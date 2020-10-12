对深圳「寄予厚望」 习近平赋予更多改革自主权

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平在深圳经济特区建立40周年大会上，肯定深圳经济特区在中国改革开放历史上的重要意义，也称将以深圳经济特区建立40年为契机，赋予深圳在改革上关键领域更多自主权。

习近平称，党中央经过深入研究，决定支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式，赋予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项。

习近平说: 「党中央对深圳改革开放创新发展寄予厚望。去年八月，党中央出台了支持中国特色社会主义先行示范区的意见，全面部署了有关工作，深圳要建设好中国特色社会主义先行示范区，创建中国社会主义现代化强国的范例，形成一批可复制、可推广的重大制度创新成果。」

因应世界变局 推动国内国际双循环

习近平也提到，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行 更加快这个变局: 「经济全球化遭遇逆流、保护主义单边主义上升、世界经济低迷、国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。」

为了应对这项局面， 习近平说，要坚持供给侧结构性改革这条主线，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，提升供给体系对国内需求的适配性，以高质量供给满足日益升级的国内市场需求，形成「以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局」。

加强港澳地区青年对祖国向心力

习近平并未提及香港当今局势，但是却在讲话中却期待深圳在大湾区的引领作用，他说: 「粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略，深圳是大湾区建设的重要引擎。」习近平提出多项方针，印证此前专家预测中央有意提高深圳重要性，弱化香港。

具体措施包括:

1.加快粤港澳大湾区城际铁路建设，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动，提升市场一体化水平

2.深化前海深港现代服务业合作区改革开放，规划建设好河套深港科技创新合作区，加快横琴粤澳深度合作区建设

3.要以大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设为抓手，加强与港澳创新资源协同配合

4.继续鼓励引导港澳台同胞和海外侨胞充分发挥投资兴业、双向开放的重要作用，在经济特区发展中作出新贡献

5.充分运用粤港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到内地学习、就业、生活，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力

10月11日，在习近平出席大会前两天，中共中央办公厅率先印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，内容为中央支持深圳实施综合授权改革试点。

具体目标为: 2020年，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单。2022年，各方面制度建设取得重要进展，形成一批可复制可推广的重大制度成果，试点取得阶段性成效。2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范。

张慈/杨威廉 (综合报导)