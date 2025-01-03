对峙六小时后 韩公调处停止拘留被弹劾总统尹锡悦

周五，在韩国总统尹锡悦位于首尔市中心的官邸，参与执行拘留的公调处及警方与总统警卫处和军警对峙了近6小时。出于安全考虑，公调处决定停止拘留尹锡悦。

（德国之声中文网）韩国总统尹锡悦12月3日突然发布戒严令而震惊全国。本周五（1月3日），韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）和警察前往总统官邸试图拘留尹锡悦。不过，在对峙近六小时后，公调处决定停止拘留尹锡悦。

此前，周五清晨，数百名尹锡悦支持者聚集在总统官邸附近，誓言“以生命”阻止拘留尹锡悦。

据路透社报道，公调处及警方人员于周五早7时抵达总统官邸大门，并步行进入。一名公调处人员向媒体表示，进入总统官邸后，总统警卫处人员和军警人数超过了前往执行拘留的公调处和警方人员。

他补充说，200多名总统警卫人员和军警阻挡执行拘留人员进入。双方发生争执。他表示，警卫人员似携带有武器，但无人拔枪。

这名公调处人员表示，尹锡悦本人在双方对峙期间没有露面。

周五下午1时30分左右，公调处取消了拘留尹锡悦的行动。公调处表示，这是出于担心人员安全，并表示“对尹锡悦的不服从行为深表遗憾”。公调处表示将考虑下一步行动。

警方在总统官邸附近布防（2025年1月3日） 图像来源: Kim Hong-Ji/REUTERS

尹锡悦律师：公调处无权调查内乱罪

内乱罪是韩国总统不拥有豁免权的少数刑事指控之一。

据韩联社报道，公调处过去两周以涉嫌带头发动内乱和滥用职权妨碍权利行使为由，三度传唤尹锡悦接受调查。但尹锡悦均未予响应。随后，公调处向法院提请签发尹锡悦拘留令。上周二（12月31日），首尔西部地方法院批准了对尹锡悦的拘留令，有效期至1月6日。

周五公调处停止拘留行动后，尹锡悦的法律团队在一份声明中称，公调处无权调查内乱罪，并对公调处试图在敏感安全地区执行非法拘留令感到遗憾。声明称总统官邸是“与国家安全直接相关的安全设施”。

法院目前颁发的对尹锡悦的拘留令只允许调查人员对尹锡悦拘留48 小时。此后，调查人员必须决定是否再次申请拘留令或释放他。

支持尹锡悦的示威者占据道路（2025年1月2日） 图像来源: Lee Kitae/Matrix Images/IMAGO

突如其来的戒严令

12月3日尹锡悦深夜宣布实施戒严令，以摆脱政治困境并“铲除反国家势力”，震惊了亚洲第四大经济体。韩国被视为该地区最具活力的民主国家之一。

不过，在数小时内，190名议员不顾军队和警察的封锁，投票反对尹锡悦的命令。在颁布戒严令约六小时后，尹锡悦宣布撤销戒严令。

尹锡悦后来对自己的决定进行了坚决辩护，称国内政治对手同情朝鲜，并引用了未经证实的选举舞弊指控。

对尹锡悦的弹劾案正在宪法法院审理，以决定是否恢复其职务或永久免职。该案的第二场庭前听证会已于本周五举行，由此完成庭前准备程序。宪法法院定于1月14日进行首次正式庭审，开始辩论程序。

要求逮捕尹锡悦的韩国民众（2025年1月2日） 图像来源: Philip Fong/AFP

朝媒报道韩国政局

朝鲜媒体发表了关于韩国政治动荡的详细报道，包括对尹锡悦发出的拘留令，称他“顽固拒绝接受调查，完全用谎言否认自己的罪行”。

朝鲜一直对尹锡悦持严厉批评态度，称其对平壤采取强硬政策，并以此为由将韩国称为“头号敌对国”，宣布放弃统一作为国家目标。

（路透社、韩联社）

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