 导致“长新冠”的四个原因 | 科技环境 | DW | 05.02.2023

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科技环境

导致“长新冠”的四个原因

头痛、虚弱、失眠、记忆减退——新冠后遗症，或称“长新冠”有着多种多样的表现。研究者发现，这些症状主要可归结于四个生理学上的原因。

不少人在感染过后并没有完全康复

不少人在感染过后并没有完全康复

（德国之声中文网）大多数人感染新冠病毒后都能完全康复，但某些病症却长期伴随另一些人。这包括体虚、头痛、记忆受损，甚至还有脱发和性欲减退。

美国耶鲁大学的免疫学家岩崎明子（Akiku Iwasaki）和其他几位学者对新冠后遗症进行了专门研究，总结了新冠导致人体生理变化的几个主要原因。

新冠病毒没有消失

“长新冠” 的一大原因可能是体内长期存在炎症。就是说，新冠病毒仍留存在体内，这些遗留下来的病毒不时继续繁殖，让免疫系统长期处于活跃状态。

岩崎说，“越来越多的研究观察到，无论是病毒性抗原还是病毒核糖核酸，在感染新冠数月后都还可能在体内存在。”

感染诱发自体免疫

急性感染引发的免疫反应，不仅针对病毒，还有可能攻击、损伤自身的细胞。因此岩崎认为，自体免疫反应可能是导致“长新冠”的另一个原因。

例如研究发现，新冠感染有可能引发慢性疲劳综合征（ME/CFS），而有迹象显示，自体抗体在这一神经系统疾病的形成中起着一定作用。

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重新激活其它病毒

第三个原因是，新冠疾病让体内的其他病毒，比如疱疹病毒又重新活跃起来。人在感染疱疹后，病毒会存留在体内，但在免疫系统健全的情况下不会再出现症状。而感染了新冠病毒后，免疫系统会集中对付这个新敌手，而让疱疹病毒有机可乘、再度抬头。

“我们在一些患者身上看到了这种体内潜伏病毒被激活的现象”，岩崎说。

新冠造成长久损伤

新冠病毒引发的疾病越严重，对身体造成长期损伤，从而导致“长新冠”的可能性也就越大。岩崎指出，这四种生理学上的现象有可能单独、也有可能重叠作用，因此重要的是根据特定的生理学特征来予以区分，以便对患者进行有效的治疗。

“新冠后遗症是接种疫苗的另一个重要理由”，以色列巴伊兰大学（Bar-Ilan University）的流行病学家埃德尔斯坦（Michael Edelstein）指出，疫苗能可靠地预防重症，因而减小新冠造成长期损伤的可能性。“综合分析显示，接种了疫苗的人，患上‘长新冠’的几率会比没有接种的人降低25%到30%。”

 

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