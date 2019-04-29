导弹升空货轮止步 美朝关系再陷危机　

(德国之声中文网) 韩国的联合参谋长周四 (5月9日) 发布声明表示，朝鲜从西北方的龟城 (Kusong) 附近朝东方发射了两枚短程导弹，最后落入海中。 此举是朝鲜继上周六举行军演及发射多枚导弹后，再次发射飞弹。 与此同时，美国的朝鲜特使比根(Stephen Biegun) 正在韩国出访。 韩国官方形容朝鲜的行为令人非常担忧，且会对推动朝鲜半岛的和平发展造成负面影响。

韩国总统文在寅周四呼吁朝鲜勿发动任何可能引发战争的行为。 他在接受韩国国际广播电台访问时表示: 「我想告诉朝鲜别重复会令外界质疑其动机的行为、别使关系更加紧绷或阻碍了任何对话与谈判的机会。 」

文在寅暗示朝鲜近期发射导弹的举动可能显示他们对与无法在河内与美国达成协议感到不满。 美国与朝鲜之间的谈判近期无显著进展，而朝鲜领导人金正恩表示美国是上次特金会谈判破局的始作俑者。 然而，文在寅将近期的发展视为朝鲜企图重启谈判的意图，他说他计划在近期与金正恩进行第四次的朝鲜半岛峰会。

但朝鲜近期指控韩国自上次的特金会后，向美国靠拢。 美国总统特朗普周四表示，美国非常严肃看待朝鲜最近发射飞弹的行为。 他说虽然朝鲜有意重启谈判，但他不认为朝鲜已准备好重回谈判桌。 特朗普指出: 「我们非常严肃看待此事。 这次发射的都是小型的短程导弹。 」

美以违反制裁名义扣押朝鲜货轮

与此同时，美国司法部周四宣布华盛顿扣押了一艘朝鲜货轮，表示这艘货轮涉及非法运送煤炭及重型机械，违反了国际制裁。 这是美国首此以违反制裁名义扣押朝鲜船只，外界认为这将使双方关系变得更紧张。

这艘名为「智能诚实号」的货轮是朝鲜第二大的货轮，曾于2018年4月前往印度尼西亚时被扣押。 此后，美国在2018年7月对这艘货轮发出扣押令，印度尼西亚也及时将货轮移交给美国。 美国司法部表示，他们正准备将此船转移到美属萨摩亚。 此外，美国官方也强调宣布扣押此朝鲜货轮的时间点，与朝鲜发射两枚短程导弹无关。

美国司法部的律师表示，维修及营运该货轮的资金是透过被美国视为非法的财政机构所完成交易的，而此举已违反美国法律。 此外，美国认为该货轮所涉及的煤炭交易，也被视为用来资助朝鲜的核武及导弹计划的发展。 美国司法部的助理部长德莫斯 (John Demers) 表示: 「这艘违反制裁的货轮已停止运作了。 美国对朝鲜进行的制裁反映了朝鲜核武及导弹计划对美国国安造成的威胁。 」

持续恶化的美朝关系

韩国军方表示他们正与美国合作，并在朝鲜周四发射导弹后已开始密切关注其军事行动。 美国国家利益中心 (Center for the National INterest) 的卡齐亚尼斯 (Harry Kazianis) 向法新社表示，朝鲜近期的军事行动可能使已僵化的美朝关系更恶化。

卡齐亚尼斯表示: 「金正恩除了希望确保他的核武与导弹计划能够强化外，也希望向美国及其盟友表示，如果他们不愿在朝鲜半岛去核武化的议题上做出妥协，朝鲜将照着自己的计划持续推动发展。 」

此前，美国总统特朗普表示他有信心朝鲜仍想继续讨论去核化。 他说: 「金正恩了解朝鲜的经济潜力，而他也不会透过任何方式来阻碍经济发展。 他也明白我不想破坏了他对我做出的承诺，所以我相信我们仍能完成签署朝鲜半岛去核武化的协议。 」

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)