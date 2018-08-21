“对犹太人的仇视至今尚未根除”

(德国之声中文网) 世界犹太人大会主席劳德（Ronald S. Lauder）对德国《图片报》表示，互联网是散布仇视犹太人和种族主义的最主要场所，极有必要对其清理。他说，问题不是缺乏技术，而是"有没有意愿"。

他强调指出，在奥斯维辛集中营解放75周年的今天，种族主义和对犹太人的仇视仍旧"没有根除"，"恰恰相反，它们还在全球各地继续膨胀。"劳德说，奥斯维辛是"反犹主义可能导致的所有罪恶的巅峰，对此，我们必须发声。"

犹太大屠杀的同义词

1945年1月27日，苏联红军进入波兰，解放了当时被德国纳粹军队占领的奥斯维辛集中营，7000多囚徒获救。但他们当中有很多人不久后便死于饥饿、疾病等带来的后遗症。

奥斯维辛后来成了全世界犹太人大屠杀的同义词，成了人们集体记忆的一部分。仅在这个集中营，纳粹杀害的囚徒就超过100万人，其中大部分为犹太人。欧洲范围内，约有600万犹太人被杀害。

1945年被解放的集中营囚犯

周一（1月27日），奥斯维辛纪念馆举办纪念活动，包括德国总统施泰因迈尔（ Frank-Walter Steinmeier）和以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）在内的许多国家的元首和政府首脑都将出席。上周四，他们也都莅临了在耶路撒冷举行的国际犹太人人大屠杀纪念活动。施泰因迈尔在发言中明确指出德国屠杀犹太人的罪责，他许诺说，犹太人的生活方式必须得到保护。德国总统还表示，对这场灾难的记忆永远不会结束。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 逃离纳粹 1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 姐妹弟兄 这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 藏身之地 安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 日记作伴 安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 死于集中营 1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 安妮之墓 伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 《安妮日记》闻名世界 安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日 作者: Iveta Ondruskova



李鱼/乐然(法新社、德新社、天主教通讯社)