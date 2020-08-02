 对新冠病毒永远不会有″灵丹妙药″吗？ | 科技环境 | DW | 04.08.2020

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科技环境

对新冠病毒永远不会有"灵丹妙药"吗？

对新冠疫苗的国际研究正在加紧进行。但是包括世卫组织总干事谭德塞在内的一些专家警告人们对此不要过于乐观。谭德塞宁愿主张人们采取务实的行动。

USA Bighamton | Impfstoffstudie in den USA (picture-alliance/dpa/H. Pennink)

美国纽约州宾厄姆顿正在对3万名志愿者进行新冠疫苗接种试验

（德国之声中文网）对新冠病毒还需要进行进一步的研究。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和世卫组织紧急事务负责人迈克·瑞安（Mike Ryan）警告所有国家的政府严守规则，例如戴口罩、勤洗手、保持距离和进行病毒检测等。谭德塞在日内瓦举行的一次视频新闻发布会上说："向各国民众和政府发出的信息很明确：所有这些都要做到。"他说，口罩应该成为全世界"团结的象征"。恢复正常的道路很长。

瑞安呼吁巴西和印度等感染率高的国家做好长期斗争的准备。

Schweiz | Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/KEYSTONE/M. Trezzini)

"如果人多"，世卫组织总干事谭德塞会始终戴着口罩

"不能保证会有有效的药物"

据两位世界卫生组织专家称，尽管目前有很多疫苗已经进入关键的第三阶段，即临床试验阶段，但是有可能永远不会出现防治新冠病毒的"灵丹妙药"。"我们大家都希望拥有一系列可以保护人们免受感染的疫苗"，但是，不能保证将会有有效的药物，或许新冠疫苗只有几个月的防治作用。

Schweiz Genf | Mike Ryan Stellvertretender Generaldirektor der WHO während Pressekonferenz (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

世卫组织副总干事瑞安不相信很快就会有新冠疫苗问世


但是，德国药物和疫苗审批机构保罗·埃利希研究所（Paul Ehrlich Institute）则持完全不同的观点。该研究所所长克劳斯·奇楚特克（Klaus Cichutek）在德国电视二台满怀信心的表示，"很快"就将有新冠疫苗问世。他说，最初的临床试验结果表明，"某些疫苗确实可以使人对新冠病毒产生特定的免疫反应。"

世卫组织专家在中国

7月，世界卫生组织（WHO）派遣了一个专家组前往中国寻找新冠病毒的起源。世卫组织负责人谭德塞说，该筹备小组现已完成工作，并为进一步的调查奠定了基础。不久将在武汉开展流行病学的研究，以查明首次感染的潜在来源。

Brasilien Sao Paulo | Coronavirus: Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet (picture-alliance/dpa/A. Lucas)

在巴西圣保罗，一名志愿者正在接种来自中国Sinovac制药公司研制的疫苗

瑞安指出，"疫情存在着防控漏洞"。武汉并不是唯一受到怀疑的病毒发源地。他说："虽然这座中国城市因发现新的肺部疾病首先响起了警报，但是，这并不一定意味着它便是疫情发源地。

根据中国当局的说法，武汉的冠状病毒是从野生动物市场传播到人类的。但是，但是人们一再听到武汉的一个研究实验室与此次疫情的传播有关联的说法。

李京慧/达扬 (法新社、德新社、路透社、基督教通讯社 )

 

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