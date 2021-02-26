对抗中国凤梨禁令 台湾拓展国际市场

（德国之声中文网）中国2月26日以在台湾出口的凤梨中检出介壳虫为由，宣布从3月1日起暂缓进口台湾凤梨。消息发布后，许多台湾果农忧心生计受到影响。

台湾总统蔡英文3月2日在脸书上发起“吃爆台湾凤梨challenge”，呼吁民众支持台湾凤梨，许多政治人物、网络名人也在社交媒体上响应，被台湾媒体戏称为“凤梨之乱”。不少网友在网络上分享凤梨食谱，餐厅、饭店业者也相继推出凤梨料理。蔡英文上周在“买凤梨挺农民”的记者会上表示，短短数日内有上百家企业支持台湾凤梨，认购量已超过4万公吨。

与此同时，台湾政府也积极拓展海外市场，以摆脱被中国的台湾凤梨输入禁令“套牢”的窘境。据台湾农委会主委陈吉仲上周曾表示，截至3月3日为止，台湾出口日本的凤梨数量超过5000吨，与历年相比大幅增加。据台湾媒体报道，台湾凤梨遭到中国“封杀”的消息在日本传开后，日本也出现购买台湾凤梨的热潮。

根据台湾官方统计，台湾年平均的凤梨生产总量为42万公吨，其中外销约占10%。中国市场占台湾出口凤梨的九成，近年出口中国的凤梨数量平均为4.1万至4.2万公吨，年产值近新台币15亿元。

中国对台发出凤梨禁令后，台湾获得了不少国际支持，并接获来自美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、越南和中东国家的凤梨订单。

多家驻台机构也在其社交媒体上表达对台湾凤梨的支持。德国在台协会将其脸书大头贴背景改为凤梨图样，日本台湾交流协会、美国在台协会（AIT）在脸书上贴出了“凤梨开箱文”，AIT更在贴文后加上“团结爱凤梨”、“真朋友真进展”的标签。加拿大驻台北贸易办事处分享了办事处人员与台湾凤梨与夏威夷披萨的大合照，英国在台办事处则贴出英国凤梨翻转蛋糕的食谱。

美联社指出，此次的凤梨禁令对台湾农民应不会造成剧烈影响。在凤梨输入禁令生效的一日后，台湾行政院长苏贞昌便对台湾媒体表示，除了外销订单外，台湾国内企业、民间团体、公民营行库等各种机构都相机采购凤梨，购买总数甚至超越原本外销中国的数量。台湾农委会也承诺提供10亿元补助。

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然而，台湾凤梨尚未进入盛产期，有学者忧心目前的购买热度是否能持续，以及未来会不会有其他农产品外销受到中国阻挠。此外，台湾本土以及其他国家的订单是否能长期填补中国订单的缺口，还有待后续观察。

《自由时报》日前引述农委会主委陈吉仲表示，此次的凤梨事件，正好可以去思考台湾农业的出口，以及永续经营等相关议题，并检视过度依赖单一市场的风险分摊。

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