 “对犹太人的仇视至今尚未根除” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2020

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时政风云

“对犹太人的仇视至今尚未根除”

值奥斯维辛集中营解放75周年之际，世界犹太人大会主席劳德以纪念犹太人大屠杀受害者为契机发出紧急呼吁：德国必须同反犹蛊惑做更坚决的斗争。

75. Jahrestag Befreiung Auschwitz-Birkenau | Präsident des Jüdischen Weltkongress WJC Ronald S. Lauder (DW/W. N. Glucroft)

世界犹太人大会主席劳德在奥斯维辛集中营纪念馆

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默克尔担任德国总理已经14年。本周五（12月6日），她首次访问位于波兰奥斯维辛的前纳粹集中营。一个罪恶之地。在这里，默克尔承诺，德国永远对大屠杀负有责任，“这是我们身份认同一个不会消失的组成部分”。 (06.12.2019)

奥斯维辛博物馆呼吁游客在参观时保持尊重，不要再曾经运送大屠杀受害者的铁轨上玩平衡游戏。他们贴出了一些游客走铁轨的照片。 (24.03.2019)

(德国之声中文网) 世界犹太人大会主席劳德（Ronald S. Lauder）对德国《图片报》表示，互联网是散布仇视犹太人和种族主义的最主要场所，极有必要对其清理。他说，问题不是缺乏技术，而是"有没有意愿"。

他强调指出，在奥斯维辛集中营解放75周年的今天，种族主义和对犹太人的仇视仍旧"没有根除"，"恰恰相反，它们还在全球各地继续膨胀。"劳德说，奥斯维辛是"反犹主义可能导致的所有罪恶的巅峰，对此，我们必须发声。"

犹太大屠杀的同义词

1945年1月27日，苏联红军进入波兰，解放了当时被德国纳粹军队占领的奥斯维辛集中营，7000多囚徒获救。但他们当中有很多人不久后便死于饥饿、疾病等带来的后遗症。

奥斯维辛后来成了全世界犹太人大屠杀的同义词，成了人们集体记忆的一部分。仅在这个集中营，纳粹杀害的囚徒就超过100万人，其中大部分为犹太人。欧洲范围内，约有600万犹太人被杀害。

Auschwitz-Birkenau 1945 Befreiung Häftlinge Jubel (picture-alliance / akg-images)

1945年被解放的集中营囚犯

周一（1月27日），奥斯维辛纪念馆举办纪念活动，包括德国总统施泰因迈尔（ Frank-Walter Steinmeier）和以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）在内的许多国家的元首和政府首脑都将出席。上周四，他们也都莅临了在耶路撒冷举行的国际犹太人人大屠杀纪念活动。施泰因迈尔在发言中明确指出德国屠杀犹太人的罪责，他许诺说，犹太人的生活方式必须得到保护。德国总统还表示，对这场灾难的记忆永远不会结束。

  • Anne Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    逃离纳粹

    1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

  • Anne Frank with sister Margot.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    姐妹弟兄

    这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

  • Anne Frank House in Amsterdam

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    藏身之地

    安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

  • Anne Frank's diary

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    日记作伴

    安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

  • Liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    死于集中营

    1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

  • Tombstone of Anne and Margot Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    安妮之墓

    伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    《安妮日记》闻名世界

    安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日

    作者: Iveta Ondruskova


李鱼/乐然(法新社、德新社、天主教通讯社)

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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

在阿姆斯特丹一处秘密住所内躲藏了两年后，安妮·弗兰克一家被人出卖。1944年8月4日，他们遭到逮捕并被送往奥斯维辛集中营。她在藏身期间所写的日记后来得以出版，成为闻名世界的揭露纳粹暴政的象征。 (22.11.2018)  

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