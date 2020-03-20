对抗疫情影响 柏林手中有哪些“减震器”？

（德国之声中文网）联邦副总理兼财政部长舒尔茨（Olaf Scholz）反对采取禁止外出的措施来防御新冠病毒。

德国财长反对采取禁止外出的措施来防御新冠病毒

这位社民党政治家向《法兰克福汇报》表示： "恰恰是在目前的情况下，所有人都需要呼吸新鲜的空气。"

周日，联邦政府和联邦各州将进一步就防治疫情的可能措施进行磋商。其中可能采取的措施便包括禁足令。

此外，据路透社掌握的确切资料，德国联邦政府制定了一份保护受疫情影响的租户和债务人权益的计划。联邦政府希望通过修改法律，确保债务人暂时不必偿还债款。

路透社看到的这份联邦政府追加预算草案显示，受病毒危机的影响，德国政府计划将新举债务约1560亿欧元。

德国人对疫情影响经济的担忧与日俱增。根据RTL/NTV电视台的一项调查，62％受访者担心经济恶化。上一次悲观的评估发生在2008年7月爆发全球金融危机之际。不变的是仍有14％的受访者希望经济得到改善。21％（比上周下降了12个百分点）的受访者期待经济发展保持不变。

德国人对疫情影响经济的担忧与日俱增

德国经济研究所所长福拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）对联邦政府针对疫情制定的大规模救助计划表示欢迎。他向《莱茵邮报》表示，创立一个国家基金，以自有资本收购企业股份是"保护大公司免于破产的一个明智的解决方案。"他还表示："从长远来看，国家可以再次出售这些股份或在私营公司继续持有少量股份，将由此所得的收入用于改善养老金和预防措施。"

据政府界人士透露，联邦政府计划通过提供政府担保救助大型企业，总额可能高达5000亿欧元，同时也会考虑直接入股。

德国的几位知名经济学家建议，利用欧洲稳定机制（ESM）的资金来应对新冠肺炎危机。这些知名经济学家认为，欧元危机中成立的欧洲稳定机制（ESM）可以为欧盟国家提供信贷额度。

截至周六（3月21日）凌晨，根据罗伯特-科赫研究所统计，在德国已经有47人死于新冠病毒，比前一天增加了16人。

李京慧/王凡（路透社）