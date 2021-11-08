对接种者重新开放 美国11月8日起取消入境禁令

（德国之声中文网） 白宫新闻秘书助理穆尼奥斯 (Kevin Munoz) 推文宣布，11 月 8 日起，接种了冠状病毒疫苗、并能提供检测呈阴证明的外国公民，可重新入境美国。届时，美方将认可世卫组织批准的所有冠状病毒疫苗。

为应对新冠大流行瘟疫，美国于去年 3 月对欧洲等地区实施入境限制。几周前，华盛顿预告很快将放宽入境限制， 但日期尚待确定。

曾严格限制

新冠大流行瘟疫初起时，时任美国总统特朗普下令，除少数例外情况外，禁止来自欧洲大部地区的外国人入境，其中包括申根协定区、英国以及爱尔兰；禁令同样适用于来自印度、中国、巴西、南非和伊朗的外国人，并严格实施迄今。

欧盟则于 6 月敦请各成员国逐步取消对来自美国和其它数国和地区旅客的入境限制。德国便随之宣布取消对来自美国等国人员的入境限制。根据新规，如能证明接种过疫苗、染疫康复、或检测呈阴，美国公民可从 6 月 20 日起重新进入德国。

（德新社，法新社）

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