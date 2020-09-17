封杀前夕 特朗普批准TikTok与甲骨文沃尔玛合作协议

（德国之声中文网）美国总统特朗普周六表示，他已原则上批准了TikTokyu零售巨头沃尔玛和软件开发商甲骨文的一项交易。他表示：“如果他们能完成交易，那很棒。如果不成，那也不碍事。”



特朗普称，这项交易提案的目标是组建一家新公司，可能设址于加州，而且将“完全由甲骨文和沃尔玛掌控”。TikTok已经在声明中证实了这项消息：“我们很高兴TikTok、甲骨文和沃尔玛的提案能消除美国当局的疑虑，并解决围绕TikTok在美未来发展的问题。”



声明形容甲骨文公司是“值得信赖的技术提供商，将负责所有美国用户数据及保护相关计算机系统安全，确保完全满足美国国家安全要求。”。TikTok还表示正与沃尔玛协商建立伙伴关系。

根据提案，甲骨文和沃尔玛将入股TikTok并成立TikTok Global，运营美国业务。在特朗普宣布同意交易提案后，美国商务部周六表示将推迟TikTok禁令一周。原本定于本周日生效的禁令本来会迫使苹果和Google将TikTok从其美国应用程序商店中下架。

路透社引述美国政府官员称，美国投资者将占TikTok Global的53%股权，中方投资者则占36%。TikTok表示，根据提案，甲骨文和沃尔玛将参加TikTok Global的上市前募股，可以占有上市前最高20%的股份，剩余的80%则将有字节跳动持有。



另据彭博社周日引述消息人士报道，字节跳动正为TikTok争取600亿美元的估值。若甲骨文及沃尔玛同意此估值，依照甲骨文持股12.5%以及沃尔玛持股7.5%的配比，这两家公司总共将支付120亿美金收购TikTok Global股份。

字节跳动打脸特朗普：“第一次听说50亿教育基金”

甲骨文与沃尔玛皆证实参与这项合作案。甲骨文表示，TikTok的决定是受到视频会议软件公司Zoom的影响，该公司近期将视频会议数据转移到甲骨文云端服务。

沃尔玛也在声明中写道，该公司初步同意购买TikTok Global的股权，以及加入一项商业协议，为TikTok Global提供商务、物流、支付、及其他全渠道零售服务。沃尔玛总裁董明伦（Doug McMillon）则将担任TikTok Global董事会成员。声明还写道：“TikTok Global主要将由美国投资者持有，包括甲骨文和沃尔玛。TikTok Global将为独立美国公司，总部设于美国，5个董事会席位中的4个席位将由美国人担任。”



新成立的TikTok Global公司预计将创造2.5万个就业机会。特朗普还表示，这笔交易涵盖一份价值50亿美元、提供给美国年轻人的教育基金。但字节跳动周日（9月20日）发布声明澄清：“有媒体报道称，TikTok将在美国设立一个50亿美元的教育基金。特此澄清，我们也是从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金。公司一直致力于教育领域的投入，也计划和合作伙伴、全球股东一起为全球的学生启动基于AI和视频技术的在线课堂项目。“



美国总统特朗普8月6日颁布行政命令，将矛头对准通讯软件微信及短视频平台TikTok的中国母公司腾讯和字节跳动，禁止美国公司和个人与上述企业交易，理由是这两家公司的应用程式对国家安全构成威胁。该项行政命令在颁布的45日（即9月20日）后生效。白宫周五宣布，在美国境内禁止下载和使用手机应用程序。TikTok原定从本周日开始禁止下载，从11月12日起禁止使用。



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