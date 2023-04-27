对年轻人失去吸引力 香港警队再度降低入职要求

（德国之声中文网）香港警务处表示，为了“保持警队在人力资源市场的竞争力，并进一步提升招聘效率”，从5月5日起调整三项入职要求。其中包括取消最低身高及体重要求；降低对投考者视力的要求，即投考者在配戴眼镜或隐形眼镜的情况下通过相关测试，会被视为符合视力要求；增设“警员中英文笔试”（笔试），为投考者提供另外一个符合语文能力要求的途径。

根据今年1月香港公务员事务局向立法会提交的文件，截至去年3月31日，香港警务处成为公务员空缺最多的部门，达到16.7%，其中初级警务人员空缺率达到17.7%。

近些年来香港警察队伍招新越发困难，两年前投考人数曾大幅下跌30%。为吸引更多的年轻人入职，警务处一再降低入职条件。去年3月香港警务处就曾宣布，从4月1日起，取消警员、见习督察及辅警警员必须“在港居住7年或以上”的入职规定，仅要求投考人是“香港特别行政区永久性居民”。这意味著，在香港出生但长居中国内地的“双非”人士，也可以加入警队。

香港警员蒙面倾诉道德困境

英国《卫报》分析认为，香港年轻人投考警察的意愿大幅降低，主要原因在于2019年“返送中”运动中香港警察镇压抗议者让警察的声誉一落千丈。《卫报》采访了一位曾在香港警队服务20年，现已离职并移民海外的万先生（音译）。万先生说：“（2019年）抗议浪潮之后，警察在香港社会变成被仇视的对象。”他说：“我不再为作为警队的一员感到自豪。警察失去了服务社会和维护正义的使命感。我不想变成我所鄙视的人。”

移民苏格兰的香港前议员郭子健对《卫报》表示：“在抗议活动中，警察太没有人性了。即便政府提供高薪，但人们对警察的看法是如此糟糕。谁都不希望被朋友和家人排斥，所以大家在选择加入警队前会三思而后行。”

香港警队薪酬近年不断上升，基层的员佐级警员入职起薪点加至26190港元，顶薪可达38365港元；督察入职薪酬为48500元，顶薪可达91615港元。对照之下，港人每月入息中位数只有19600港元，大学毕业生投入职场后平均月薪也只有约22166元。

香港理大应用社会科学系前助理教授钟剑华也表示：“警察在社会上的形象非常糟糕，所以这一职业在年轻人中失去了吸引力。当整个社会都鄙视警察这个职业时，谁会想当警察呢？”

港警家属的心声

但香港警方则表示，近年来发生的警员遇袭事件，让投考警队人士心生忧虑，甚至担心担任警察会为自己和家人的安全带来危险。此外一些社会调查发现，年青人对于选择工作存在迷惘，各行各业亦出现招募困难，其中年青人投身纪律部队的意欲和兴趣亦与以往大有不同，也导致投考人数下降。

香港《大公报》还报道，5月16日至19日，香港警察招募组前往内地高校进行警察招募。香港警务处招募组警司陈杰峰说，广东站前两日行程中，便收到90名暨南大学港生申请表格，申请数量追近去年11月香港警队首次到内地高校招募收到106份申请表的总成绩。

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