 寻找失踪的乌克兰士兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2023

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时政风云

寻找失踪的乌克兰士兵

在兵荒马乱之中，很多为了保卫家园而牺牲的乌克兰士兵并没有被记录下来，尸骨也无从寻找。在战火中失去亲人的家庭联合发起一项倡议，希望能为那些在绝望中等待失踪亲属消息的人提供帮助。

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随着第二年战争的开始，尤其是许多年轻的乌克兰人几乎看不到任何希望。战争日常已经完全改变了生活和思维方式。

乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中 17.03.2023

BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 04: A soldier from a Ukrainian assault brigade walks across a muddy road used to transport and position British made L118 105mm Howitzers on March 04, 2023 near Bakhmut, Ukraine. Soldiers said they received training on the towed light guns in Germany last summer but took possession of the artillery pieces, sent by the UK, in January, 2023. (Photo by John Moore/Getty Images)

乌克兰表示决不放弃巴赫穆特 07.03.2023

©Thomas Padilla/MAXPPP - Paris FRANCE 14/09/2017 ; LES ANNEAUX OLYMPIQUES SONT EXPOSES PLACE DU TROCADERO, DEVANT LA TOUR EIFFEL AU LENDEMAIN DE L' ANNONCE PAR LE COMMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE DE LA VICTOIRE DE PARIS POUR L'ORGANISATION DES JO DE 2024. Olympic rings are exposed at place du Trocadero near the Eiffel Tower (seen rear) to celebrate the annoucement of Paris' victorious 2024 Olympic bid, in Paris, France, 14 September 2017. Foto: Thomas Padilla/MAXPPP/dpa

乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运 02.03.2023

Marta, Kiewer Pharmazeutin, die seit Beginn der Invasion zusammen mit ihrem Mann in der Territorialverteidigung kämpft. Copyright: DW

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