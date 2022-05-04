封控下的中国经济：生产消费双降

（德国之声中文网）周一（5月16日），中国国家统计局公布的4月份全国固定资产投资、社会消费品零售总额等经济运行数据显示，工业生产和个人消费明显下降。

今年4月份，中国工业增加值同比下降2.9%，环比下降7.08%。1-4月份，工业增加值同比增长4.0%，比1-3月份回落2.5个百分点。4月份的社会消费品零售总额同比下降11.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额下降8.4%。

德新社报道称，专家认为中国经济今年的下滑程度超过预期。彭博社的分析指出，4月经济活动的数据显现了上海和其它城市封控造成的损失，“其影响范围比预测的更广、更深”。

今年以来，长春、广州、深圳、上海等经济重镇先后因防疫被封控，全国货运交通量下降，供应链阻断，许多企业被迫停工或减产，服务业关闭。全球最大港口上海港的运作也大受影响。据美联社报道，尽管港口方面称上海港正常工作，但官方数据显示，集装箱运输量减少了将近30%。

中国政府承诺通过退税、低息贷款和减免租金等手段帮助遇到困难的企业，但一再发生的封城打乱了制造业、零售业和出口，居民被禁足在家也减少了消费。

接下来会发生什么？

尽管4月的数据令人担忧，但中国国家统计局发言人付凌晖表示，疫情对经济运行造成的影响是“短期的、外在的”，现在吉林、上海等地的疫情已经得到有效控制，复工复产有序推进，扩大内需、助企纾困、保供稳价、保障民生等一系列政策措施正在显效，5月份经济运行有望得到改善。

《第一财经》援引东吴证券分析，4月经济数据普遍弱于预期，各主要经济增长分项全面降温。二季度经济增速下行压力亦有所增大，不过随着常态化核酸检测模式的优化和推广，疫情对经济的影响可能趋弱。

凯投宏观（Capital Economics）分析师埃文斯-普理查德（Julian Evans-Pritchard）撰写的一份报告指出，鉴于疫情缓解，预计中国经济5月将开始回升，但复苏将是缓慢的。

中国政府为今年定出的经济增长目标是5.5%。 在新冠疫情发展难测以及乌克兰战争对全球经济造成打击的情况下，实现这一乐观目标的前景充满变数。

在华的欧洲企业也受到“清零”正常和动辄数周的封城措施的冲击。中国欧盟商会主席伍特克（Jörg Wuttke）对德新社表示，除了运输受阻、停工停产和供应链被切断，会员企业还抱怨无法作预测和计划，“不确定性让一切都变得十分困难。接下来会发生什么？什么时候再次封城？”他认为中国当局采取如此严格的封控，是因为该国距离群体免疫还有很大差距，“老年人的疫苗接种没有加快，反而速度减慢了。”

“经济形势到了应该采取不计一切代价政策的时候”

上周六（5月14日）在清华大学举办的“清华五道口首席经济学家论坛”活动上，北京大学教授、原央行顾问黄益平表示，目前的经济形势到了应该采取“不计一切代价政策”的时候了。他说，只有采取更大力度的稳定经济的措施，重点保障中小微企业特别是老百姓生活的稳定，然后才能考虑下一步的经济复苏。

中国央行的金融数据显示，今年4月，个人和企业的借贷均减少。中国媒体报道，因为退税措施生效和经济活动降温，一些城市4月财政收入大幅下降。

原央行调查统计司司长盛松成在清华的论坛上表示，今年第二季度的GDP可能降至2.1%（第一季度为4.8%）。他还指出，下半年的复苏将无法弥补之前封城造成的消费损失。

目前当局将经济增长的希望寄托在基础设施建设上。由于前期的地方债券发行，中国基础设施建设在第一季度增长了8.5%。

中泰证券的首席经济师李迅雷认为，中国应该把重点放在促进消费上，因为仅靠基建投资不足保障以内循环。此外还可能导致地方政府的杠杆率水平越来越高，因此“要充分估算这方面可能会出现的问题”。

（综合报道）

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