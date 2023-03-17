寻找失踪的乌克兰士兵

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在兵荒马乱之中，很多为了保卫家园而牺牲的乌克兰士兵并没有被记录下来，尸骨也无从寻找。在战火中失去亲人的家庭联合发起一项倡议，希望能为那些在绝望中等待失踪亲属消息的人提供帮助。
習普會告一段落，恰逢美國國務卿布林肯赴國會作證。布林肯週三（22日）表示，目前尚未看到中國真的提供致命援助給俄國。他還說，如果容許俄國侵略鄰國卻未遭究責，將對未來可能的侵略者「打開潘朵拉的盒子」。中國對於中俄友好，又是怎麼說的？
习近平结束了对莫斯科的访问，专家称此行表明俄罗斯越来越依赖中国。如果乌克兰战事持续下去，中国将是最大的受益者。
習普會上，俄國總統普京對中國版的俄烏和平計劃表示歡迎，稱現在是西方陣營還沒有準備好以此為基礎展開和談。但烏克蘭早已提出自己的和平方案，並邀請中國加入討論。中國、俄國和烏克蘭三方，有可能共同實現停戰嗎？
战争和生活更像是两根紧密缠绕的绳子，时而战争占了上风，时而正常生活又夺回一些存在感，两者却都不会缺席。
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