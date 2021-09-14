 对抗中国压力 美国再对立陶宛表达支持 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2021

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时政风云

对抗中国压力 美国再对立陶宛表达支持

美国国务卿布林肯15日在华府与立陶宛外部蓝斯柏吉斯会晤，再次对立陶宛捍卫民主表达支持，双方也讨论了在中国怒火下会如何支持立陶宛。

Litauen Vilnius Feierlichkeiten 100-jähriges Staatsjubiläum

立陶宛最近强化与台湾关系，不仅向台湾捐赠疫苗，还将赴台成立代表处，引发中国不满。（资料照片）

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）15日赞扬立陶宛支持白俄罗斯及台湾的民主，并与立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Landsbergis）讨论，如何在面对中国愤怒之际支持立陶宛。

立陶宛在7月同意让台湾以自己的名义开设代表处，这也是台湾第一次在和中国建有正式外交关系国家设立「台湾代表处」，引发中国不满，8月时召回中国驻立陶宛大使，同时要求立陶宛召回驻中国大使米克维西恩（Diana Mickevičienė），并在贸易上对立陶宛施压。

布林肯在欢迎蓝斯柏吉时说：「我们反对经济胁迫，包括中国正在实施的经济胁迫，」并表示，坚决支持民主，包括白俄罗斯的民主，「我们在那里进行了非常多的合作」。

蓝斯柏吉斯与布林肯会晤後对法新社说，他与布林肯讨论了可用来抵御中国施压的「经济丶金融及政治措施」。

他说：「我们讨论了各种可能（应对中国的）措施，这些措施不仅会帮助立陶宛，而且也会帮助未来面临来自独裁政权的类似压力的其他国家。」

波罗的海通讯社（BNS）曾经报导，中国国家铁路集团旗下的中铁集装箱公司透过信件告知立陶宛客户，因两国关系紧张而取消部分直达立陶宛的铁路货运列车。

虽然《澎湃新闻》当时引述中铁集装箱说法称该指控不实，但立陶宛国铁已证实有多列中国直达立陶宛的货运列车在8月底和9月上半月停驶。

此外，立陶宛也站在反抗邻国白俄罗斯威权政府的最前线，收容了白俄罗斯流亡反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）。蓝斯柏吉斯还指出，他与布林肯也谈及他对俄罗斯和白俄罗斯之间更深层的政治和军事整合的担忧，这两个国家最近刚进行联合演习。

斯洛文尼亚号招欧盟挺立陶宛

根据路透社得到的一份文件显示，斯洛文尼亚总理在给欧盟其他领导人的信中表示，欧盟必须与立陶宛站在一起，抵制中国的压力，不要向贸易威胁屈服。

斯洛文尼亚总理詹沙（Janez Jansa）在9月13日的信中称，中国因台湾争端驱除了立陶宛驻中大使，「应受谴责，并将损害欧盟与中国的关系」。

他并指出，当前只有以一致且团结的方式才能有效应对中国，欧盟必须支持面对压力的成员国，斯洛文尼亚现在担任为期六个月的欧盟轮值主席国。

扬萨在信中说，台湾 「仍然是我们的重要伙伴。这一点不应该被否认」。

欧盟领导人将于10月5日在斯洛文尼亚举行的峰会晚宴上，讨论他们对中国这个欧盟第二大贸易伙伴的态度，以确定采取何种方法来处理越来越有争议的关系。

在布鲁塞尔的欧盟外交官表示，中国正在要分裂欧盟27个国家，以增加其影响力并削弱其在贸易、商业和政治方面的力量。不过，中国否认有任何不当行为。

（法新社、路透社等）

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