 对抗美国贸易威胁 中、土等国抱团取暖 | 经济纵横 | DW | 12.08.2018

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经济纵横

对抗美国贸易威胁 中、土等国抱团取暖

面对华盛顿的贸易战威胁，中国、土耳其等国正在纷纷寻求美国之外的其他贸易渠道。中国农业部副部长韩俊周六表示，美国农产品在中国市场的份额完全可以被其他国家所取代。而土耳其则计划在与中国、俄罗斯、乌克兰的贸易中减少使用美元交易。

China G20-Gipfel Xi Jinping mit Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AA/Turkish Presidency/Y. Bulbul)

土耳其总统埃尔多安与中国国家主席习近平2016年9月会晤资料图

(德国之声中文网) 中国农业部副部长韩俊在接受中国官方新华社采访时说，作为反制美国的措施，中国目前已经对将近九成的美国进口农产品加征关税。"美国农业受到冲击是可以预见的，尽管美国白宫和农业部宣布将实施最高120亿美元的农业补贴计划，但美国农民将可能失去几十年努力开拓的中国市场。"韩俊还表示，美国农产品进口减少导致的缺口，可以由其他国家的产品来填补，"对中方而言，由于进口来源多元、进口市场广泛，对自美进口农产品加征关税的影响非常有限。"

目前，美国大豆产量的1/4都出口去往中国。

土耳其威胁要疏远西方

土耳其最近也因拒绝释放被捕美国公民而遭到华盛顿方面的经济制裁。总统埃尔多安周末在一次公开演讲中说，土耳其经济并没有陷入危机，更没有破产。他认为，土耳其里拉近日来大幅贬值，这是"针对土耳其的经济战所射来的导弹"。埃尔多安并没有指出究竟是谁向土耳其放出"导弹"。他表示，土耳其不会屈服于胁迫，并呼吁民众将持有的欧元、美元兑换成土耳其里拉，阻止贬值趋势。他还说，土耳其正在准备在与俄罗斯、中国、乌克兰的贸易活动中使用各自的本国货币。

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (picture-alliance/dpa/C. Merey)

今年初以来，土耳其里拉已经贬值了约40%

《纽约时报》周末版还刊登了一篇由埃尔多安撰写的客席评论。他在文中威胁说，土耳其今后可能考虑从政治、经济层面疏远西方，而加强与中国、俄罗斯以及乌克兰的关系，"土耳其可以有其他选择。"埃尔多安表示，如果美国不尊重土耳其的主权，两国的合作关系就会陷入危险之中，"这可能迫使土耳其寻找新的朋友"。针对土耳其里拉贬值的问题，埃尔多安则认为，脱离'货币阴谋'的途径就是提高生产力、降低利率。

早在周五(8月10日)晚间，埃尔多安在与俄罗斯总统普京通电话时就讨论了两国在能源、经贸领域展开战略合作事宜。

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先威胁、再抱怨、最终发出恳求。和美国你来我往的对攻中，埃尔多安显然选错了对象。对土耳其经济来说，这是个沉重的一击。 (11.08.2018)

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伊朗气田股份被中资收购

德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)周日则在接受《图片报》采访时就美国对土耳其、中国加征惩罚性关税一事提出警告，认为这可能给全球经济带来严重后果。"这场贸易战会放缓、甚至破坏全球经济增长，制造新的不确定性。"他表示，德国希望土耳其能够是一个"稳定而民主的国家"，而良好的经济关系有助于实现这一点。

阿特迈尔也在采访中提到了美国对伊朗恢复经济制裁之问题。他指出，德国企业也受到了美国制裁的影响，"德国与其他国家的贸易关系不听命于华盛顿"，因此，德国政府正在多个层面上寻求途径，力保与伊朗的金融渠道继续开放。

另外，据伊朗官方媒体披露的消息，中国石油天然气集团将从法国道达尔手中收购伊朗南帕尔斯天然气田项目的部分股份。道达尔在2017年刚刚签署入股该气田的协议，计划初始投资10亿美元。这也是西方解除对伊制裁之后西方企业签署的第一个大合同。

文山/达扬/(路透社、德新社)

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