对抗新冠  人体需有多少抗体？ 

接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。
（德国之声中文网）感染冠状病毒或接种疫苗后，人体会产生棘突蛋白抗体。新冠SARS-CoV-2正是假手这种蛋白与细胞对接并穿透它们。经由棘突蛋白，抗体能够识别并附着于病毒，使其成为免疫细胞的攻击对象。
有了BioNTech/辉瑞公司的mRNA（信使核糖核酸）这样的疫苗后，科学家们曾相信，接种疫苗者对冠状病毒的免疫力远远超过90％。但是，这一效力并不适用于新的Delta变异毒株。与所谓的原生态病毒相比，这一变体的传染性要强得多。而它现正在世界各地蔓延。
Delta变异毒株尤其能感染第一次接种疫苗者。德国多特蒙德工业大学（TU Dortmund ）莱布尼兹研究所免疫学家瓦茨尔（Carsten Watzl）估计，BioNTech/辉瑞公司疫苗的有效性因此从原初型病毒那里的90%降至88%，而阿斯利康载体疫苗的有效性则从66%降至60%。
来自以色列的数据甚至显示，BioNTech/辉瑞疫苗对Delta变异毒株的有效率只有约64%。不过，对避免发生严重病程，该疫苗有效率依旧很高，达93%。以色列卫生部已呼吁人们施打第三剂疫苗。
Delta变异毒株对科学家们构成新的重大挑战。接种两次疫苗后，大多数人对迄今已知的病毒变体一般都该获得相关免疫力。但瓦茨尔教授指出，这并不适用于所有接种者。他表示："仅靠接种疫苗并不能保证具有免疫力。决定性因素是，人体建起足够的免疫保护。可我们目前还无法测量。"
破伤风疫苗的接种效果便就不同了。若你不知是否仍有足够的保护，便可测试。疫苗接种滴度可在实验室通过血液确定。抗体数量超过一定界值，便表示，当事人对破伤风病毒具备了免疫力；如果滴度过低，医生便一定会要求再接种一次。
瓦茨尔解释说，"面对新冠，我们尚未达到这一阶段。我们还不知道到底要测量什么，以能真正确定某人是否拥有了免疫力。在这方面，中和抗体可能起决定性作用。它们与病毒连为一体，使其不能再感染任何细胞。但这些抗体的数量应有多少仍不清楚。"
涉及对抗感染，单有抗体不够。一旦病毒进入细胞，抗体便徒唤奈何，无法进入细胞。由此，病毒仍能繁殖。瓦茨尔解释说，"为能应对此局面，我们的免疫系统本身有T细胞，它们能杀死感染了病毒的细胞。这意味着：我们宁可牺牲自身一些细胞，即被感染的细胞，也不给病毒提供繁殖机会。"
瓦茨尔指出，这两者都可测出，在实践中，要确定T细胞的数量要困难些，过程相对复杂，但相当有用。他强调，"抗体本身不一定能告诉你真正获得了多大保护，很可能是，体内几乎没有任何抗体，换言之：我仍可能感染病毒，但T细胞反应如此强烈，导致我不会罹患重疾。"
这位免疫学家明确指出，抗体多的人很可能能有效抵抗冠状病毒，但不能就此得出反向结论说，抗体少便意味着不受保护。
围绕冠状病毒抗体测试，仍有不同的测量方法。通常情况下，实验室测试有明晰标准，从最低值到最高值不等，让医生能确认相关数值是否属于正常范围。但对冠状病毒本身，尚无明确标准。
于是，人们只能估摸。测出的抗体数值会从一百以下到几千个不等。瓦茨尔解释说，若数值位于上部三分之一或一半以上，则当事人可能已具良好免疫保护。但他表示，他无法说出切实的界值。
至于抗体水平下降速度如何亦未明了，人们只知道，它随时间的推移而趋弱。按瓦茨尔的解释，它分两波显示：如看接种疫苗后的当下数值，抗体水平则最高；此后数月，这一水平会相对快速下降，然后，到一定时间，值度相对稳定，并极缓慢下降。这位病毒学专家指出，专家们从其它疫苗接种情况中了解到这一点，冠状疫苗接种情况似乎亦然，——但尚未得到科学证明。
一些人已接种两次，但并未能形成或几乎未形成针对冠状病毒的抗体。瓦茨尔教授警告说，这些人就可能没有得到适当的保护。
可导致抗体水平低的因素众多。年龄是其中之一；或者，免疫系统受到抑制，不能像健康人那样发挥作用，有效抵御入侵者。由此，很多情况下，须施打第三剂疫苗种，方能使机体真正产生抗体。
要考虑的范畴很大，似乎难以完全把握：从 "抗体多保护好 "、 "抗体少保护糟 "到 "抗体虽少保护仍好"，不一而足。
迄今为止的结论：没有确切的标准，人们便无所适从。不过，免疫学家瓦茨尔持乐观态度。他强调，数量越多便越有帮助：“目前还不能确定界值在哪儿，不知从哪个值度起，就能提供真正的保护。但我们早晚会得到相关知识。"
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