寻求与中国抗衡 印度开打疫苗外交

（德国之声中文网）据路透社报道，虽然印度国内施打新冠疫苗的计划刚刚开始执行，但是莫迪政府已经向邻国提供英国阿斯利康公司（AstraZeneca）与牛津大学研发、在印度本土生产的疫苗。而印度的竞争对手中国也承诺向众多国家提供疫苗。路透社分析，印度的做法是试图通过疫苗外交抢夺中国的风头。

印度总理莫迪正在利用印度作为世界上最大的各种疫苗生产国的优势，改善地区关系，同时反击中国在政治和经济上的（地区）主导地位。

据中国媒体报道，本周日（2月7日），中国政府向柬埔寨政府捐赠的60万剂国药新冠疫苗抵达金边，柬埔寨成为首批接受中国疫苗援助的国家之一。柬埔寨首相洪森当天赴金边国际机场，亲自迎接来自中国的疫苗。

印度驻金边大使表示，柬埔寨首相洪森向莫迪提出请求后，新德里政府已经紧急批准向柬埔寨提供10万剂疫苗。

柬埔寨是中国在东南亚地区的重要盟邦。印度驻柬埔寨大使科布拉加德（Devyani Khobragade）说："虽然很多伙伴国都提出大量的疫苗需求，与此同时我们也必须兑现向本国国民做出的承诺，但是印度血清研究所依旧可以确保（疫苗）供应。"

作为"疫苗友情"的一部分，印度已经向缅甸、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫等国提供了疫苗。

本周日，印度还向阿富汗运送50万剂阿斯利康疫苗。这也是这个饱受战争蹂躏的国家收到的第一批疫苗。

为了抵消宿敌巴基斯坦在该国的影响力，多年来印度在阿富汗进行了大量的投资。印度政府圈内传出的消息称，印度向阿富汗提供的疫苗是免费的。

印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，到目前为止，印度已经通过捐赠或者商业合同向17个国家提供了1560万剂疫苗。他说，未来几周印度还将向蒙古、加勒比国家以及太平洋国家提供疫苗。斯里瓦斯塔瓦强调说，外部供应会受到供应量和国内需求等多重因素的影响，将是一个持续的过程。

印度是全球新冠病毒确诊感染数量第二高的国家。该国计划在今年8月前为国内3亿人提供免疫接种。目前印度国内已经有大约300万医务工作者接受了疫苗接种。

洪沙/王凡 （路透社）

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