对“跑偏”零容忍 官媒:网游不得篡改历史

（德国之声中文网）中国央广网周六发表评论，认为网络游戏行业必须加强自律，对国家历史要有“基本的尊重和敬畏”；监管部门则应“强化前置审批管理，对‘跑偏了’的网络游戏‘零容忍’，铲除其生存土壤”。

事件的起因是古风模拟经营类手游《江南百景图》将岳飞设计为“肉袒牵羊”的形象。中国历史研究院日前发文称，近日某手游设计了“岳飞”立绘，岳飞坦露上身，牵羊兔冠，而“肉袒牵羊”是古代一种极其屈辱的行为。该院指出：“手游年轻玩家众多，更需要尊重事实、尊重历史。如果青少年接触的是扭曲的历史，那么历史将不成其为历史，民族记忆也将走向破碎与虚无。”

被不点名提及的《江南百景图》已对引发争议道歉，并表示已修改游戏中的岳飞形象。但这一事件引发了有关“历史不能‘游戏’”的讨论。不少微博网民也对游戏中的岳飞形象设计感到不满，质疑游戏侮辱历史英雄。

央广网在评论中写道：“历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观、民族观、国家观和文化观的误导。”

游戏产业遭连番批评

中国官媒近期针对网络游戏发表了一系列批评文章。央广网的最新评论加剧了人们对网络游戏可能成为监管机构下一个锁定目标的担忧。

《经济参考报》8月3日发文称网络游戏为“精神鸦片”，并指未成年人网游上瘾应该加大控管。这篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》一出，引发腾讯及其他网络游戏公司股价大幅下跌。《经济参考报》随后移除了文章，删除了“精神鸦片”、“电子毒品”等用词后重新上传，标题被改为《网络游戏长成数千亿产业》。

腾讯不久后宣布，针对旗下一款热门手游《王者荣耀》设定未成年人游戏时间限制。

《证券时报》紧接着在8月5日发文，呼吁提高游戏公司税负。该报认为，除了保护好青少年，在游戏设置上防止过度花钱、过度沉迷，游戏行业作为软件服务业享受税收优惠，也受到诟病，在税收上游戏行业也应该向传统行业适度看齐。

自2017年，中国监管机构一直试图限制未成年人玩网络游戏的时间。腾讯游戏等公司设置了实名认证和防沉迷系统，以减少未成年人的游戏时间。但在实际操作上却存在困难，因为使用者可以虚报年龄。

近来，有关当局再次将聚焦青少年健康议题，并表示希望进一步加强针对网络游戏和校外培训行业的规定。今年7月，中国监管机构宣布禁止校外教育培训机构针对学校的主要科目开设盈利性补习课程，补习业因此遭遇重创。

（路透社等）

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