 对抗中国禁运，驻日美军将吃更多日本海鲜 | 经济纵横 | DW | 31.10.2023

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经济纵横

对抗中国禁运，驻日美军将吃更多日本海鲜

美国驻日本大使馆周二（10月31日）表示，驻日美军基地将向官兵提供当地海鲜， “将有助于对抗中国对日本海鲜出口的武断和不公正的禁运。”

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县并在当地品尝海鲜

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县并在当地品尝海鲜

（德国之声中文网）美国驻日本大使馆周二（10月31日）表示，在中国以担心福岛核泄漏为理由禁止进口日本海鲜之后，驻日美军基地将向官兵提供当地海鲜以示对日本的支持。

日本在遭受世界上最严重的自然灾害引发的核事故之一的12年后，于今年8月开始向太平洋排放从弃用的福岛第一核电站排出的经过处理的废水。

东京坚称所排放的废水是无害的，并已被海水大量稀释，这一观点得到了国际原子能机构的支持，但中国和俄罗斯对排放废水提出了批评，并禁止进口日本海产品

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）在一份声明中说："在美军基地商店销售日本海鲜将有助于对抗中国对日本海鲜出口的武断和不公正的禁运。"

横田美国空军基地的商店周二收到了第一批来自日本北部北海道的海鲜，这是该基地首次订购800-900公斤扇贝。

该大使馆说，美军基地"将在未来几周和几个月内采购更多的海鲜产品"。并补充说，基地餐厅和部署在日本的美国海军舰艇也将供应这些海产品。

声明还说，日本是11万美国军人及其家属的家园。

东京电力公司已于10月底完成了该核电站第二批废水的排放，第三批废水将于本周四开始排放。

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（法新社）

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