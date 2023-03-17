时政风云

寻找失踪的乌克兰士兵

在兵荒马乱之中，很多为了保卫家园而牺牲的乌克兰士兵并没有被记录下来，尸骨也无从寻找。在战火中失去亲人的家庭联合发起一项倡议，希望能为那些在绝望中等待失踪亲属消息的人提供帮助。