对美贸易繁荣  10月德国出口创纪录

（德国之声中文网）由于对美贸易繁荣，10月成为德国出口创纪录的一个月。与上月相比，整体出口上升1.9%，达1195亿美元。其中对美出口上升10%，达到逾110亿美元。

美国近些年来已成为德国最重要的出口目的国。

不过，德国工商会（DIHK）指出，10月的佳绩不能掩盖2019年外贸总体趋向疲弱。该协会专家特莱尔（Volker Treier）说："德国企业因国际贸易冲突而受到前所未有的不确定性的影响。"

今年头10个月，德国出口增长相对薄弱，幅度为1%。德国工商会预计，明年甚至会有轻微回落。ING银行德国首席经济师布热蔡斯基（Carsten Brezeski）也指出，目前订单情况疲弱："出口订单的疲弱程度是2010年以来最严重的。"

数月来，世界经济走弱以及英国退欧等政治不确定性，都对需求造成冲击。不过，德国也有一些国内因素。

Deka银行经济师朔伊勒（Andreas Scheuerle）表示，特别在汽车领域，柴油车"尾气门"在国内外都造成影响，新的尾气标准也构成挑战。与此同时，德国汽车工业似乎错失向电动汽车转型的良机。奥迪、戴姆勒已宣布，未来几年将削减约2万个工作岗位。

10月德国进口则比上月萎缩了0.6%，为980亿欧元。

较小规模的在华欧洲企业受到贸易战冲击

小企业受贸易战影响更大

周一，欧洲在华商会公布一项研究，较小的欧洲在华企业受到中美贸易战的影响更大。

研究结果认为，较大的企业能够调整其供应链。

欧洲商会主席武特克（Jürgen Wuttke）表示，企业预计两大经济体之间的冲突还将持续。

不少欧盟企业在中国设址，以便向中国销售产品，而本身并不面向美国出口。但这些欧盟企业的很多中国客户却将再加工的产品出口至美国。武特克说，特别是中国企业如今向越南、泰国和印尼转移。"我们的客户在离开中国。"

美中贸易战一年有余，据海关数据，11月中国对美出口同比下降了23%。

苗子/乐然（路透社、德新社）