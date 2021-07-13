 对等措施：德国决定也取消部分中国航班 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

对等措施：德国决定也取消部分中国航班

由于新冠疫情，中国实行了严格的入境管控措施。只要随某班机入境旅客中有5人新冠检测呈阳性，北京就会暂停该航班。就此，德国决定采取对等措施。

Deutschland 200 Deutsche kehren nach China zurück

（德国之声中文网）德国政府认为，中方的惩罚措施是扭曲竞争的行为。柏林外交部决定，鉴于北京因所谓机上有新冠病例而取消德国航空公司相关航线航班，德国亦对等取消该航线的中国航空公司航班。

DW.COM

新型冠状病毒疫情中，世界各地出现不少旅行限制。美国对欧洲人实施入境禁令。印度宣布该国签证无效。不少航班取消。还能去旅行吗？

欧盟委员会上周对于客运航空在疫情期间的卫生安全做出详细规定。最为核心的一点就是乘客在乘坐飞机旅行的整个过程中必须佩戴口罩，同时乘客间也必须保持一定的距离。但是这些规定中还包含一个具体的细节：如果航班满员，航空公司就不需要要求乘客就座时保持必要的距离。

尽管2021年春节临近，但目前美国疫情十分严峻，中美间航班一再取消，加上越来越严苛的登机检测要求，许多在美华人只好无奈地放弃回国探亲之旅。

新冠疫情全球大规模爆发后，中国当局在今年3月停飞了所有直飞北京的国际航班。此后复飞的国际航班，都只能前往上海、天津等其他城市。现在，北京市政府对外宣布，从9月3日起“有序恢复直航北京国际商业客运航班”。

德国航空公司"未违反规定"

在致德广联的一份声明中，德国外交部指出，根据现有资讯，德国航空公司并未违反中国当局严厉的防疫规定：若有5名乘客在入境中国后检测呈阳，中方就将取消相关航班，为期14天；呈阳者数量达到10或10以上，则停航4星期。 

暂停500多航班  

自2020年起，汉莎航空法兰克福-上海的航线已经两次受到影响。汉莎旗下廉价航空公司神鹰（ Condor ）从法兰克福到西安的航线也两次受到影响。因为新冠疫情，中国叫停了500多个航班，奥地利航空公司、瑞士航空和荷兰航空公司等也受到影响。 

不过，中国对本国航空公司显然也同样严厉。根据德广联得到的信息，在所有暂被取消的航班中，有三分之一涉及中国的航空公司，其中包括亚洲最大的航空公司--中国南方航空。

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

相关内容

25.03.21 *** FILE PHOTO: Medical staff work in the intensive care unit where coronavirus disease (COVID-19) patients are treated at Cambrai hospital, France, March 25, 2021. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

法国、希腊等国强制医护工作者接种疫苗 13.07.2021

继意大利之后，法国和希腊也对医疗卫生和护理人员实行强制性新冠疫苗接种。这两个欧盟国家由此对新冠Delta变种毒株快速传播作出反应。

Police use water cannon to disperse protesters as they march to Government House in Bangkok, Thailand Sunday, July 18, 2021. Hundreds of anti-government protesters rallied on Sunday despite the government’s recent measures to prohibit the gathering of more than 5 people in the capital to curb the COVID-19 pandemic. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha and his cabinet. (AP Photo/Anuthep Cheysakron)

泰国新冠确诊激增 中国疫苗引发质疑 22.07.2021

泰国新冠肺炎疫情严峻，20日起采取更严格的限制措施；上周末适逢学运一周年，千人上街抗议，除了持续要求改革，疫情也成为示威焦点，民怨从何而来？

Teherans Friedhof kauft drei neue Mercedes für reiche und VIP- Verstorbenen. Quelle: YJC Lizenz: Frei

深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增   18.07.2021

虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。 

广告

媒体看中国

China Qingdao | Coronavirus | Impfkampagme

德语媒体: 去年仍然爱搭不理 今年转身高高举起

德国《世界报》分析为什么中国去年还对德国的mRNA疫苗爱搭不理，但是现在却开始审核准备批准使用了呢？《新苏黎世报》批评美国对中国黑客“只动口，不动手”。  