对外投资大减 中国有何打算?

特朗普周四说他对中国购买农产品的表现感到失望，但他没有发现的是，他看到中国在美国投资的报告时，或许也会感到失望。2019上半年，中国在世界各地的投资都在戏剧性的减少。
(德国之声中文网)周四(7月11日)，特朗普说他对于中国购买美国农产品的表现感到失望。 特朗普说:｢墨西哥在边境表现得很好，但是中国让我们失望，他们曾说要从我们伟大的农民那边购买农产品，但是现在都还没有这么做。 希望他们很快开始!」
上个月，特朗普在日本大阪G20峰会与习近平见面之后，声称中国答应要扩大购买美国农产品。 但是南华早报曾引述消息人士称，其实习近平没有顺着特朗普的希望做下承诺。美国现在还没有放弃威胁对价值3250亿美元的中国商品课征关税。
中国对欧美投资缩减
不止农产品，中国境外投资也正在缩减当中。美国智库企业研究所(AEI)周四发布的报告发现，2019年的上半年，中国在世界各地的投资与建设正在戏剧性的减少，而且很难在短期内回到2016-2017年的水平。当中，中国国有企业的巨额交易减少是重要因素。但是，总体而言投资交易笔数还是不少，呈现出中国私有企业的市场份额正在攀升当中。
AEI政治经济学家史剑道(Derek Scissors)在声明中指出，这可能是因为中国没有足够的外汇提供给国有企业。同时，他建议美国政府紧盯着中国企业以防他们盗窃知识产权，或是做出其他犯罪行为。
南华早报引述法律事务所貝克·麥堅時(Baker McKenzie)的资料指出，在2019年上半年，中国在欧美先进国家投资额只有123亿美金，是五年来最低的一次，而且比去年缩减了将近五分之一。
该报导认为，可能的原因是中国着手实施资金管制，限制资金往境外的流动，而且在特朗普上任之后，更是严格审视中国的投资，以国家安全为由拒绝数个投资案。
罗法/夏立民(综合报导)
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