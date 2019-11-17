导演李安：大陆缺席金马是华语影视的"损失"

（德国之声中文网）一年一度的金马奖被视为华语片的"奥斯卡"。著名导演李安周六表示，中国缺席金马奖，是华语界的"损失"。去年的金马奖颁奖典礼引发争议后，中国方面下令抵制今年的金马奖。

今年八月，中国影视管理机构宣布，大陆影片不得参加台湾的金马奖评选活动，但有关当局并未陈述抵制的理由。这一步骤被普遍看作台海两岸关系进一步紧张化的标志之一。去年的金马奖颁奖仪式上，台湾导演傅榆有关支持台湾国家认同的演说引起大陆在场影视界人士以及北京官方的不满，并最终导致中国大陆抵制今年的金马奖评奖活动。

出生在台湾的奥斯卡获奖导演李安是金马奖组委会主席，他表示："每个人都知道，这件事很难评判。无论是红地毯上，还是从参展作品来看，这都是一个损失。当然了，我个人认为，今年我们仍然有非常出色的作品参选，最好的作品不比去年差。"

李安说："今年参展影片和人数减少，当然令人遗憾。但金马奖永远张开双臂、欢迎你来。"

台湾导演钟孟宏的《阳光普照》获得最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剧情和最佳剧情奖。另一位台湾导演徐汉强惊悚片《返校》也获得最佳新导演等五尊"金马"。成为本届电影节的最大赢家。

周六举行的颁奖典礼进展顺利，基本没有政治色彩。徐汉强在发表获奖感言时简短提及香港历时数月的抗议浪潮，并表示"不应忘记我们的自由多么来之不易"。

金马奖设立于1962年，是华语世界里最重要的影视奖项之一。除台湾外，参选影片还主要来自中国大陆和香港。而今年的金马奖评选中，马来西亚和新加坡等东南亚国家也有多部影片参选。

1996年姜文执导的《阳光灿烂的日子》首次代表大陆影片参加金马奖，而今年则是第一次大陆影片集体缺席。

2018年的金马奖评选中，中国大陆影片《我不是药神》夺得七项提名，而大陆导演张艺谋则因执导《影》获最佳导演奖。

2016年，民进党人蔡英文当选台湾总统后，一度趋缓的两岸关系急剧恶化。北京不断重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，并强调为了"祖国统一"，不排除动用武力。而台湾则指责北京方面文攻武吓，打压台湾的国际空间，并试图影响即将举行的总统大选。