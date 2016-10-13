寻找伍德斯托克：50年后的“考古”

（德国之声中文网）考古人员要把这片当年嬉皮运动的朝圣地"掘地三尺"。在一周的挖掘工作后，历史学家已将田野的很大一部分清理出来。1969年8月15日到17日，数十万嬉皮士和离经叛道的年轻人从美国各地涌到这里，参加为期3天的音乐节。

40多万人来到纽约州这个名叫贝特尔（Bethel）的小镇，为的是亲眼目睹吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）、詹妮丝·乔普林（Janis Joplin）、"大门"（The Doors）以及"血、汗、泪"（Blood, Sweat and Tears）等乐团的现场演出。

盛况空前

他们沉醉在音乐、迷幻剂和大麻中。照片记录下那些年轻人全然不顾雨水和泥泞、倾听舞台上演唱的情景，已成为音乐史上的经典镜头。

共有32个乐队登台献艺，风格有摇滚、迷幻摇滚、民谣、蓝调、乡村音乐等，全天不间断地登场。吉米·亨德里克斯用电吉他"摇滚"演绎美国国歌后，在台上将吉他砸碎的"行为艺术"已成为传奇。

经历了狂风大雨的音乐节结束后，原来那片草地和田野一片狼藉。原先的农场几乎变为泥沼。

现代史上的事件也会留下对考古学家来说有价值的痕迹。纽约州立宾汉姆顿大学（Binghamton University）的专家希望通过田野发掘，确定当年舞台的准确位置。2017年秋季，考古人员已经让当时出售嬉皮士饰物的商摊的位置重见天日。

50年前的遗留也能成为考古的对象

宾汉姆顿大学考古系的维尔萨吉（Nina Versaggi）对德新社表示，他们在贝特尔镇考察的背景是：2019年是伍德斯托克音乐节50周年纪念。去年，音乐节举办地的15公顷土地已被列为美国文化历史保护对象。

叶宣/乐然（德新社）