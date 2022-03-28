封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
上海的新冠封控措施让许多居民为基本生活问题发愁。严格的“病毒清零”措施让这个2600万人口大都市的供应链受到冲击。这里是德国之声通讯员Fabian Kretschmer带来的报导。
周六的德语媒体继续关注上海的疫情及其实施的严苛封控措施。有记者不禁问道：如果连高效的上海都无法避免疫情大爆发，那中国其它城市呢？
由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。
随着严格封锁政策的实施，上海东海老年护理医院发生多起死亡事件。有专家认为，因为科学防疫让位于政治运动，清零政策失去了讨论的空间。
驻华欧盟商会向中国国务院发出呼吁，指出当前针对奥密克戎变种病毒的防疫措施已经严重干扰中国的供应链。商会主席建议中方加强老年人疫苗接种、尽快引入mRNA疫苗、允许无症状感染者居家隔离。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版