 封城冲击经济 美媒称习近平要求确保今年GDP增速超美 | 经济纵横 | DW | 27.04.2022

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经济纵横

封城冲击经济 美媒称习近平要求确保今年GDP增速超美

《华尔街日报》近日援引消息人士报导称，中国领导人习近平告诉官员“要确保中国今年的经济增速超过美国”。目前，中国经济明显受到严格防疫政策等因素冲击。多家投行以及国际货币基金组织下调了对中国2022年的经济前景预期。

图为4月15日的上海集装箱码头。这里的转运物流因为疫情受到了严重影响

图为4月15日的上海集装箱码头。这里的转运物流因为疫情受到了严重影响

（德国之声中文网）美媒《华尔街日报》4月26日援引知情人士称，在过去几周的会议上，习近平向一些中国经济、金融领域的高层官员表示，确保中国经济稳定增长很重要，要显示出中国的体制优越性，保证中国2022年的GDP增速超过美国。

报导引述知情人士说，为响应习近平提振经济的号召，中国政府部门正讨论加快大型基建项目建设的计划，讨论内容还包括刺激消费的计划。

知情人士还向《华尔街日报》透露，中国官员正提议与外国投资者和企业举行会议，“以安抚那些因中国政府整顿民营领域而感到不安的投资者和企业”。此外，中国政府也在扭转房地产等其他行业的政策，以提振经济，例如放松购房限制、推迟房地产税的实施计划。

美国经济增速20年来首次超过中国

2021年的最后一个季度，美国经济同比增长5.5%，增速超过中国该季度的4%。美国总统拜登当时表示，这是20年来美国经济增速首次超过中国。

2021年最后一个季度，美国经济增速超过中国。美国总统拜登当时表示，这是20年来首次

2021年最后一个季度，美国经济增速超过中国。美国总统拜登当时表示，这是20年来首次

根据美国商务部1月底公布的数字，美国2021年全年GDP增长5.7%，这是近40年来的最快增速。总统拜登当时在一份声明中表示，要让这一势头继续下去。

根据中国国家统计局数据，中国2021年全年GDP增长8.1%，但在第四季度走低。

2022年3月，中国国务院《政府工作报告》提出，中国今年GDP增长目标5.5%左右。该数字处于20多年来的最低水平，但仍然高于主要国际经济机构的预测。

中国“经济形势报告网”4月19日刊文称，“2022年我国经济增长目标需要付出艰苦努力才能实现”。

投行们纷纷下调预期

经济学家郎咸平4月26日发微博写道，“经济发展，不是靠意志和决心，而是要用真实数据说话”，指出目前东南亚等国外贸快速复苏，越南3月份出口量超过深圳、接近广东全省。目前这条微博已被删除。

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中国经济学者沈凌此前发文对美国的国债做了一点讨论，对未来升息背景下的宏观经济政策表达了悲观的预期，觉得美国可能要面临货币和财政的双收缩。那么作为美国的最大竞争对手，中国的情况又如何呢？

《新苏黎世报》认为中国当下的疫情将拖经济后腿，导致难以完成今年的增长目标；《商报》则在西方讨论能源依赖的背景下，介绍中国大力扶植绿色氢能技术。

中国股市周一（4月25日）明显趋弱，沪深300指数创23个月新低，上证综指在关键的3000点徘徊。市场分析家指，“动态清零”抗疫政策和市场资本低迷挫杀投资者情绪。

3月份的企业指数显示，中国各地疫情防控措施收紧以及俄乌战争对全球供应链的影响，对中国制造业生产经营造成明显冲击。在华美国企业也对形势不乐观。

中国国家统计局4月18日发布数据显示，今年第一季度中国GDP同比增长4.8%，高出去年第四季度0.8个百分点，也略高于市场预期，但是低于中国2022年GDP增长5.5%左右的目标。国家统计局发言人当时表示，今年3月份以来，世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。

专家们也基本一致认为，中国动态清零的抗疫政策将严重拖累第二季度经济增长。第一季度经济增长主要是在1月和2月实现的，3月开始疲软现象明显。

据美媒CNBC4月26日报导，多家投行近日下调了对中国经济前景的预期。其中一家投行（野村证券）认为，中国2022年的GDP增长将低于4%。

实现不了5.5%的增长目标仍有望超美

彼得森国际经济研究所的中国项目负责人洛夫利(Mary Lovely)在4月18日接受《华尔街日报》采访时指出，中国经济出现了“真正的危险迹象”，甚至可能在第二季度陷入停滞。洛夫利表示，消费和出口外贸一直是中国经济增长的两大驱动力，而现在这两方面都出现了“一些严重的危险信号”，她说，今年中国经济年增长率可能会明显低于政府设定的5.5%的增长目标。

国际货币基金组织（IMF）在今年1月预测中国2022年GDP增长4.8%。在4月19日发布的《世界经济展望》报告中，IMF将中国2022年经济增长预期再度下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，再加上俄罗斯入侵乌克兰加剧对中国的压力。

不过根据IMF的预测，如果中国经济增速能够达到4.4%，应仍能超过美国经济的增速。IMF在4月这期《世界经济展望》报告中，同样下调了对美国2022年的经济前景预期，从1月的4%下调至3.7%。

政治意味浓厚的2022

对于中国而言，2022年是政治意味浓厚的一年。中国领导人习近平预计在秋天的二十大上寻求第三任期。分析人士认为，在具有重大政治意义的一年，中国很难容忍增长目标和防疫政策的失败。

中国领导人习近平预计在秋天的二十大上寻求第三任期。分析人士认为，2022年是具有重大政治意义的一年

中国领导人习近平预计在秋天的二十大上寻求第三任期。分析人士认为，2022年是具有重大政治意义的一年

中国一些地区目前正在经历新冠疫情爆发以来最严格的防疫限制，这给交通、住宿和餐饮等行业带来了沉重打击，也拖累消费情绪。

据路透社4月27日报导，中国大陆31个省、自治区、直辖市中28个发布了第一季度经济数据。截至周二，吉林、新疆和西藏还没有公布其数据。中国地方的经济数据显示，在中国主要沿海经济重镇，第一季度的零售额在疫情影响下表现得尤为疲软，第二季度的消费预计将进一步低迷。

在上海，零售额第一季度同比下降了3.8%，人们普遍预计，在上海4月经历长时间封城后，第二季度的影响将尤为严重。

在第一季度收到新冠冲击的港口城市天津，零售额收缩了3.9%。

不过，也并非只有黯淡的预测。中国政府网在4月21日发布“央视网”文章称，“中国经济迎难而上，稳健前行”，官媒《环球时报》英文网也在19日发布报道称，IMF下调增长前景，“并未反映中国经济的充分韧性”，表示中国今年需要应对更多挑战， “但情况远没有一些西方媒体夸大描述的那么严重。”

路透社报导称，英国经济研究咨询公司凯投宏观(Capital Economics)在周二（4月26日）表示，只要新的疫情得到控制，中国经济“合理的复苏”仍然是可能的。

删除了上文4月26日那条微博的经济学家郎咸平，也在当天再次发微博说：“国内经济加速探底叠加海外流动性剧烈收缩，二季度也许是内外交集最严峻的时期。此后若疫情削弱，稳增长进一步体现，资本流出压力或将缓解。”

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