对抗中国禁运，驻日美军将吃更多日本海鲜

（德国之声中文网）美国驻日本大使馆周二（10月31日）表示，在中国以担心福岛核泄漏为理由禁止进口日本海鲜之后，驻日美军基地将向官兵提供当地海鲜以示对日本的支持。

日本在遭受世界上最严重的自然灾害引发的核事故之一的12年后，于今年8月开始向太平洋排放从弃用的福岛第一核电站排出的经过处理的废水。

东京坚称所排放的废水是无害的，并已被海水大量稀释，这一观点得到了国际原子能机构的支持，但中国和俄罗斯对排放废水提出了批评，并禁止进口日本海产品。

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）在一份声明中说："在美军基地商店销售日本海鲜将有助于对抗中国对日本海鲜出口的武断和不公正的禁运。"

横田美国空军基地的商店周二收到了第一批来自日本北部北海道的海鲜，这是该基地首次订购800-900公斤扇贝。

该大使馆说，美军基地"将在未来几周和几个月内采购更多的海鲜产品"。并补充说，基地餐厅和部署在日本的美国海军舰艇也将供应这些海产品。

声明还说，日本是11万美国军人及其家属的家园。

东京电力公司已于10月底完成了该核电站第二批废水的排放，第三批废水将于本周四开始排放。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 日相岸田率领内阁阁员品尝福岛食材 日本首相岸田文雄8月30日在首相官邸举行午餐会。他在镜头前表示，午餐的菜品全部都是福岛食材，“太好吃了”。他呼吁，“大家可以购买车站便当或者进行网购，来支持安全美味的日本海鲜”。日本总务省、厚生劳动省、数位厅、经济产业省纷纷在社交媒体上张贴出阁员品尝福岛便当的照片。日本在8月24日宣布开启福岛核电站排海作业后，中国宣布全面暂停进口日本水产品。香港和澳门纷纷向日本发出食品进口禁令。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 经产大臣西村康稔为三陆常磐“带货” 日本经产大臣西村康稔29日在社交媒体上贴出自己的午餐照片并配文称：“今天的午餐是 ALPS处理水排放后用8月25日在福岛县岩城捕获的鲈鱼制作的盐烧饭。此外还有我一贯吃的福岛产海藻做的味增汤。品尝的是饱含着渔民心声、自豪和自信的三陆常磐（即岩手、宮城、福島及茨城县）美味。为了他们不被中国的骚扰电话打败，我们会继续支持。今后我还会继续吃三陆常磐的美味。”西村还在视频中称他最近每天午饭都吃福岛食材。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 首相官邸福岛食材午餐会菜品曝光 日本首相岸田文雄30日在官邸举办使用福岛县产海鲜的午餐会。参加午餐会的还有财务相铃木俊一、经济产业相西村康稔和儿童政策担当相小仓将信。首相官邸当日在网络社交平台上公布了菜品的照片。菜品包括福岛大米饭、味增汤、比目鱼鲈鱼章鱼刺身、帝王菜、猪肉、日本泡菜及饭后水果。全部食材均取自福岛。共同社指出，中国全面暂停进口日本水产品，首相官邸午餐会旨在凸显食品的安全性，消除负面影响。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 岸田视察东京丰洲市场 8月31日，日本首相岸田文雄前往东京丰洲市场。他在经营包括福岛在内的常磐地区海产品的批发店试吃了海产品。在与商贩交谈时，商贩们表示，依赖水产品出口的企业受到严重打击。此后他表示，“为了在避免仅依赖中国市场的情况下，使业务能持续、稳定地发展，将启动分散对特定国家依赖的紧急援助措施”。新的支援政策包括刺激日本国内消费、应对风评被害、水产企业改变出口目的地和加强国内加工体制等措施。去年日本水产品出口额总共达到3873亿日元。其中对中国的出口额最多，达到871亿日元。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 农林水产大臣口误致歉 日本农林水产大臣野村哲郎（图片居中）曾在8月30日响应日相带头吃福岛食品的号召，在网上公布了自己吃福岛北极贝便当的照片。但他31日在首相官邸回答记者提问时使用了“污染水”一词。此后野村撤回了发言，并称“我措辞不当，就此诚恳道歉。我的发言给以福岛县为首的相关人士造成了困扰，深表歉意”。9月1日他再度道歉表示，“令福岛民众和相关人士感到不快，非常抱歉”。他表示，从前一日起就在深刻反省”，且将致力于为扇贝等水产业者和加工业者提供支援。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 美国驻日大使前往福岛品尝海鲜 美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县，目的是对日本政府的福岛第一核电站处理水排海决定表示支持。在福岛核电站附近的相马市，伊曼纽尔与市长立谷秀清共进午餐，吃着当地捕获的海鲜。他与当地渔业相关人士进行交流并呼吁：“希望日本国内外的人都知道福岛的鱼很安全”。他还给《日本经济新闻》撰文称：“日本对福岛核事故的处理向国际社会提供了国际社会最高标准的模范。我非常期待吃福岛桃子。”

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” “我不会和别人分享（福岛）葡萄” 日本经济新闻报道称，在渔港附近的特产店“浜站松川浦”，除了比目鱼等鱼类外，伊曼纽尔还购买了自己爱吃的当地特产桃子。据介绍，8月24日福岛核电站排海作业开始后，该店接到了100多通从中国打来的骚扰电话。伊曼纽尔在社交媒体X上表示，他还在福岛买了日本泡菜、桃子、梨和葡萄，“说清楚，我不会和别人分享葡萄的”。次日，伊曼纽尔还在X上贴出与美国战略司令部司令科顿（Anthony J. Cotton）一起分享福岛桃子的照片。



（法新社）

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