封口费来源惹议 特朗普与认罪律师划清界限

(德国之声中文网) 特朗普在周三告诉霍士新闻(Fox News)，他「后来」才知道科恩有支付费用给女星。他也声称这是用他自己的钱而非选战经费支付。

科恩告诉法庭，他被「联邦办公室候选人」指示，以竞选资金支付情色女星炫风丹尼尔斯和前花花公子模特儿麦克杜格尔封口费。外界认为，他口中的候选人就是指特朗普。

在霍士新闻(Fox News)专访中，特朗普说，那些封口费都是用他自己的钱出的，而且因为科恩有他账户的使用权限，科恩付钱的当下他并不知情。

他说，自己后来知道的时后，「第一个反应是『这些钱是从竞选资金出的吗?』因为如果是的话，会有点冒险。」

「但是这些钱没有用到竞选资金，」他说，「是从我的账户出去，我也有发推特说明这件事。」

特朗普前私人律师科恩 (Michael Cohen)与纽约联邦检察官达成协议，在週二(8/21)承认了8项罪名，其中包括2项违反竞选财务罪。

对此，白宫维持一贯立场捍卫总统，说即便前私人律师科恩认罪，也不表示总统有罪。

「就像总统说的，我们已经说过很多次，他没有做错什么事。他没有被控告任何罪名。」白宫发言人桑德斯在白宫的记者会上这么说。「单单科恩签署认罪协议这件事情，对总统本身不具有任何意义。」

另一方面，特朗普称赞他的前竞选总干事马纳福特(Paul Manafort)没有向联邦政府低头，形容他是一个「有胆量的男人」，拒绝为了达成「交易」，而「妥协」编故事。

可能的法律后果

虽然特朗普自我辩护，美国诺瑟门法律事务所(Nossaman)的竞选资金专家凯特说，特朗普和他的竞选团队还是需要承担法律后果，很可能是由联邦选举委员会提起民事诉讼。

特朗普总统的身份也很可能让他难以受到法律制裁。「当一个人本身的角色就是宪法的捍卫者时，你很难判断到底有没有办法对他提起法律诉讼。」

「要解决这件事情，需要透过政治途径而非刑事途径。」他也补充，比较可能采取的方法是对总统提出弹劾，但是除非十一月的期中选举共和党输了，否则这也不太可能成真。

罗法/夏立民 (美联社、德新社、路透社)