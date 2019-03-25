 对特朗普的揭露性报道获2019年普利策奖 | 文化经纬 | DW | 16.04.2019

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文化经纬

对特朗普的揭露性报道获2019年普利策奖

对美国总统特朗普的两个调查性报道荣获2019年普利策奖。在21个类别的奖项中，有关美国恶性枪击事件的报道获得了其中3个。

Pulitzer Preis - Dana Canedy (picture-alliance/AP/B. Matthews)

2019年普利策奖揭晓

（德国之声中文网）《纽约时报》的3名记者获得了著名普利策奖中的解释性报道奖。这3位记者通过为期18个月的调查，发表了关于特朗普商业帝国的系列报道。报道驳斥了特朗普称他依靠自己的力量创造、积累其财富的说法。普利策奖委员会表彰了这3名记者的工作。他们的调查报道还披露了特朗普商业帝国的"避税技俩"。

《纽约时报》和《华尔街日报》

去年10月份，纽约时报记者在其文章中披露，特朗普多年里从其父那里获得4.13亿美元。为避税，他其中的部分资金转入一个皮包公司帐户。据说特朗普也曾帮助父母少报房地产资产从而避税。

普利策全国报道奖授予了《华尔街日报》编辑部。他们的报道揭露了特朗普在2016年大选前给两名妇女支付封口费的事实。该报发表多篇文章，对特朗普为艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）和前"花花公子"模特麦克道格（Karen McDougal）的背景和过程进行了报道。这两名女性都称多年前曾与特朗普发生过性关系。

帕克兰大屠杀报道

美国佛罗里达州报纸《太阳前哨报》（Sun-Sentinel）关于帕克兰校园枪击案的报道也获得2019年的普利策奖。负责宣布获奖名单的肯尼迪（Dana Canedy）表示，该报道揭露了2018年2月校园大屠杀前后校方和检方的失职。2018年2月，1名19岁青年在帕克兰的一所中学枪杀了14名青少年学生和3名成年人。

USA: Mitarbeiter des South Florida Sun Sentinel feiern Pulitzerpreis (Reuters/C. Jean)

佛罗里达州报纸《太阳前哨报》的工作人员得知获奖后

匹兹堡邮报因其对匹兹堡犹太教堂袭击事件的报道而获得了2019年度普利策奖。去年10月发生的犹太教堂袭击案造成11人死亡。

美国《资本公报》因编辑部遭遇大屠杀时所表现出的勇敢以及对袭击事件的报道而荣膺普利策特别奖。位于马里兰州安纳波利斯市的这家报社编辑部遭到枪手袭击，5名记者遇难。但《资本公报》第二天就正常恢复工作，对编辑部遭遇的大屠杀事件进行了报道。评奖委员会称赞该报即便"在一个无法形容的悲痛时期"也在忠实地履行其向读者进行新闻时事报道的使命。

两名在缅甸系狱路透社记者

今年的获奖者中还有2名在缅甸被监禁的路透社记者。这两名年轻记者因发表缅甸穆斯林罗兴亚少数民族的10名男子被杀害的调查报告而获奖。2017年12月，两位记者在发表其调查报告之前被逮捕，去年九月被判处高达七年的有期徒刑。法院裁定他们违反了保护国家机密的法律。

美联社发表的有关也门内战的报道也被评委会授奖。

普利策奖设立于1917年，延续至今。该奖项以其创始人、匈牙利出生的美国记者和出版商约瑟夫·普利策（1847-1911）的名字命名。

李京慧/凝炼（德新社、美联社）

 

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