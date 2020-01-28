对近百新冠病例的研究透露哪些信息？

（德国之声中文网）《柳叶刀》（The Lancet）网站1月30日刊登中国科研团队的论文，分析了新型冠状病毒感染的临床特征。研究对象是中国湖北省武汉金银潭医院在1月1日至1月20日期间收治的99位患者。研究团队对这些患者进行流行病学和临床研究，并跟踪至1月25日。

研究结果显示，上述99个病例中，49名患者有华南海鲜市场暴露史，其中47人是该海鲜市场的销售或管理人员，有长期暴露史。另外两名是顾客，有短期暴露史。不难发现，新冠病毒感染是聚集性发病。

易感染人群

99名患者的平均年龄为55.5岁，67例为男性，32例为女性。论文的作者提到，非典（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）的感染者中，男性患者的比例也高于女性。女性的病毒易感性略低可能是因为X染色体和性腺激素的保护，而这二者在先天性和适应性免疫中起着重要作用。

另外，论文指出，被研究的99名患者中，50人患有慢性基础疾病，主要是心脑血管疾病和糖尿病，这与中东呼吸综合征类似。研究人员推断，新型冠状病毒更有可能感染患有慢性基础疾病的老年男性，因为这些患者的免疫功能较弱。

常见临床症状

研究发现，99名患者中有82人出现发热，81人出现咳嗽症状，由此可见，发热和咳嗽是最常见的临床特征。另外，约三分之一的患者有呼吸急促的问题，约十分之一的患者出现了肌肉疼痛。论文作者也列出了一些不太常见的症状，例如意识错乱（9%）、头痛（8%）、喉咙痛（5%）、流涕（4%）、胸痛（2%）、腹泻（2%）、恶心呕吐（1%）。

影像学检查表明，被研究的大多数患者的双肺都受到感染（74例）。有 17 名患者出现了急性呼吸窘迫综合征，这其中有11人在短时间内病情加重并死于多器官功能衰竭。论文强调，早期识别和及时治疗对感染病例至关重要。

99名患者中11人死亡

根据报告，截至1月25日，99例患者中，31例患者出院，11名患者死亡，其他病人仍在住院，而这些住院的患者也有死亡的可能。最先病逝的两名患者是两位超过60岁的男性，之前并无慢性疾病，但有长期吸烟史。

至于是否会产生严重的混合感染，除了病原体的致病因素外，患者的免疫状况也是重要因素之一。论文指出，年龄大、肥胖和合并症可能与死亡率增加有关。当免疫功能低下的人群，例如老年人、糖尿病患者、艾滋病患者、长期使用免疫抑制剂的人群和孕妇等感染了新型冠状病毒，应及时使用抗生素预防感染，加强免疫支援治疗，可能降低并发症和死亡率。

论文的局限性

《柳叶刀》这篇论文的作者最后指出，该研究有一定局限性，包括样本数量较少，并且排除了疑似病例和未确诊病例，加上在研究期间尚且无法获得更详细的患者临床信息。研究者认为，如果可以研究更多病例，包括武汉甚至中国以外的病例，那么将可以更好地了解新型冠状病毒。但报告同时强调，这项研究的结果让针对新型肺炎的流行病学和临床特征的早期评估成为可能。

目前，根据中国官方数据，新型冠状肺炎确诊病例已超过9000宗，死亡人数逾200。世界卫生组织（WHO）30日宣布中国新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·莱恩（Michael Ryan）29日向媒体表示，感染新型冠状病毒人的死亡率估约为2%，低于非典10%的死亡率，远低于中东呼吸综合征35%的水平。