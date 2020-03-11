对“永恒的普京”说不

（德国之声中文网）三周之后，俄罗斯将就修宪举行全民公投使其合法化。今年年初，普京总统突然宣布将修改宪法。俄罗斯反对派担心会发生最糟糕的事情，因此呼吁民众抗议普京试图永久留在克里姆林宫。抗议活动的大标题为"永恒的普京，不！"由于爆发新冠疫情禁止上街游行，反政府人士在互联网上传抗议活动的海报和传单供打印。

反对派认为，计划中的改革会"推翻宪法"。就俄罗斯历史上最大规模的修宪全民公决定于7月1日举行。但是6月25日便将开始投票。此次公决普遍被认为是确保普京长期掌权的一次全民投票。

俄罗斯共产党人现在已经明确表示，他们绝不会参加投票。俄共中央委员会副主席诺维科夫（Dmitry Novikov）告诉国际文传电讯社，俄共中央委员会会议一致决定不支持修改宪法。该党在国家杜马共有42名议员，是仅次于普京的统一俄罗斯党（343名议员）的第二大议会党团。

普京任期从零起算

《基本法》修正案的主要目的是使普京迄今的任期归零。这位67岁的前秘密情报局负责人自1999年以来一直担任俄罗斯领导人，先任总理，后任总统。在2008年至2012年再次担任总理后又继续担任总统职务。

新宪法虽然规定总统最多连任两届，但是普京迄今的任期不在计算之列。这为他在2024年和2030年的选举中再次竞选并可能继续任职到2036年扫清了道路。

杜马早已批准

俄罗斯议会迅速通过了宪法修正案。原则上来说，普京签字后该修正案就已经生效。但是普京强调，新宪法也应该获得俄罗斯人民的批准。由于新冠疫情，原定于4月举行的全民公投被推迟到6月底。

互联网平台YouTube现在屏蔽了普京支持者的一个宣传视频。视频显示，一个男孩因将被一对同性恋夫妇收养而感到悲伤。支持修宪者呼吁人们投票支持宪法改革。因为普京总统也要求宪法规定只能男、女之间才能联姻。 YouTube现在删除了该视频，理由是视频违反了禁止"仇恨言论"的原则。



李京慧/凝炼 (德新社)