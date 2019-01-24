对现状失望 香港年轻人移民意向增加

（德国之声中文网）该项调查由中文大学香港亚太研究所进行，于2018年12月成功访问708名18岁或以上市民。34%受访市民表示，如有机会，会打算移民或移居外地，比率较2017年的33.1%相若。调查亦显示，市民对移民的态度变得较以往积极。有移民打算的市民当中，16.2%表示“有做准备”，相对2017年同期调查比率13.4%上升2.8个百分点。整体受访者中，5.5%受访者表示“有做准备”，较2017年4.5%为高。

调查显示，加拿大是香港人最理想的移居地，在有移民意向的被访市民中占19%，其次为澳洲及台湾，分别占18%及11%，另有四分之一受访者无明确移民或移居的目的地。

本次调查亦就香港是否适合居住与生活的状况作评分，发现受访市民对香港“宜居”城市的平均评分为62.1分（愈高分代表愈宜居，100分满分），较上一年的63.9有所下降。而有移民意向的受访者表示，拉动因素是外地居住生活环境更宽敞。

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问时表示，九七回归前香港主要出现两次大型的移民潮：分别是八十年代中期开始、中英谈判出现一段；另一段是八九‧六四后；相反，九十年代中至回归后十余年，香港移民的数字不断下跌；然而，近数年来，情况又出现变化，移民数字又再次回升，尽管升幅不是很大。钟剑华表示，身边的朋友、学生们都有移民的例子，单是移民到台湾的也有好几个。

对现实不满 年轻人移民的意向及数字有上升的趋势

钟剑华告诉德国之声，近年年轻人移民的意向及数字有上升的趋势，不少年轻人，有些还未大学毕业，就已经希望尽快储蓄一笔足够的金额，从而申请移民，到台湾丶美加澳等传统移民国家。“有这种想法的人近年明显增加。”钟表示，这个现象和过去移民个案有很大差异，以往申请移民的、大部份年龄在30- 40岁或以上、有一定经济实力的中产家庭； 然而，这些年来，申请移民的个案年龄相对年轻，有些还是大学刚毕业、还没发展自己的事业的年轻人，甚至有在学的大学生也开始考虑移民。钟剑华认为，这和近年政治争议有莫大关系，“雨伞运动”后社会的政治气氛低迷，年轻人对社会现状非常不满、却又无力改变；再加上在香港生活的压力太大，生活成本太高，置业的难度是“世界第一”，根据最新的统计数字，一个家庭把收入全数储下，不吃不用也要十九年才能置业。“ 既然留在香港没甚作为，倒不如移民他方算了！”

“香港已经没有希望了”

就如钟剑华的大儿子，刚于去年年底在美国研究毕业，他告诉父母不打算回到香港、要留在美国生活。钟剑华表示，一方面儿子喜欢美国的简单生活，另外儿子说了一句：“香港已经没有希望了”。钟表示尊重他的选择。

近年港人移民外地数字有上升趋势。根据香港保安局公布的移民数字，自从二零一四年，移居外地的港人数字持续上升，二零一六年对比一四年上升逾一成，而港人选择移民的主要国家，分别为美国、澳洲及加拿大，当中又以美国的人数最多。移民美国2016年有2800人移民、较2015年的2100人增33.3%、而2014年则有2200人。

另一方面，根据加拿大政府的数据显示，申请加拿大移民的香港居民在 2014 和 2017 年经历了大幅增长，分别同比增加了 54.79% 和 30%。2017 年其申请人数达到 1561 人。

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