 导演李安：大陆缺席金马是华语影视的″损失″ | 文化经纬 | DW | 24.11.2019

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文化经纬

导演李安：大陆缺席金马是华语影视的"损失"

由于北京下令抵制今年的金马奖，使参选影片数量有所下降，但是颁奖仪式依然精彩纷呈。

Ang Lee Regissuer (picture alliance/ANN/China Daily)

（德国之声中文网）一年一度的金马奖被视为华语片的"奥斯卡"。著名导演李安周六表示，中国缺席金马奖，是华语界的"损失"。去年的金马奖颁奖典礼引发争议后，中国方面下令抵制今年的金马奖。

今年八月，中国影视管理机构宣布，大陆影片不得参加台湾的金马奖评选活动，但有关当局并未陈述抵制的理由。这一步骤被普遍看作台海两岸关系进一步紧张化的标志之一。去年的金马奖颁奖仪式上，台湾导演傅榆有关支持台湾国家认同的演说引起大陆在场影视界人士以及北京官方的不满，并最终导致中国大陆抵制今年的金马奖评奖活动。

出生在台湾的奥斯卡获奖导演李安是金马奖组委会主席，他表示："每个人都知道，这件事很难评判。无论是红地毯上，还是从参展作品来看，这都是一个损失。当然了，我个人认为，今年我们仍然有非常出色的作品参选，最好的作品不比去年差。"

李安说："今年参展影片和人数减少，当然令人遗憾。但金马奖永远张开双臂、欢迎你来。"

台湾导演钟孟宏的《阳光普照》获得最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剧情和最佳剧情奖。另一位台湾导演徐汉强惊悚片《返校》也获得最佳新导演等五尊"金马"。成为本届电影节的最大赢家。

周六举行的颁奖典礼进展顺利，基本没有政治色彩。徐汉强在发表获奖感言时简短提及香港历时数月的抗议浪潮，并表示"不应忘记我们的自由多么来之不易"。

55th Golden Horse Awards in Taipei, Taiwan 2018 | Zhang Yimou, chinesischer Regisseur (Imago/imaginechina)

去年的金马奖揭晓仪式上，张艺谋获最佳导演奖。

金马奖设立于1962年，是华语世界里最重要的影视奖项之一。除台湾外，参选影片还主要来自中国大陆和香港。而今年的金马奖评选中，马来西亚和新加坡等东南亚国家也有多部影片参选。

1996年姜文执导的《阳光灿烂的日子》首次代表大陆影片参加金马奖，而今年则是第一次大陆影片集体缺席。

2018年的金马奖评选中，中国大陆影片《我不是药神》夺得七项提名，而大陆导演张艺谋则因执导《影》获最佳导演奖。

2016年，民进党人蔡英文当选台湾总统后，一度趋缓的两岸关系急剧恶化。北京不断重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，并强调为了"祖国统一"，不排除动用武力。而台湾则指责北京方面文攻武吓，打压台湾的国际空间，并试图影响即将举行的总统大选。

  • Golden Horse Awards Preisverleihung Vicky Chen (picture-alliance/dpa/Mirror Media/Imaginechina)

    金马奖被“赤化”？ 台片杀出“回马枪”

    创造历史

    她是金马史上最年轻的女影后。今年14岁的陈文淇此次获得了金马奖最佳女演员和最佳女配角两项提名。最后，这位喜欢挑战性角色的新人凭借在《血观音》的出色表现斩获最佳女配角奖。她在该片中饰演一个身处黑暗政治和商业阴谋中的上层家庭女继承人，片中有一个遭强暴的镜头。

  • Taiwan Golden Horse Film Awards 2016 Feng Xiaogang (picture alliance/AP Photo/Chiang Ying-ying)

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    《芳华》未开花

    照片中是去年携《潘金莲》拿到金马最佳导演奖的冯小刚。今年，他带着自己差点胎死腹中的《芳华》再战金马，虽然有四项提名，但终究无果而归。这部装满了冯小刚文工团女舞者情怀的影片原本计划于10月黄金周上映，在中共19大召开前夕被紧急撤档，改在年末“贺岁档”上映。

  • Angels Wear White (2017) Filmstill (picture-alliance/Captital Pictures)

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    陆片最大赢家

    此次金马奖上中国大陆影片的最大赢家应属《嘉年华》。就在民众愤怒热议红黄蓝幼儿园虐童案的同时，这部关注女童性侵话题的文艺片牵得金马是不是偶然？

  • Vivian Qu (picture-alliance/AP Photo/B. Dai)

    金马奖被“赤化”？ 台片杀出“回马枪”

    一部不需要抽签就可以在台湾上映的电影

    《嘉年华》导演文晏的名字听上去可能有点陌生，但她可不是一位没有背景的新影人。在此次斩获金马最佳导演奖之前，她制片的电影《白日焰火》就是在柏林成功“擒熊”，获得最佳影片奖。由于影片话题的敏感性和类型的文艺化，《嘉年华》在中国大陆院线的排片率并不高。文晏在得奖感言时平静的说：“《嘉年华》是一部不需要抽签就可以在台湾上映的电影。”此番表态带来了一片掌声。

  • Golden Horse Awards Preisverleihung Tu Men (picture-alliance/AP Photo/B. Dai)

    金马奖被“赤化”？ 台片杀出“回马枪”

    “老混蛋”爆最大冷门

    这是此次金马奖最大的冷“们”。演员涂们以电影《老兽》击败金城武和黄渤斩获最佳男主角奖。在电影中饰演“老混蛋”的他谦虚表示，其他入围者靠的是才华及实力，此次他能获奖则是靠运气。

  • Golden Horse Awards Preisverleihung Rima Zeidan (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    金马奖被“赤化”？ 台片杀出“回马枪”

    强人·瑞玛

    从她的名字“瑞玛席丹”中也能让人想象她的个人背景。台湾艺人瑞玛席丹的父亲来自黎巴嫩，母亲是台湾人。出演的首部电影《强尼·凯克》就得到了上海国际电影节和台北电影节的关注。此次这部电影让她骑上了最佳新演员的金马。18岁遭遇死亡车祸，在全身大面积烧伤的情况下仍不放弃，顺利闯入娱乐圈的故事让她的经历成为能量满满的励志故事。

    作者: 任琛


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