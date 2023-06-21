寻找失联潜艇：“敲击声”带来一线希望

（德国之声中文网）在参观泰坦尼克号沉船的潜艇“泰坦号”失踪之后，搜救人员在大西洋相关海域听到了可能意味着舱内人员生命迹象的声音。根据美国CNN电视台在当地时间周二到周三夜间发布的报道，一份美国政府文件显示，搜救团队记录到每30分钟发出的某种敲击声。

声纳仪器接收到更多声音

上述文件记录道，人们之后增加部署了声纳仪器，还能够听到敲击声。不过目前不清楚接收到声音的确切时间和持续时长。CNN还报道称，随后周二（6月20日）晚间发布的更新报告提到接收到了更多声音，但没有再将其描述为“敲击声”。

报道称，能够听到这些声响，意味着营救生还者还有一线希望。运营公司“海洋之门”（OceanGate Expeditions）和美国海岸警卫队没有立刻对这一最新进展发表评论。

带着高压氧舱的舰船赶去增援

美国海岸警卫队透露，目前有八艘船只正在前去增援的途中，包括加拿大海岸警卫队的四艘舰船，法国考察船“亚特兰大号”（L'Atalante）以及加拿大的皇家海军格雷斯湾号（HMCS Glace Bay），后者带有专门用于治疗减压症的高压氧舱和医疗人员。

发生事故的潜水员在被救上来之后都必须尽快进入一个高压氧舱，以避免发生所谓的“减压症”。一个人如果在水下高压环境停留时间过长，他身体内溶解的氮气就会溶出，在血液和组织内形成气泡，如果气泡进入大脑，就会危及生命。

“泰坦号”周日失联 乘客包括运营公司的老板

载有5人的小型潜艇“泰坦号”周日早晨沉入水中1小时45分钟之后失去联系。运营公司“海洋之门”周一公布了潜艇在大西洋靠近加拿大东南部海岸水域失踪的消息。该公司顾问康坎农（David Concannon）表示，从周日早晨6点开始计时，潜艇上的氧气差不多总共能支撑96小时，也就是说氧气预计只够维持到周四（6月22日）。

“泰坦号”旨在探查泰坦尼克号沉船。根据运营公司“海洋之门”提供的信息，这种泰坦尼克号沉船的观光之旅持续数日，费用大约是每个人25万美元。行程也会搭载专家，去观测沉船残骸的腐蚀进程。

这次失联潜艇上的五人分别是法国探险家纳戈莱（Paul-Henri Nargeolet），英国富豪、冒险家哈丁（Hamish Harding），巴基斯坦裔企业家达伍德（Shahzada Dawood）和他19岁的儿子苏莱曼（Suleman Dawood），以及船长、运营公司“海洋之门”的创始人兼首席执行官拉什（Stockton Rush）。

（德新社，法新社）

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