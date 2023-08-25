对核电极其保守的德国 如何看福岛废水排海?

（德国之声中文网）福岛核电站发生熔堆事故后，一直需要使用大量海水来冷却堆芯，否则仍在持续发生反应的核燃料就有可能引发更为严重的事故。十二年来，福岛核电站已经积压了13.43亿立方米的废水，并且还在以每天170立方米的速度增加。因此，运营方东电公司在获得日本政府以及国际原子能机构的认可后，从8月24日起将这些受到核污染的海水过滤后排向太平洋。

各方围绕此的争议主要在于：这些经过处理的废水是否安全？是否真的如东电公司所说，处理后的废水中只含有"氚"这一种放射性物质、与其他国家正常运营的核电站所排放的冷却水相当？

排海比存放更安全？

在接受德国之声采访时，德国辐射专家，维也纳理工大学教授施泰因豪瑟(Georg Steinhauser)表示，只要稀释后缓慢排海，氚对人体与环境均不构成显著危险，而早年间各大国进行的核武器试验残留在海洋中的氚，远远高于福岛核电站的计划排放量。"而且氚不会在海洋生物中富集，不会像汞那样富集在金枪鱼等生物体内。而是会不断地稀释。"

施泰因豪瑟还认为，鉴于继续存放核废水会导致渗入地底的风险增高、煮沸排入大气的风险不可控，因此排向大海是当前条件下最优、最安全的方案，也是包括国际原子能机构在内的许多人都推荐的方案。

东电公司一名员工展示处理后的核废水

喝一杯也没事？

汉诺威大学放射生态学与辐射防护研究所的瓦尔特教授(Clemens Walther)在接受德广联采访时也指出，按照东电公司的说法，目前采用的过滤方案能够滤走62种放射性物质，此后废水只剩下碳14和氢3（又称氚）这两种放射性同位素。"氚在自然界中本身就存在。宇宙射线不断轰击大气层，就会产生这种氢的放射性同位素。在土壤、海洋、河流、食品、动物内到处都有，人体内也存在氚。"

瓦尔特还指出，福岛的核废水排海，其每年的氚排放量大约与正常运行的核电站冷却水相当，而且欧洲的一些核设施排放的废水其放射性还要远远高于这个水平，但也依然在可接受的范围内。"甚至可以这样说：如果我们喝一杯福岛的处理后核废水，进入人体内的氚的辐射量，差不多就是我们乘坐一个小时飞机遭受的宇宙射线辐射。"

瓦尔特还认为，中韩等邻国对福岛核废水排海表示强烈抗议，其背后可能有着政治动机，而不一定是真的担心东亚地区的水产品内会有更高的放射性。

日方有意瞒报？

不过，国际医生防止核战联盟(IPPNW)德国分部的施密德(Jörg Schmid)并不认同福岛核废水无害的说法。这位医生在接受德新社采访时说，尽管东电公司高度稀释了核废水，但是这并不会改变排向大海的放射性物质总量，"科学研究表明，即便是极低的辐射剂量，也会对健康造成损害。"

德国环境部长莱姆科(Steffi Lemke)也警告说，只有在穷尽一切其他手段后，方能采取这样的"万不得已方案"；即便排海是不可避免的，也应该"慎之又慎"。她在今年4月的G7环境部长会议上也曾要求日方：相关信息必须对周边民众公开，且应该让公众参与这一决策。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

环保组织绿色和平则认为，日本方面对外刻意压低了估算辐射值，并且故意将公众的注意力转向危害性不大的氚。绿色和平日本办公室高级核专家肖恩·伯尼(Shaun Burnie)对德国之声表示："日本政府在转移媒体和本国民众视线的工作上做得很好，使民众聚焦于含氚废水，并声称这不会对环境造成危害。但核废水中含有许多已知对人体健康和环境有害的放射性物质，包括锶90。"

据伯尼称，泄露的东电内部文件证明，即使通过处理，也无法将许多放射性同位素如碘、钌、铑、碲、钴和锶减少到"无法检测"的程度。

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