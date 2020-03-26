对抗新冠 德国政府酝酿入境隔离措施

（德国之声中文网）据德国官方的罗伯特·科赫研究所周四早发布的更新数字，德国新冠病毒感染者累计确诊人数达到36508人，死亡人数198人。这与被媒体广泛参考的美国约翰·霍普金斯大学的统计相当接近，至中欧时间周四10时，该大学汇总的数据显示，德国确诊人数为37323，死亡206人。而德国《世界报》根据上述两家机构以及德国县一级以上卫生部门和欧洲疾控中心（ECDC）发布数字做出的最新统计则显示，德国确诊感染人数已达41255人，死亡224人。

与上周相比，过去数天德国的确诊病例增加似乎略有所趋缓。在德国联邦科研部长卡里切克周四举行的新闻发布会上，柏林夏里特医学院病毒学家、政府顾问德罗斯滕对当前德国疫情的判断仍相当谨慎，称目前的病例增加仍在"持续稳定上升"，尚未形成一个走势的变化。他希望在接下来数日，能看到一周多以来逐步推出的严格措施的效果能继续反映到数字上。

慕尼黑市中心的玛丽广场空空荡荡

入境隔离？

据德国媒体报道，为了更有效抵御疫情，德国政府正在考虑，规定从非欧盟国家入境的旅行者需进行为期两周的居家隔离。即凡是从欧盟以外的第三国入境德国的旅客，无论是否曾到过所谓"高风险地区"，必须居家隔离两周。

由于目前德国对非欧盟公民已实施禁止入境，所以这一酝酿中的新规定主要涉及德国人和拥有德国居留权的外国人。如果做出决定，柏林、慕尼黑、法兰克福、杜塞尔多夫和汉堡国际机场的入境旅客将面对这一强制措施。

小范围"封城"

德国东部萨克森-安哈尔特州的耶森市（Jessen）的两个城区周四早晨开始被全面封锁隔离。当地政府官员称，这一措施将持续两周，警察和消防队已在道路设卡检查。这两个地方的居民共有8000人。此前这里一所护理院爆发了新冠病毒传染，16人被确诊，3人病情较重需送往医院治疗。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，联邦国防军的预备役人员可以在需要的时候协助克服新冠危机的行动。她在接受媒体采访时称，有足够的预备役人员愿意投身协助抗疫的工作。国防部掌握的信息显示，已有28000名预备役军人接受调遣投入防疫工作，另有10000报名者可继续加入。有240名专业人士已经在军队医院参与医护工作。

法兰克福机场附近的高速公路很少出现这样的场景

自德国实施一系列限制人员流动和社交活动的措施以来，公共生活节奏放缓，这也体现在交通状况上。据全德汽车俱乐部（ADAC）公布的数字，过去一周，德国公路上的堵车里程仅为4900公里，出现堵车4000次，而就在之前一周，堵车次数还有9400次，里程14500公里。

检测过两关默克尔继续居家隔离

德国联邦议院本周三以前所未有的速度通过了一项应对新冠危机的金额6000亿欧元的企业救助计划。通过建立"经济稳定基金"向陷入困境的企业提供资金和担保。与十几年前的金融危机时期相似，政府可以入股企业实现救助。

德国总理默克尔本周三进行的第二次新冠病毒检测结果亦为阴性，但她仍将继续居家隔离，至少至下周初接受第三次测试。上周日，默克尔宣布自己即日起居家隔离，原因是，为她治疗的一位医生被确诊感染新冠病毒。总理发言人本周四表示，在此期间，默克尔在家中远程办公，继续参与政府日常工作。