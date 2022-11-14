导弹落入波兰村庄 美情报称或为乌克兰防空炮

（德國之聲中文網）波蘭外交部週三（11月15日）發布聲明，稱一枚「俄羅斯製導彈」落入波蘭東部最大城市盧布林省一個靠近烏克蘭邊境的村落，造成2名波蘭公民死亡。事件引發國際高度關注，目前仍在調查中。美方表示，初步調查顯示導彈「不太可能」是從俄羅斯境內發射。

波蘭外交部聲明寫道，俄羅斯聯邦武裝部隊15日再次對烏克蘭全境及其重要基礎設施，進行了長達數小時的大規模炮擊。下午3點40分，一枚俄羅斯製造的導彈落在盧布林省（Lubelskie）赫魯別舒夫區（Hrubieszów）的普熱沃多夫村莊（Przewodów），導致2名波蘭共和國的公民死亡。波蘭外交部長茲比格涅夫·勞（Zbigniew Rau）緊急召見了俄羅斯駐波蘭大使，要求即刻給出詳細解釋。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）隨即召集國家安全部長和國防部長，在華沙召開緊急會議。會後，他呼籲保持冷靜。波蘭電視台ZET NEWS則引述波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的發言，他說，究竟是誰發射了導彈，目前還沒有確鑿的證據，調查正在進行中。根據該台報導，杜達表示，很可能是一枚俄羅斯製造的導彈。

在華沙召開國家安全委員會緊急會議之後，波蘭將其軍隊置於高度警戒狀態。波蘭總統杜達隨後與美國總統拜登（Joe Biden）緊急通話。

白宮聲明寫道：「拜登總統為波蘭的調查提供了美國的全力支持和協助。拜登總統重申了美國對北約的堅定承諾。」美國國務院表示，華盛頓「將確定發生了什麽，以及下一步將採取什麽適當措施。」

「不太可能」來自俄羅斯

美聯社與德新社報導，根據3名美國官員的初步調查結果，造成事件的導彈可能是由烏克蘭軍隊發射的防空導彈，目的是為了攔截一枚俄羅斯導彈。

15日稍早，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky） 稱，約有85枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭多座城市，包括首都基輔。烏克蘭能源設施受到打擊，造成大規模停電。

在波蘭遭到導彈擊中導致2人死亡後，拜登與北約和七國集團（G7）領導人16日進行了緊急會談。白宮在回應此事時一直相當謹慎，並未將導彈責任歸咎於哪一方。

拜登說，雙方同意支持波蘭的調查，並告訴記者，「我將確保我們弄清楚到底發生了什麽。」在被問及是否有可能是從俄羅斯發射的導彈時，拜登說：「有初步信息對此提出了異議，在我們完全調查之前，我不想這麽說。」

拜登隨後表示，從彈道來看，「不太可能」是從俄羅斯發射的。

北約和7國集團領導人在巴厘島G20峰會期間發表的一份聯合聲明中，則譴責了俄羅斯對烏克蘭城市和民用基礎設施的導彈襲擊。會議還討論了波蘭東部地區的爆炸事件，決心全力支持和協助波蘭正在進行的調查。領導人同意保持「密切聯繫」，以確定隨著調查的進行採取適當措施。

會議重申了對烏克蘭的支持，包括準備「讓俄羅斯對其在烏克蘭社區的無恥襲擊負責」。

莫斯科譴責「挑釁」

俄羅斯國防部稱，俄羅斯軍隊沒有在該地區發射任何導彈，並拒絕承擔責任。「波蘭媒體和官員關於『俄羅斯』導彈據稱落在普熱沃多夫地區的言論，是一種蓄意的挑釁，旨在使局勢升級。」

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polyansky）在社交平台Telegram上譴責，借此一事件「有人企圖挑起北約和俄羅斯之間的直接軍事衝突，給世界帶來一切後果。」

俄羅斯前總統梅德韋傑夫甚至在周三發推表示，導彈事件表明，因對俄羅斯發動混合戰爭，“西方朝著第三次世界大戰又近了一步”。

烏克蘭否認

烏克蘭方面在事發後不久曾否認「烏克蘭一枚導彈落入波蘭」的有關指控，並稱這是「俄羅斯鼓吹的陰謀論」。

澤連斯基強烈指責俄羅斯，稱這是俄羅斯攻勢的一次「重大升級」，也是對集體安全的打擊。他透過影片表示：「今天，我們已經警告了很久的事情也發生了。恐怖並不局限於我們的國家邊界，俄羅斯的導彈擊中了波蘭......。打擊北約領土上的導彈，這是俄羅斯對集體安全的導彈攻擊！這是一個非常重要的升級。」

此前，澤連斯基在印尼20國集團（G20）峰會發表視訊演說，呼籲各國領導人終結俄烏戰爭，並在外交上孤立莫斯科。

“如果有先進武器，會徹底摧毀他們”

波蘭啟動北約第4條款

波蘭方面在周二夜間，已根據《北太西洋公約》啓動其中的第4條款，召集北約盟國進行緊急磋商。据德國《明鏡》在綫報道，北約成員國大使以及北約軍事委員會周三在布魯塞爾舉行會議。

《北太西洋公約》第4條款列明，當任一成員國感到受到另一個國家或恐怖組織的威脅，即可要求所有成員國展開正式諮詢，研究如何應對。決議須獲全體一致同意，但不一定會採取行動。

北約正在就此事進行調查，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，「確定所有事實是很重要的」，北約正在「監測局勢，盟國正在密切磋商」。

聯合國發表聲明說，聯合國秘書長古特雷斯「對一枚導彈在波蘭境內爆炸的報導非常關切」，他向受害者家屬表示慰問，希望進行徹底調查，並強調「絕對有必要避免烏克蘭的戰爭升級。」

歐洲高度關切

波蘭與烏克蘭邊境附近發生爆炸後，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在一份聲明中表示，他已與波蘭總統杜達進行了交談，並向他和他的人民表示同情。聲明稱，「這是一個可怕的事件，有必要仔細澄清它是如何發生的。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在推特上表示，他本人、外交大臣和國防大臣之間已經進行了會談。蘇納克說，英國政府「正在緊急調查有關在波蘭發生的導彈襲擊的報導，並將在我們的盟友確定發生了什麽時支持他們。」

蘇納克說：「我們也在與我們的國際夥伴協調，包括北約組織。」

此外，歐盟領導人將在G20會議期間召開緊急會議。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在與波蘭總理莫拉維茨基交談後在推特上表示：「我將提議週三與在巴厘島參加G20的歐盟領導人舉行一次協調會議。」

他向波蘭總理保證，在發生致命的爆炸事件後，歐盟將給予支持。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，她對波蘭發生爆炸的報導感到「震驚」。她在推特上說：「我們正在密切關注局勢，並與波蘭當局以及合作夥伴和盟友保持聯繫。」

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