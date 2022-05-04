 封控下的中国经济：生产消费双降 | 经济纵横 | DW | 16.05.2022

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经济纵横

封控下的中国经济：生产消费双降

中国为应对奥密克戎疫情采取的封控措施对经济产生的影响已显现，并超出人们的预料。今年4月的经济数据令经济学家担忧。

China | Coronavirus Lockdown in Schanghai

（德国之声中文网）周一（5月16日），中国国家统计局公布的4月份全国固定资产投资、社会消费品零售总额等经济运行数据显示，工业生产和个人消费明显下降。

今年4月份，中国工业增加值同比下降2.9%，环比下降7.08%。1-4月份，工业增加值同比增长4.0%，比1-3月份回落2.5个百分点。4月份的社会消费品零售总额同比下降11.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额下降8.4%。

德新社报道称，专家认为中国经济今年的下滑程度超过预期。彭博社的分析指出，4月经济活动的数据显现了上海和其它城市封控造成的损失，“其影响范围比预测的更广、更深”。

今年以来，长春、广州、深圳、上海等经济重镇先后因防疫被封控，全国货运交通量下降，供应链阻断，许多企业被迫停工或减产，服务业关闭。全球最大港口上海港的运作也大受影响。据美联社报道，尽管港口方面称上海港正常工作，但官方数据显示，集装箱运输量减少了将近30%。

China Shanghai Container-Hafen

上海港集装箱处理量减少30%

DW.COM

专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。

疑因看淡中國經濟而被炸號的知名市場策略師洪灝，週三證實已從交銀國際離職。他是在唱空中國，還是如實分析？事實上近日不少分析認為，中國經濟下行壓力逼近疫情之初，深陷封城泥淖的中國，正在拼清零與救經濟之間動輒得咎。

在中国股市因为封控措施和俄乌战争跌至低点之际，分析师洪灏的社媒帐号近日被停止使用。他此前曾发表过一些看淡市场的表态，例如预测沪指会跌破3000点。微博网友们表示，“这太荒谬了”，“以后只能唱多了”。

中国政府承诺通过退税、低息贷款和减免租金等手段帮助遇到困难的企业，但一再发生的封城打乱了制造业、零售业和出口，居民被禁足在家也减少了消费。

接下来会发生什么？

尽管4月的数据令人担忧，但中国国家统计局发言人付凌晖表示，疫情对经济运行造成的影响是“短期的、外在的”，现在吉林、上海等地的疫情已经得到有效控制，复工复产有序推进，扩大内需、助企纾困、保供稳价、保障民生等一系列政策措施正在显效，5月份经济运行有望得到改善。

《第一财经》援引东吴证券分析，4月经济数据普遍弱于预期，各主要经济增长分项全面降温。二季度经济增速下行压力亦有所增大，不过随着常态化核酸检测模式的优化和推广，疫情对经济的影响可能趋弱。

凯投宏观（Capital Economics）分析师埃文斯-普理查德（Julian Evans-Pritchard）撰写的一份报告指出，鉴于疫情缓解，预计中国经济5月将开始回升，但复苏将是缓慢的。

中国政府为今年定出的经济增长目标是5.5%。 在新冠疫情发展难测以及乌克兰战争对全球经济造成打击的情况下，实现这一乐观目标的前景充满变数。

在华的欧洲企业也受到“清零”正常和动辄数周的封城措施的冲击。中国欧盟商会主席伍特克（Jörg Wuttke）对德新社表示，除了运输受阻、停工停产和供应链被切断，会员企业还抱怨无法作预测和计划，“不确定性让一切都变得十分困难。接下来会发生什么？什么时候再次封城？”他认为中国当局采取如此严格的封控，是因为该国距离群体免疫还有很大差距，“老年人的疫苗接种没有加快，反而速度减慢了。”

China Coronavirus Shanghai Lockdown

中国将推广“常态化核酸检测”

“经济形势到了应该采取不计一切代价政策的时候”

上周六（5月14日）在清华大学举办的“清华五道口首席经济学家论坛”活动上，北京大学教授、原央行顾问黄益平表示，目前的经济形势到了应该采取“不计一切代价政策”的时候了。他说，只有采取更大力度的稳定经济的措施，重点保障中小微企业特别是老百姓生活的稳定，然后才能考虑下一步的经济复苏。

中国央行的金融数据显示，今年4月，个人和企业的借贷均减少。中国媒体报道，因为退税措施生效和经济活动降温，一些城市4月财政收入大幅下降。

原央行调查统计司司长盛松成在清华的论坛上表示，今年第二季度的GDP可能降至2.1%（第一季度为4.8%）。他还指出，下半年的复苏将无法弥补之前封城造成的消费损失。

目前当局将经济增长的希望寄托在基础设施建设上。由于前期的地方债券发行，中国基础设施建设在第一季度增长了8.5%。

中泰证券的首席经济师李迅雷认为，中国应该把重点放在促进消费上，因为仅靠基建投资不足保障以内循环。此外还可能导致地方政府的杠杆率水平越来越高，因此“要充分估算这方面可能会出现的问题”。

（综合报道）

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