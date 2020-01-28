对近百新冠病例的研究透露哪些信息？

（德国之声中文网）《柳叶刀》（The Lancet）网站1月30日刊登中国科研团队的论文，分析了新型冠状病毒感染的临床特征。研究对象是中国湖北省武汉金银潭医院在1月1日至1月20日期间收治的99位患者。研究团队对这些患者进行流行病学和临床研究，并跟踪至1月25日。
研究结果显示，上述99个病例中，49名患者有华南海鲜市场暴露史，其中47人是该海鲜市场的销售或管理人员，有长期暴露史。另外两名是顾客，有短期暴露史。不难发现，新冠病毒感染是聚集性发病。
易感染人群
99名患者的平均年龄为55.5岁，67例为男性，32例为女性。论文的作者提到，非典（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）的感染者中，男性患者的比例也高于女性。女性的病毒易感性略低可能是因为X染色体和性腺激素的保护，而这二者在先天性和适应性免疫中起着重要作用。
另外，论文指出，被研究的99名患者中，50人患有慢性基础疾病，主要是心脑血管疾病和糖尿病，这与中东呼吸综合征类似。研究人员推断，新型冠状病毒更有可能感染患有慢性基础疾病的老年男性，因为这些患者的免疫功能较弱。
99个病例中，49名患者有华南海鲜市场暴露史
常见临床症状
研究发现，99名患者中有82人出现发热，81人出现咳嗽症状，由此可见，发热和咳嗽是最常见的临床特征。另外，约三分之一的患者有呼吸急促的问题，约十分之一的患者出现了肌肉疼痛。论文作者也列出了一些不太常见的症状，例如意识错乱（9%）、头痛（8%）、喉咙痛（5%）、流涕（4%）、胸痛（2%）、腹泻（2%）、恶心呕吐（1%）。
影像学检查表明，被研究的大多数患者的双肺都受到感染（74例）。有 17 名患者出现了急性呼吸窘迫综合征，这其中有11人在短时间内病情加重并死于多器官功能衰竭。论文强调，早期识别和及时治疗对感染病例至关重要。
99名患者中11人死亡
根据报告，截至1月25日，99例患者中，31例患者出院，11名患者死亡，其他病人仍在住院，而这些住院的患者也有死亡的可能。最先病逝的两名患者是两位超过60岁的男性，之前并无慢性疾病，但有长期吸烟史。
至于是否会产生严重的混合感染，除了病原体的致病因素外，患者的免疫状况也是重要因素之一。论文指出，年龄大、肥胖和合并症可能与死亡率增加有关。当免疫功能低下的人群，例如老年人、糖尿病患者、艾滋病患者、长期使用免疫抑制剂的人群和孕妇等感染了新型冠状病毒，应及时使用抗生素预防感染，加强免疫支援治疗，可能降低并发症和死亡率。
论文的局限性
《柳叶刀》这篇论文的作者最后指出，该研究有一定局限性，包括样本数量较少，并且排除了疑似病例和未确诊病例，加上在研究期间尚且无法获得更详细的患者临床信息。研究者认为，如果可以研究更多病例，包括武汉甚至中国以外的病例，那么将可以更好地了解新型冠状病毒。但报告同时强调，这项研究的结果让针对新型肺炎的流行病学和临床特征的早期评估成为可能。
目前，根据中国官方数据，新型冠状肺炎确诊病例已超过9000宗，死亡人数逾200。世界卫生组织（WHO）30日宣布中国新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·莱恩（Michael Ryan）29日向媒体表示，感染新型冠状病毒人的死亡率估约为2%，低于非典10%的死亡率，远低于中东呼吸综合征35%的水平。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
500万人离开武汉
1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
死亡人数81例 李克强视察武汉
截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。
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德国首例确诊病例
1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
感染人数超过2003年SARS
跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。