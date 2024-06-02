对抗孤独！德政府发布“孤独晴雨表”

作为“联邦政府对抗孤独策略”的一部分，德国家庭部发布“孤独晴雨表”。其中一大核心发现是：新冠疫情及相关限制措施对孤独感产生了巨大影响。

（德国之声中文网）德国家庭部长鲍斯（Lisa Paus）本周发布了一份有关德国人的“孤独晴雨表”。它是“联邦政府对抗孤独策略”的一部分。联邦内阁于去年年底批准了这一策略，旨在采取具体措施来对抗德国人的孤独感。

这份“晴雨表”包含了30年间的数字和发展情况，研究了不同年龄、性别和居住地的人的孤独感。绿党籍的鲍斯介绍，数以百万计的德国人感到孤独，这种感觉在新冠疫情期间明显加重。

对症下药

根据“孤独晴雨表”，德国成年人的孤独感在1992年至2017年间呈下降趋势，但随后因新冠疫情而急剧上升。研究中提出的“孤独负担”在2017年占总人口的 7.6%。2020年，即新冠疫情爆发的第一年，这一比例上升到28.2%。2021 年，这一比例降至11.3%，但仍高于疫情前的数字。

此外，研究显示，女性比男性更容易感到孤独，而且年轻群体中的孤独感上升幅度比老年群体更大。单亲父母、失业者、低技能者、慢性病患者以及有移民和难民经历的人尤其受到孤独的影响。城乡居民之间以及德国东部和西部各联邦州之间几乎没有差异。

德国家庭部长鲍斯（Lisa Paus）:已经掌握了“必要的数据，以便采取更有针对性的措施” 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

鲍斯补充道，他们现在已经掌握了“必要的数据，以便采取更有针对性的措施”，其中包括加强公众教育和扩大援助服务。

德国第一常见病？

其他国家的政府早在几年前就采取了对抗孤独的措施。例如，英国和日本已分别任命了“孤独大臣”，处理相关问题。德国患者保护基金会也坚持认为，应该比以前更加重视这个问题。该基金会董事布里施（Eugen Brysch）坦言：“孤独影响着每一代人。这也许是德国第一常见病。孤独不仅影响人的心理，而且 常常会导致身体不适。”

本周三，德国联邦人口研究所（BiB）也公布了一项有关孤独感的研究结果。据此，德国每三人中就有一人至少在某些时候感到孤独。这些数字涉及18至 53岁年龄组。联邦人口研究所的迪亚巴特（Sabine Diabaté）介绍，在2013年的一项抽样调查中，仅有14.5%的受访者表示他们至少在某些时候感到孤独。而2022年底，这一占比上升为36.4%，17%的受访者表示非常孤独。

上网可以对抗孤独，但也要适度，毕竟“现实世界不应被虚拟世界所取代” 图像来源: Cavan Images/IMAGO

孤独或导致激进化

联邦家庭事务部的“孤独晴雨表”只收集到直至2021年的数据，而联邦人口研究所的相关研究则涵盖了2022至2023年冬季，这段时间内已几乎没有任何疫情限制措施。

联邦人口研究所最新孤独研究报告的联合作者迪亚巴特表示，随着新冠疫情的爆发，被调查人群中的孤独率上升到了46.7%。她补充道，在新冠疫情后期阶段，尽管解除了接触限制，社会的孤独感仍处于较高水平。

迪亚巴特另外强调，孤独感也使人们更容易变得激进。联邦人口研究所副所长布雅尔（Martin Bujard）解释道，孤独的风险因素包括缺乏就业、独居和疾病。而保护因素则包括教育、良好的收入和每天使用互联网等。然而，他强调，这一切都取决于是否适度，现实世界不应被虚拟世界所取代。

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