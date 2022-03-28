 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压 | 在线报导 | DW | 13.04.2022

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封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

上海的新冠封控措施让许多居民为基本生活问题发愁。严格的“病毒清零”措施让这个2600万人口大都市的供应链受到冲击。这里是德国之声通讯员Fabian Kretschmer带来的报导。

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