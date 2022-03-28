封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

中国小感冒 全球供应链将大病一场？

由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。