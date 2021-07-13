对等措施：德国决定也取消部分中国航班

（德国之声中文网）德国政府认为，中方的惩罚措施是扭曲竞争的行为。柏林外交部决定，鉴于北京因所谓机上有新冠病例而取消德国航空公司相关航线航班，德国亦对等取消该航线的中国航空公司航班。

德国航空公司"未违反规定"

在致德广联的一份声明中，德国外交部指出，根据现有资讯，德国航空公司并未违反中国当局严厉的防疫规定：若有5名乘客在入境中国后检测呈阳，中方就将取消相关航班，为期14天；呈阳者数量达到10或10以上，则停航4星期。

暂停500多航班

自2020年起，汉莎航空法兰克福-上海的航线已经两次受到影响。汉莎旗下廉价航空公司神鹰（ Condor ）从法兰克福到西安的航线也两次受到影响。因为新冠疫情，中国叫停了500多个航班，奥地利航空公司、瑞士航空和荷兰航空公司等也受到影响。

不过，中国对本国航空公司显然也同样严厉。根据德广联得到的信息，在所有暂被取消的航班中，有三分之一涉及中国的航空公司，其中包括亚洲最大的航空公司--中国南方航空。

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