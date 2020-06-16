寻找身份认同：中国的新一代摄影艺术家

（德国之声中文网）五月中旬起，新冠限制措施相对严格的巴伐利亚州被允许重新对外开放第一批文化设施。亚历山大·图切克（Alexander Tutsek）基金会现举办介绍中国新锐摄影作品的展览"关于我们，中国青年摄影"，其中不乏陈维、任航、杨福东国际知名艺术家的力作，也有尚不太有名的高明昔、良秀等艺术家的佳作。

展览收集了14名中国男女摄影艺术家过去20年来的70幅参展作品，是对中国社会巨变的反馈。这个新一代艺术家们的主题围绕自我认识、主观感受和日常生活形态展开，涉及经验和历史、伤感和抵制、梦幻和理想、肉体和个性，对本我身份的寻找乃是他们的共同特点。在像中国这样一个如此快速改变的国度，人们该如何自处？

介于抑郁和酷感之间的自我表演

这些摄影作品表现了愿望和害怕、孤独和愉悦、求知和抑郁，显示出了作者们的酷感和彷徨。策展人吉汉吉尔（Aysegüli Cihangir）强调了不少作品中均可观察到的那种非文献式的自我表演："人们被找来摆拍，有时在大自然里，有时在城市，有时在市内，有时，又有类似摄影棚制作的个别肖像。"展览题图显示的也是一个自我摆拍的男青年，穿化装服，手上拿假发套，戴一个漂亮的指环。

在摄影艺术家、抒情诗人任航的作品几乎肉感地反映出青年一代的复杂情感及经验世界。他以裸体像挑战国人。2017年， 29岁的他在北京自杀。那时，他已经是国际知名艺术家。时下，佛罗伦萨附近的意大利佩奇当代艺术中心（Centro Pecci）亦正举办任航作品展。他的作品均经严谨构思，主人公多裸体，常摆出杂技式的扭曲状。作品显示了不听话的一代青少年，以自己的身体和性征抗拒中国社会的规范和强制监控。

记忆文献

其他的艺术家们则以更静默的方式讲述社会变化。例如，张晓尝试留住个人回忆，依次记录下正在消逝的文化遗产。但不论是采用文献式的黑白美学还是色彩斑驳的摆拍，透过所有那些作品，艺术家们都在向人们讲述自己的生活经验。

慕尼黑亚历山大·图切克基金会的这一展览展期至2021年1月29日。