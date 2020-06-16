 寻找身份认同：中国的新一代摄影艺术家 | 文化经纬 | DW | 21.06.2020

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文化经纬

寻找身份认同：中国的新一代摄影艺术家

在酷感和彷徨之间：中国青年摄影师们自认处在一个比任何其它国家变化都快的国度。在慕尼黑举办的一个展览提供了一窥新冠疫情之外中国的机会。    

  • Chinesische Frau im Badeanzug. Schwarzweiß-Foto von Yang Fudong (Yang Fudong)

    中国新锐摄影作品

    杨福东，《国际旅馆No. 11》，2020

    杨福东（生于1971年）是中国当代最重要艺术家之一，属于中国视频艺术的先锋代表。他的作品在世界上最有名望的博览馆展出。在作品中，他演示中国当代社会条件与经典文化模式间的对立。

  • Mädchen mit geschlossenen Augen, Fotografie von Wang Ningde

    中国新锐摄影作品

    王宁德，《某一天No. 4》，1999

    王宁德（生于1972年）取名为《某一天》的黑白照片系列（成于1999年至2009年）犹如一部无声电影中的一个戏剧性场面：他拍摄的主人公都闭着眼睛，表现梦幻或噩梦、冥思或诅咒、幸福或沮丧的超现实中间世界。

  • Chinesischer Mann mit nacktem Oberkörper, Foto von RongRong (RongRong )

    中国新锐摄影作品

    荣荣，《北京东村No. 20》，1994

    荣荣（生于1968年）将他自己也在其中的一群年轻艺术家在北京东村的艺术活动拍了下来。在1995年该地被强迫清除前，他已记录下了他们的日常生活。他将这些照片视为反对国家权力强行侵入的美学抗争。

  • Vier Frauen in einer Landschaft, Foto von Zhang Xiao (Zhang Xiao)

    中国新锐摄影作品

    张晓：《妈妈和邻居们》，2015

    张晓（生于1981年）紧抓住个人记忆，其作品似乎就是那个过去的自己的历史见证。照片黯淡的黑、白及褐色，带有抓痕和其它用过的痕迹，给人以旧物之感。《妈妈和邻居们》是基于即时成相照片的一组有关儿童时代和家乡的拼接式照片。

  • Junger Mann mit nacktem Oberkörper und Pumps in der Hand, Liang Xiu (Liang Xiu)

    中国新锐摄影作品

    良秀，《生旦净丑》，2016

    年轻的女摄影家良秀（生于1994年）用自己的照片将社会的边缘置入了焦点——远离大都市。她对男女在性取向上扮演的作用发出疑问；她将社会不公作为题材；她拍摄不符常规、敏感的个人，以示刺激、讥讽、批评。

  • Fotografie, die einen Jungenkopf zur Hälfte zeigt, Foto von Gao Mingxi (Gao Mingxi)

    中国新锐摄影作品

    高明昔，《该隐与亚伯》 ，2016

    高明昔（生于1992年）的摄影作品是艺术建构，颇有素描或油画效果，原因也在于它们多来自艺术家的想象力而非被观照的现实。作品的内容和素材取自神话、童话、宗教的文学传承。在《该隐与亚伯》（Cain & Abel）系列作品中，他的旨趣原在对人性的分析。

  • Ein nackter Mann im Sprung, dessen lange Haare durch den Wind nach oben fliegen. Foto von Ren Hang (Ren Hang and Blindspot Gallery)

    中国新锐摄影作品

    任航， 《无题22》，2012

    在其摄影作品中，任航（1987-2017年）讲述了他这一代人的情感生活：青年男女、友谊、爱情、害怕、孤独。借助对裸体的摆拍和对性别角色的表现，他碰触了传统中国社会的禁区。

  • Ausstellung ABOUT US Junge Fotografie aus China Ren Hang (Ren Hang)

    中国新锐摄影作品

    任航，《无题10》，2011

    29岁时，任航自杀身亡。当时，他已是中国年轻摄影家中的一位佼佼者，在世界各地开过个展，其中有纽约、洛杉矶、东京、阿姆斯特丹，以及莱比锡。在其摄影作品中，他通常在露天但也在室内摆拍姿态怪异的裸体人，或单个、或多人并躺、叠躺。

  • Menschen in einem dunklen Raum mit Nebenschwaden, Foto von Chen Wei (Chen Wei)

    中国新锐摄影作品

    陈维，《在浪里#2》，2013

    陈维（生于1980年）寻求在大尺幅摄影作品中表达他这代人的思想和感觉。经长时间精心摆置，运用超现实灯光和色彩手法，他创造出假象对立世界、或欲望的夜半逃亡地。他想象出空间，将其布置于工作室，请表演者们犹如痴狂，摆出夸张姿态。

  • Leere Tanzfläche, Foto von Chen Wei (Chen Wei)

    中国新锐摄影作品

    陈维，《舞厅》（蓝），2013

    陈维布置了伤感和孤独。艺术家本人说，这种部分是忧郁的情境与年轻人的经验相符。《舞厅》（Dance Hall）呈现的这个空荡场所犹如舞台画面、空寂场景，在无人状态下，使一种不祥气氛弥漫画面。

    作者: Sabine Peschel


  • Chinesische Frau im Badeanzug. Schwarzweiß-Foto von Yang Fudong (Yang Fudong)

    中国新锐摄影作品

    杨福东，《国际旅馆No. 11》，2020

    杨福东（生于1971年）是中国当代最重要艺术家之一，属于中国视频艺术的先锋代表。他的作品在世界上最有名望的博览馆展出。在作品中，他演示中国当代社会条件与经典文化模式间的对立。

  • Mädchen mit geschlossenen Augen, Fotografie von Wang Ningde

    中国新锐摄影作品

    王宁德，《某一天No. 4》，1999

    王宁德（生于1972年）取名为《某一天》的黑白照片系列（成于1999年至2009年）犹如一部无声电影中的一个戏剧性场面：他拍摄的主人公都闭着眼睛，表现梦幻或噩梦、冥思或诅咒、幸福或沮丧的超现实中间世界。

  • Chinesischer Mann mit nacktem Oberkörper, Foto von RongRong (RongRong )

    中国新锐摄影作品

    荣荣，《北京东村No. 20》，1994

    荣荣（生于1968年）将他自己也在其中的一群年轻艺术家在北京东村的艺术活动拍了下来。在1995年该地被强迫清除前，他已记录下了他们的日常生活。他将这些照片视为反对国家权力强行侵入的美学抗争。

  • Vier Frauen in einer Landschaft, Foto von Zhang Xiao (Zhang Xiao)

    中国新锐摄影作品

    张晓：《妈妈和邻居们》，2015

    张晓（生于1981年）紧抓住个人记忆，其作品似乎就是那个过去的自己的历史见证。照片黯淡的黑、白及褐色，带有抓痕和其它用过的痕迹，给人以旧物之感。《妈妈和邻居们》是基于即时成相照片的一组有关儿童时代和家乡的拼接式照片。

  • Junger Mann mit nacktem Oberkörper und Pumps in der Hand, Liang Xiu (Liang Xiu)

    中国新锐摄影作品

    良秀，《生旦净丑》，2016

    年轻的女摄影家良秀（生于1994年）用自己的照片将社会的边缘置入了焦点——远离大都市。她对男女在性取向上扮演的作用发出疑问；她将社会不公作为题材；她拍摄不符常规、敏感的个人，以示刺激、讥讽、批评。

  • Fotografie, die einen Jungenkopf zur Hälfte zeigt, Foto von Gao Mingxi (Gao Mingxi)

    中国新锐摄影作品

    高明昔，《该隐与亚伯》 ，2016

    高明昔（生于1992年）的摄影作品是艺术建构，颇有素描或油画效果，原因也在于它们多来自艺术家的想象力而非被观照的现实。作品的内容和素材取自神话、童话、宗教的文学传承。在《该隐与亚伯》（Cain & Abel）系列作品中，他的旨趣原在对人性的分析。

  • Ein nackter Mann im Sprung, dessen lange Haare durch den Wind nach oben fliegen. Foto von Ren Hang (Ren Hang and Blindspot Gallery)

    中国新锐摄影作品

    任航， 《无题22》，2012

    在其摄影作品中，任航（1987-2017年）讲述了他这一代人的情感生活：青年男女、友谊、爱情、害怕、孤独。借助对裸体的摆拍和对性别角色的表现，他碰触了传统中国社会的禁区。

  • Ausstellung ABOUT US Junge Fotografie aus China Ren Hang (Ren Hang)

    中国新锐摄影作品

    任航，《无题10》，2011

    29岁时，任航自杀身亡。当时，他已是中国年轻摄影家中的一位佼佼者，在世界各地开过个展，其中有纽约、洛杉矶、东京、阿姆斯特丹，以及莱比锡。在其摄影作品中，他通常在露天但也在室内摆拍姿态怪异的裸体人，或单个、或多人并躺、叠躺。

  • Menschen in einem dunklen Raum mit Nebenschwaden, Foto von Chen Wei (Chen Wei)

    中国新锐摄影作品

    陈维，《在浪里#2》，2013

    陈维（生于1980年）寻求在大尺幅摄影作品中表达他这代人的思想和感觉。经长时间精心摆置，运用超现实灯光和色彩手法，他创造出假象对立世界、或欲望的夜半逃亡地。他想象出空间，将其布置于工作室，请表演者们犹如痴狂，摆出夸张姿态。

  • Leere Tanzfläche, Foto von Chen Wei (Chen Wei)

    中国新锐摄影作品

    陈维，《舞厅》（蓝），2013

    陈维布置了伤感和孤独。艺术家本人说，这种部分是忧郁的情境与年轻人的经验相符。《舞厅》（Dance Hall）呈现的这个空荡场所犹如舞台画面、空寂场景，在无人状态下，使一种不祥气氛弥漫画面。

    作者: Sabine Peschel


（德国之声中文网）五月中旬起，新冠限制措施相对严格的巴伐利亚州被允许重新对外开放第一批文化设施。亚历山大·图切克（Alexander Tutsek）基金会现举办介绍中国新锐摄影作品的展览"关于我们，中国青年摄影"，其中不乏陈维、任航、杨福东国际知名艺术家的力作，也有尚不太有名的高明昔、良秀等艺术家的佳作。

Ausstellung ABOUT US Junge Fotografie aus China Chen Ronghui, (Chen Ronghui)

图为陈荣辉《北地凛冬》系列30，2016-2018

展览收集了14名中国男女摄影艺术家过去20年来的70幅参展作品，是对中国社会巨变的反馈。这个新一代艺术家们的主题围绕自我认识、主观感受和日常生活形态展开，涉及经验和历史、伤感和抵制、梦幻和理想、肉体和个性，对本我身份的寻找乃是他们的共同特点。在像中国这样一个如此快速改变的国度，人们该如何自处？

介于抑郁和酷感之间的自我表演

这些摄影作品表现了愿望和害怕、孤独和愉悦、求知和抑郁，显示出了作者们的酷感和彷徨。策展人吉汉吉尔（Aysegüli Cihangir）强调了不少作品中均可观察到的那种非文献式的自我表演："人们被找来摆拍，有时在大自然里，有时在城市，有时在市内，有时，又有类似摄影棚制作的个别肖像。"展览题图显示的也是一个自我摆拍的男青年，穿化装服，手上拿假发套，戴一个漂亮的指环。

在摄影艺术家、抒情诗人任航的作品几乎肉感地反映出青年一代的复杂情感及经验世界。他以裸体像挑战国人。2017年， 29岁的他在北京自杀。那时，他已经是国际知名艺术家。时下，佛罗伦萨附近的意大利佩奇当代艺术中心（Centro Pecci）亦正举办任航作品展。他的作品均经严谨构思，主人公多裸体，常摆出杂技式的扭曲状。作品显示了不听话的一代青少年，以自己的身体和性征抗拒中国社会的规范和强制监控。

Ausstellung ABOUT US Junge Fotografie aus China (Marion Vogel)

蔡东东在作品《两道门》（2018）中摆放了他多年间搜集的分别来自1910-1950 和1950-1980年的1560张肖像照，并将其当作帘子挂在门框上

记忆文献

其他的艺术家们则以更静默的方式讲述社会变化。例如，张晓尝试留住个人回忆，依次记录下正在消逝的文化遗产。但不论是采用文献式的黑白美学还是色彩斑驳的摆拍，透过所有那些作品，艺术家们都在向人们讲述自己的生活经验。

慕尼黑亚历山大·图切克基金会的这一展览展期至2021年1月29日。

DW.COM

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