对过眼神便知 能否携手白头

（德国之声中文网）最近一个好朋友打电话给我，告诉我与她交往了半年的男友和她分手了。在一时无语之后，我想起了在他们俩人交往之初我就已经有过的一个念头："他们的关系不会持续很长时间。"

当时她一下子堕入情海，而他则犹犹豫豫。她每天都想与他见面，他则坚持要给其他朋友留有定期交往的空间。两人对情侣关系的期待完全不同。当我小心地表示了自己的担忧时，我的朋友却说："异性相吸。"六个月后当她终于发现并非像她所想象的那样时，她才轻声叹息道："我要是一开始就知道就好了。"

但是，对诸如情侣关系这样的复杂人际关系的持续时间真的可以预测吗？耶拿弗里德里希·席勒大学和加拿大艾伯塔大学的研究人员对此进行了认真的研究后得出的结论是可以预测。

关系变量

在长达7年的时间里共有近2000伴侣定期受访。随着时间的流逝，有16％的伴侣分手。在访谈中，调查人员特意询问了他们用来预测伴侣关系持续时间的变量。

例如关系满意度、冲突次数、对关系持久度、亲密度和独立空间的愿望等。

耶拿弗里德里希·席勒大学心理学研究所的克里斯汀·芬恩（Christine Finn）说："我们发现，后来分手的伴侣从一开始就相互不太满意，并且有更多的冲突。这些冲突随着时间的推移而增加。建立长期伴侣关系的愿望下降。"

蜜月期很快结束之后人们通常会变得更聪明

心理学角度的关系模式

从心理学的角度来讲，伴侣关系的发展可以又各种不同的模式。

第一种理论是，所有夫妻在开始恋爱时都经历了蜜月期，他们对此的满意程度相同。

分手是相处期间出现问题所致。而有些夫妻和生活伴侣之所以能够白头偕老，是因为他们成功并持久的稳定了蜜月期的满意度。

第二种理论是：伴侣分手是因为从一开始两人就对幸福诠释不同。"门不当，户不对"更会增加失败的风险，因为不满情绪会继续增长。

婚姻和单身咨询师埃里克·赫格曼（Eric Hegmann）认为，共同生活的最初几个月就已显示了伴侣关系的发展趋势。 "当然，有些伴侣白头偕老的几率从一开始就很低，因为彼此之间的差异远大于彼此之间的感情。不过，大多数人在谈恋爱的头六个月就已发现了这一点，因此决定不再继续恋爱关系。"

积累苦恼

在调查过程中研究人员发现，分手的夫妻之间关系的发展说是两种流行模式的混合更恰当。

频繁争吵不利于白头偕老

芬恩说："我们将这种关系模式称为累积苦恼。"也就是说，如果一对伴侣在开始恋爱时就因经常吵架伴侣而感到不快，那么研究人员可以得出结论，这样的情侣关系不会持续很长时间。

因为这种情况不会改善。在两人相处的过程中，冲突越来越多，在情感上与对方疏远了，最后不得不选择分手。

爱情进行成本效益计算？

现在谈到一个更深层次的问题：知道一段恋情会持续多久可以防止我的女友遭受失恋的心痛？还是知道一段关系不会长期存在的认知会破坏潜在的伙伴关系？

婚姻咨询师海格曼说："希望尽早知道对伴侣关系和对方的投资是否值得，这种愿望是可以理解的。" 尽管如此，海格曼认为对爱情进行成本效益计算的做法不可助长。

对网上交友更加信任

据芬恩说，通过网上交友平台成功找到伴侣的情况有很多，这表明人们寻找伴侣的需求比以往更加强烈。尽管这种交友门户网站可以通过精确的算法为需求者提供所谓的完美伴侣，但是并非靠谱。

例如在Tinder交友网站，用户平均可以在几秒钟内便根据图像选定"匹配"的人，或者将不喜欢的人从屏幕上移开。

不过即便是这样，网上交友仍然可以建立更亲密的情侣关系。根据 2016年的一次伙伴关系调查，有96％的网络伴侣愿意相互倾心交谈，而线下伴侣则只有76％愿意与对方完全心交心。

此外，只有2％的在线伴侣表示，他们经常与伴侣吵架，而频繁争吵的线下伴侣占27％。

从冲突中学习

根据婚姻治疗师赫格曼的说法，许多夫妻不具备从冲突中学习并共同成长的潜力。 "专业的咨询可以挽救许多伴侣关系。通过专家的帮助，许多人会惊讶的发现，即便双方之间存在很大的差异，仍能幸福的一起生活。"

然而，也有婚姻疗法也无法拯救的情况。赫格曼说："我认为，对那些已经彻底分手无法再联系到的夫妻，无法再破镜重圆。"

既如胶似漆又各自留有自由空间

调查结果除了显示哪些伴侣会分手外，也显示了哪些夫妻在度过蜜月期之后能够长期幸福生活的可能性最大。

能够白头偕老的夫妻都有一个共同特点，就是他们既希望夫妻之间感情如胶似漆，同时也各自留有自己的独立发展空间。

芬恩说："即使我们没有特别关注交流方面，但调查结果也表明，为了共同塑造和谐的伴侣关系，明确地向对方表达自己的愿望和需求非常重要。"

因此，下次我与女友交谈时，我会建议她将失败的恋情视为教训，而不是浪费时间。今后再找朋友时，一定要注意对方能够与自己情趣相投。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。