对抗假新闻 新加坡考虑扩大政府干预

(德国之声中文网) 新加坡打击网路假信息特选委员会公布报告，要赋予政府权力打击「假新闻」，称乎假新闻为国家安全的威胁。然而，人权团体质疑此举构成对言论自由的威胁。

这个委员会年初以打击假新闻为宗旨成立，三月起召开公听会、研读报告，终于在周四(9月20日)提出200多页报告，建议赋予政府「迅速遏止网路假消息的传播与影响」，并指出由于脸书、谷歌、推特等公司普遍对虚假的内容的政策都是不采取行动，政府应该要有应对措施。

新加坡表示，该国作为世界金融中心，种族、宗教混杂而且互联网普及，使该国更容易受到假新闻影响。

委员会说，他们掌握到证据显示外国政府出资在新加坡展开资讯战。他们警告在多种族的社会中，产生的分歧都可能会为社会乱象埋下种籽。

「我认为各个方面已经有逐渐形成意识，认为科技公司应该承担部份责任，而政府也应该要进行干预，确保他们负责。」新加坡内务部部长尚穆跟(K. Shanmugam)告诉路透社:「这个问题很急迫，很严重，所以我们的回应也需要同等的快速、严肃。」

委员会建议政府应当拥有「快速阻断错误消息传播与影响的权力」，赋予政府权限撤除、限制或封锁错误消息的曝光。针对机器人或网路酸民经营的账号，或是没有公信力的新闻来源。

委员会另外呼吁媒体机构与其他业界伙伴成立一个「事实查核同盟」，但补充说政府是否参与其中，还需要进一步讨论。

妨碍言论自由之嫌

法新社采访非政府组织「人权观察」的亚洲部总裁菲罗伯森(Phil Robertson)关于委员会的建议。

「最根本的问题是，新加坡政府在定义什么是『假新闻』的时后，非常有偏见。」他说: 「这个委员会只是政府想要为所欲为的政治掩护，以『假新闻』作为借口，全面阻绝的新加坡人所能接收的资讯。」

根据非政府组织「无国界记者」整理的世界新闻自由度指数，新加坡在180个国家中排第151名。

无国界记者的亚太区办事处负责人牛丹陽(Daniel Bastard)则认为，委员会的这个建议将会「对信息自由形成摧毁性的寒蝉效应」。

科技公司谷歌、推特也相继发表回应。谷歌在声明中说他们十分严肃看待错误消息的影响力，很期待与新加坡政府持续合作处理问题。推特则说他们深切关注假消息的议题，以及他们「可能对公民、政治讨论造成的伤害」，十分期待新加坡政府的产业措施，「全面性的处理这些问题」。

新加坡政府表示原则上接受委员会的提议，实行上的细则还在讨论中。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)