明欢迎不戴口罩的顾客，店主属于那些公开呼吁抵制防疫限制措施的群体。议员万德维茨本月初在一次议会发言时指出，要是在自己家乡戴口罩，众目睽睽之下，他会有一种被视为外星人的感觉。
只有那些自己染疫，或家人、友人中发生感染病例的人们才愿意承认有疫情。在包岑步行区，一对从新冠中康复的夫妇表示，"没人愿意得这种病"。另一位上了年纪的男子承认，起初，他不愿相信新冠病毒有这么危险，只是在他女儿跟他据实讲述了其所在医院的情况后，他才改变了看法。
市长阿伦斯表示，他新近在脸书上传了一段摄自格尔利茨（Görlitz）一家医院的２分钟无评论视频，介绍了那里的真实情况。他指出，萨克森人侥幸度过了第一波疫情，因此，很多人不愿意相信目前发生的事情。他说，"春季时，我们这里几乎没有染疫病例，大多数人甚至不知道有何人知道某人传上了病毒。"
阿伦斯指出，加上夏季病例数量始终稳定处于低位，秋季的情况着实让一些人吃了一惊，无法理解，怎么也会在这里出现这一问题。正是这一问题可能导致在未来数星期出现最严重情况，届时，警察将封锁萨克森州境内各热点的公路，阻止任何人进出。
阿伦斯担心，实行更为严格的出行限制措施可能不会那么容易被民众接受。他说，"在中国，那种措施能实施；这里，没有人会执行。"他指出，"原因在于来自东德的经验，在当年的那个社会主义国家，对什么是许可的，什么是不允许的，政府都作了最细致的规定。人们比30年前要自主得多了，他们要求有更多的话语权。我们必须拿出更能让人信服的方案。"
不过，阿伦斯市长明白，再好的方案也会有不起作用的一天。他无可奈何地表示："为不使数字继续急剧上升，我们已处在必须动用最后手段的境地了。"
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
“柔性封锁”防疫措施显然未能阻止德国每天不断攀升的新冠肺炎确诊数和死亡数。德国联邦总理默克尔周日在同各州州长举行咨询磋商会议之后宣布，从下周三起德国再次全面停摆。