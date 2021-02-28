 对巴西前总统卢拉的判决被推翻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2021

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对巴西前总统卢拉的判决被推翻

巴西一法官推翻了对前总统卢拉的刑事定罪，从而为这位广受欢迎的左派政治家参加明年大选打开了大门。

巴西前总统卢拉。

巴西前总统卢拉。

（德国之声中文网）巴西最高法院一法官宣布，基于程序性理由，推翻对前总统路易斯-伊纳西奥-卢拉·达·席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）的定罪。法官埃德森·法欣（Edson Fachin）出人意料地裁定，库里蒂巴市（Curitiba ）法院无权审理对卢拉的腐败指控。这样，位于首都巴西利亚的联邦法院将必须重新审理该案。法欣法官的这一裁决尚需最高法院全体会议核准。

2018年，前总统卢拉被时任法官、后来的司法部长莫罗（Sergio Moro）以腐败和洗钱罪二审判处12年零1个月徒刑。罪名涉及卢拉在大西洋海岸瓜鲁哈（Guarujá）的一所引争议的三层楼公寓。他被控接受了一个建筑集团的贿赂。他本人对此坚决否认。在最高法院裁定他可对判决提出上诉而不必在监狱中服刑之前，他已在狱中度过一年半的时间。

卢拉对博尔索纳罗

随着这一最新裁决作出，卢拉将有资格再次竞选政治职务，并因此可在2022年大选中挑战现总统博尔索纳罗。后者迅速做出反应称，他不相信，巴西选民会想要卢拉这样的候选人。

从2003年至2011年，卢拉曾执掌拉美的这个人口第一大国及最大经济体。作为左派阵营标杆性人物，他启动了颇符民望的社会改革。

凝炼/洪沙（德新社，路透社）

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