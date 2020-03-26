 对抗新冠 德国政府酝酿入境隔离措施 | 德国新闻 | DW | 26.03.2020

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德国新闻

对抗新冠 德国政府酝酿入境隔离措施

较为全面的统计数字显示，德国新冠病毒确诊人数已突破4万，但增长幅度开始出现放缓趋势。在关闭陆路边境和禁止外国人入境后，德国政府考虑进一步扩大对入境人员的检疫管制。

Saarbrücken | Polizeibeamte kontrollieren am Grenzübergang Goldene Bremm (picture-alliance/dpa/T. Frey)

德国也要实行入境隔离？

（德国之声中文网）据德国官方的罗伯特·科赫研究所周四早发布的更新数字，德国新冠病毒感染者累计确诊人数达到36508人，死亡人数198人。这与被媒体广泛参考的美国约翰·霍普金斯大学的统计相当接近，至中欧时间周四10时，该大学汇总的数据显示，德国确诊人数为37323，死亡206人。而德国《世界报》根据上述两家机构以及德国县一级以上卫生部门和欧洲疾控中心（ECDC）发布数字做出的最新统计则显示，德国确诊感染人数已达41255人，死亡224人。

与上周相比，过去数天德国的确诊病例增加似乎略有所趋缓。在德国联邦科研部长卡里切克周四举行的新闻发布会上，柏林夏里特医学院病毒学家、政府顾问德罗斯滕对当前德国疫情的判断仍相当谨慎，称目前的病例增加仍在"持续稳定上升"，尚未形成一个走势的变化。他希望在接下来数日，能看到一周多以来逐步推出的严格措施的效果能继续反映到数字上。

Deutschland München Marienplatz leer Ausgangsbeschränkung (Imago Images/Zuma/S. Babbar)

慕尼黑市中心的玛丽广场空空荡荡

入境隔离？

据德国媒体报道，为了更有效抵御疫情，德国政府正在考虑，规定从非欧盟国家入境的旅行者需进行为期两周的居家隔离。即凡是从欧盟以外的第三国入境德国的旅客，无论是否曾到过所谓"高风险地区"，必须居家隔离两周。

由于目前德国对非欧盟公民已实施禁止入境，所以这一酝酿中的新规定主要涉及德国人和拥有德国居留权的外国人。如果做出决定，柏林、慕尼黑、法兰克福、杜塞尔多夫和汉堡国际机场的入境旅客将面对这一强制措施。

小范围"封城"

德国东部萨克森-安哈尔特州的耶森市（Jessen）的两个城区周四早晨开始被全面封锁隔离。当地政府官员称，这一措施将持续两周，警察和消防队已在道路设卡检查。这两个地方的居民共有8000人。此前这里一所护理院爆发了新冠病毒传染，16人被确诊，3人病情较重需送往医院治疗。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，联邦国防军的预备役人员可以在需要的时候协助克服新冠危机的行动。她在接受媒体采访时称，有足够的预备役人员愿意投身协助抗疫的工作。国防部掌握的信息显示，已有28000名预备役军人接受调遣投入防疫工作，另有10000报名者可继续加入。有240名专业人士已经在军队医院参与医护工作。

Deutschland Frankfurt Autobahn leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

法兰克福机场附近的高速公路很少出现这样的场景

自德国实施一系列限制人员流动和社交活动的措施以来，公共生活节奏放缓，这也体现在交通状况上。据全德汽车俱乐部（ADAC）公布的数字，过去一周，德国公路上的堵车里程仅为4900公里，出现堵车4000次，而就在之前一周，堵车次数还有9400次，里程14500公里。

检测过两关默克尔继续居家隔离

德国联邦议院本周三以前所未有的速度通过了一项应对新冠危机的金额6000亿欧元的企业救助计划。通过建立"经济稳定基金"向陷入困境的企业提供资金和担保。与十几年前的金融危机时期相似，政府可以入股企业实现救助。

Deutschland PK Coronavirus Angela Merkel Kontaktverbot (Reuters/M. Kappeler)

默克尔仍在居家隔离（资料图片）

德国总理默克尔本周三进行的第二次新冠病毒检测结果亦为阴性，但她仍将继续居家隔离，至少至下周初接受第三次测试。上周日，默克尔宣布自己即日起居家隔离，原因是，为她治疗的一位医生被确诊感染新冠病毒。总理发言人本周四表示，在此期间，默克尔在家中远程办公，继续参与政府日常工作。

  • Italien Mailand Dom leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日

    意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

  • Spanien - Madrid - Coronavirus (Imago/O. Barroso)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    西班牙：封锁至4月11日

    西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

  • Frankreich Paris Arc de Triomphe leer Ausgangsbeschränkung (AFP/J. Saget)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长

    法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    德国：目前封锁措施生效至4月6日

    与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

  • COVID-19: Leere Straßen in London (picture-alliance/R. Pinney)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估

    英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

  • Österreich Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/K. Joensson)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    奥地利：封锁措施生效至4月13日

    奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

  • Spanien Coronavirus Grenzkontrolle (Reuters/R. Marchante)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    葡萄牙：封锁令至4月2日

    自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

    作者: 周正豪 (实习记者)


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民调：德国人陷入1949年后最郁闷时期

根据两项调查，自1949年德意志联邦共和国成立以来，德国人还从没有像现在这样情绪低落。与此同时，在防范新冠疫情中颁布的”禁止接触”令得到了民众的广泛认可，尽管该措施极大地限制了人身自由。 (26.03.2020)  

德国官方新冠统计不如美国大学？科赫研究所有话说

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德国执法动真格 违反“接触禁令”将被重罚

周日德国联邦和各州政府宣布全国实施社交接触禁令以来，公共空间的活动减少了很多。但也有个别人不顾禁令，他们将面临程度不同的处罚。 (24.03.2020)  

非常时期！多数德国人赞同禁止群聚

一项最新民调结果显示，95%的德国人认为，作为冠状病毒预防措施，禁止群聚是正确的，但与此同时，人们对感染病毒的忧虑增加。 (24.03.2020)  

Ifo：疫情在德国至少造成100万人失业

新冠疫情将给德国带来多大经济损失，造成多少就业岗位流失？德国各大经济研究所纷纷对疫情持续不同时间所带来的经济后果作出预估。Ifo经济研究所估计，至少将有100万人失业；若经济部份暂停运作3个月，德国将损失7290亿欧元。 (24.03.2020)  

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

为减慢新冠病毒的传播速度，欧洲各国都大力控制其国民的公共生活。德国之声将会逐一介绍欧洲多国的封锁措施及其维持时间。 (25.03.2020)  

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欧洲仍是新冠疫情形势最为严峻的地区，确诊和死亡病例持续增长。在意大利，24小时内有近800人病亡。为了加大控制新冠疫情蔓延的力度，意大利政府下令关闭所有“与生活必须”无关的工厂和企业。

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