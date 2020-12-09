对新疆议题默不作声 伊斯兰国家与奥委会遭批

(德国之声中文网) 美国穆斯林团体周四 (12月17日)要求伊斯兰合作组织就中国大规模监禁维吾尔族人的问题发声，指责该全球机构漠视一些人所称的「种族灭绝」。

伊斯兰合作组织由57个穆斯林占多数的国家组成，经常受理认为穆斯林受到虐待的案件，像是批评以色列，并在巴基斯坦的要求下抨击印度。

但是，这个总部设在沙特阿拉伯的组织并没有对中国新疆的事件表示警惕。该组织代表团访问中国后，甚至在2019年3月的一项决议中「赞扬中华人民共和国在为其穆斯林公民提供照顾方面所做的努力」。

包括美国伊斯兰关系委员会在内的美国穆斯林组织联盟指责成员国被中国的力量吓倒。

美国穆斯林学者和运动人士苏利曼 (Omar Sulieman)在线上记者会上说：「很明显，中国掐住穆斯林世界的经济命脉，并且能够将每个穆斯林国家孤立起来，让他们对于替维吾尔族发聲感到恐惧。」

他说：「一些穆斯林国家会在口头上为巴勒斯坦等情势说嘴，但在维吾尔问题上，他们却『继续协助压迫』，特别像是拒绝庇护申请。」

维吾尔美亚运动人士阿巴斯（Rushan Abbas）警告，随着中国推行其大规模的一带一路基础设施建设计划，各国可能会看到针对穆斯林的政策输出。

她说:「中国有收买和欺凌的记录。对维吾尔人的种族灭绝不是中国的内部问题，而是人类问题。」

阿巴斯的妹妹也因为她积极参与维族运动而遭到中国政府关押。

图为土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。他是伊斯兰世界中罕见批评中国的领导人。除此之外，马来西亚则表示，不会引渡维吾尔人。

人权组织致函奥委会

根据美联社，在中国筹备2022年北京冬奥之际，多个人权团体再次指责国际奥委会无视中国普遍存在的人权侵害状况。

由世界维吾尔代表大会、自由西藏学生运动、我们香港人、中国死刑关注和国际西藏网络等组织的代表12月16日向国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)和北京2022冬奥会协调委员会主席、国际奥委会成员小萨马兰奇(Juan Antonio Samaranch Jr.)发出一封公开信。

根据美联社获得的这封信，这些团体谴责国际奥委会「对中国当局正在进行的广泛而系统性的侵犯人权行为视而不见」。

信中说：「历史已经向我们表明，国际奥委会已经做出了积极的决定，继续以政治中立为幌子，为其对中国侵犯人权行为的不作为辩护......这种故意的无知是可耻的，没有重视我们所有在这个压迫政权下挣扎的人的个人经历。」

信中说：「几十年来，我们已经向国际奥委会提交了证据，证明我们的人民在中国当局手中受到严重的镇压、殴打、酷刑，甚至死亡，其中一些与与奥运会相关的和平抗议活动直接相关，但国际奥委会没有对这些报告采取行动。」

从2024年巴黎奥运会开始，各城市必须遵守联合国《商业与人权指导原则》。然而，因为国际奥委会早在2015年已经选定北京主办2022年奥运，之后才要求主办国强制遵守这些规定，中国因此不受这些规则的约束。

虽然国际奥委会说，中国在2015年获得奥运会举办权时，曾表示遵守相关人权承诺，像是不受限制的报道，并允许示威或抗议活动。但维权人士要求看到承诺的证据。

国际奥委会一再表示，其所管理的是体育赛事，不为东道国的国内政策负责任。它在给美联社的声明中重申，已经向中国「政府和地方当局」提出人权问题，并说已经收到了 「保证」，但没有提供维权团体公开信所要求的细节。

维权团体的代表在两个月前与国际奥委会领导人会面，但他们表示诉求基本上是被忽视的。他们也曾在3个月前发出另一封公开信，要求国际奥委会不应将奥运会办在北京。

北京冬奥将于2022年2月4日开幕。在几个欧洲场馆因成本问题退出后，或在公投拒绝举办奥运会后，最终国际奥委会投票选择了北京，而不是哈萨克斯坦的阿拉木图。

中国和其他专制国家成为奥运会和其他大型活动青睐的赛事场地，因为它们从不面对公众的反对，也很少公开遭到质疑所需的花费。

国际奥委会此前曾将2008年夏季奥运办在北京，认为这项赛事将改善中国的人权状况。该联盟提醒国际奥委会，中国的人权状况比12年前更糟糕，表示中国目前是「奥威尔式」的国家。

邹宗翰/张慈 (法新社、美联社)

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