封堵华为、中兴设备 拜登签署《安全设备法案》

（德国之声中文网）根据路透社，美國總統拜周四（11月11日）签署了一项法案，进一步阻止华为和中兴通讯等被美国政府视为安全威胁的中国公司获得美国监管机构颁发的新设备许可证。

《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作。该法案将正式要求联邦通信委员会(FCC)不可再审查或批准任何对国家安全构成风险的设备所提出的授权申请。

美国参议院10月28日时一致表决通过了该法案。本月稍早时，众议院也已经以420比4的投票结果通过该法案。《南华早报》报道，此举表明了美国国会的整个政治光谱，都对中国政府和中国的科技巨头公司抱有强烈的不信任感。

《安全设备法案》在参议院是由佛罗里达州共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）和马萨诸塞州民主党参议员马基（Ed Markey）主导修法；在众议院则是由路易斯安那州共和党众议员史卡利斯（Steve Scalise）和加州民主党众议员艾许（Anna Eshoo）领导。

史卡利斯上周曾表示，美国国内仍有很多华为和中兴的设备， 「许多美国人的数据都还在这些网络上面运行」。

对于该法案通过一事，FCC主席卡尔(Brendan Carr)则说，自2018年以来，FCC已经批准了3000多份华为的申请。卡尔说，这项法律「将有助于确保华为和中兴等公司的不安全设备不会再被安装进入美国的通信网络」。

美欲根除华为及中兴

今年3月，FCC根据一条旨在保护美国通信网络的2019年法律，认定5家中国公司对国家安全构成威胁。这5间公司分别为华为、中兴、海能达、海康威视和大华股份。6月时，FCC经投票表决后，一致认同要禁止这些中国公司向美国电信网络提供设备。

北京在当时提出了严正反对。中国外交部发言人赵立坚说，「美国在没有任何证据的情况下，仍继续滥用国家安全和国家权力打压中国企业。」

此外，FCC也在去年12月通过规定，要求拥有中兴或华为设备的运营商「拆掉并更换 」这些设备。他们在7月时一致表决通过了一项19亿美元的计划，要补偿美国乡村电信运营商更换华为和中兴设备的费用。

FCC去年9月时估计，将华为和中兴的设备从网络中移除和替换，将耗费18.37亿美元。

（路透社、南华早报）

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