对抗朝鲜：韩日追求军情合作 “正常化”

（德国之声中文网）韩国一名国防部官员周六告诉法新社，韩国将全面执行与日本的一项关键的军事情报共享协议，因为两国正努力解冻长期冻结的关系，并重新开展外交活动以对抗平壤。

在周四举行的一次修复两国军方关系的峰会上，这两个邻国同意在日本战时强迫征用韩国劳动力的问题上不计前嫌。

针对这一问题，韩国方面于3月初表示，该国将以鼓励本国企业“自掏腰包”的方式解决日本强征劳工赔偿问题。根据包括“中新网”在内的中国官方媒体报道，尹锡悦的访日行在韩国国内引发强烈反对。韩媒评论称，在“屈辱外交”的批评声中，此次访问能否取得成果尚不明朗。

12年来首次峰会

韩国总统尹锡悦一直希望结束这场争端，并对拥有核武器的朝鲜形成统一战线，他已飞往日本与首相岸田文雄会面，这是两国12年来首次举行这样的峰会。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



据联合报道，尹锡悦告诉岸田，他希望让两国之间于2016年签署的《军事信息一般安全协议》（GSOMIA） “完全正常化”。该协议使这两个美国盟友能够分享军事机密，特别是有关平壤核打击能力的信息。

韩国一位不愿透露姓名的国防部官员表示，在峰会之后，日方要求韩国外交部“着手采取必要的措施，使执行该协议正常化”。该官员补充说，韩国外交部预计将会很快向日本同行发送一封正式信函。

首尔曾威胁要在2019年废除GSOMIA，因为与东京的关系因贸易争端和日本对韩国半岛35年的殖民统治引起的历史纠纷而恶化。对此美国方面感到震惊，并表示取消该协定只会让朝鲜和中国受益。

当时在条约到期的几个小时之前，韩国同意“有条件地”延长GSOMIA，但警告说它随时可能被“终止”。

朝鲜于2023年3月10日在未知地点发射火箭

面对平壤日益增长的侵略性和一连串的导弹试验，邻国越来越多地寻求不计前嫌，言归于好。

就在尹锡悦周四抵达东京之前，朝鲜试射了它所说的洲际弹道导弹，使日益严峻的安全挑战变得十分突出。

去年，平壤宣布自己已经“不可逆转”的成为一个核国家，最近领导人金正恩呼吁“指数级”地增加武器生产。

（法新社，中新社等）

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