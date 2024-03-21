对新国安法保持警惕 在港外国公司加强应急计划

（德国之声中文网）香港新通过的维护国家安全条例草案中有关国家机密和与外国实体联系的模糊规定让在这个金融中心经营的许多跨国企业感到紧张，一些咨询公司和对冲基金更新了应急计划并寻求法律建议，以应对这种政治风险 。

一位拥有数十年数据安全经验的高管表示，出于对数据安全的担忧，一些公司现在正在以对待中国大陆相同的方式对待曾经是跨国公司亚洲主要基地的香港，并对香港团队屏蔽公司其他部门的信息。

另一位高管表示，由于国家机密规定，他所在的对冲基金正在就如何与监管机构和其他政府官员打交道寻求法律建议。

一位最近参加了香港高级官员举行的会议的外国高管表示：“这归根结底是对香港政府缺乏信任，因为香港政府对中国唯命是从。”

与路透社采访的十几位商界人士一样，这三名高管由于安全问题的敏感性而拒绝透露他们的姓名。

本周二（3月19日），香港立法机关一致通过了《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法。该法更新了北京政府4年前实施的更广泛的国家安全法，并会对煽动叛乱和外部干涉等犯罪行为做出更严厉的惩罚。

该法将于本周六（23日）开始生效。香港总商会和其他商业协会表示，该法律将使香港“成为在香港经营的本地和外国企业、专业人士更安全的目的地”。

香港和中国政府官员也声称，出台该法是确保国家稳定，且该法律并不比美国、英国和新加坡等其他国家的立法更严厉。

0票反对 “23条”立法通过

然而，一些律师表示，围绕所谓外部势力干涉、间谍活动以及国家秘密等内容的多项犯罪的笼统定义造成了不确定性。

该法律可能会削弱香港的国际角色

一些接受路透社采访的商界人士表示，该法律可能会削弱香港的国际角色，因为它似乎更接近中国国家主席习近平提出的更严格的国家安全制度。

美国威尔逊律师事务所（Wilson Sonsini）高级合伙人陈炜恒表示：“对于国际商界和金融投资者来说，香港的普通法传统和公平法则与信息自由流动以及货币可自由兑换同等重要。”

他说：“因此，这项立法将如何在现有普通法体系内实施，应受到密切的关注和评估。”

一位高管表示，条款和法律实施缺乏明确性正是促使对冲基金更新应急计划的主要原因。

这位高管说：“我们正在紧急寻求关于两个关键点的建议：我们对公司和个人的研究是否误入了风险领域，以及我们如何安全地管理与外国政府相关的财富基金的关系。这包括我们如何共享和存储研究成果。”

他还补充说：“我们希望留在香港，但如果有必要，新加坡也是替代选项。”

北京继续收紧对香港的箝制

去年，中国当局收紧了信息安全政策，逮捕了美国调查公司美思明智集团(Mintz Group)驻京办事处的5名工作人员。

一名在香港工作了约20年的企业调查员表示，未来可能无法再进行的工作包括调查欺诈或尽职调查（又称为谨慎性调查）类的案件，因为这些通常会仔细审查资产和公司。

在一家调查公司工作的顾问表示：“中国的安全影响力将越来越多地延伸到香港，包括数据监管。虽然香港仍然（比中国）更加开放，但中国的安全影响会变得更广泛，这一方向是明确的。”

（路透社）

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