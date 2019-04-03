 对同性恋者施以石刑 文莱呼吁他国“尊重与理解” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2019

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时政风云

对同性恋者施以石刑 文莱呼吁他国“尊重与理解”

欧盟议会正在商讨对文莱实施严厉制裁的可能性，而文莱则向欧洲议员发出信函，希望得到国际社会对该国仍采用“石刑”的“尊重与理解”。

Brunei Sultan Hassanal Bolkiah - Neue Gesetze (Getty Images/AFP)

文莱苏丹

（德国之声中文网）面对国际社会的抗议呼声，文莱就其对同性恋者实施死刑的做法进行了辩护。据英国《卫报》报道，文莱苏丹在致欧盟议会的信中表示，对同性恋者施用石刑的判决将只会在极少情况下真正使用，而且，只有在两名"德高望重的"男子出面作证的情况下，相关判决才能生效。信中要求各方以"宽容、尊重和理解"的心态，看待文莱对该国传统价值观和家庭观的维护。本月初，文莱开始启用更为严厉的刑法。偷窃行为今后也将受到更严酷的处罚：小偷有可能会被剁手或剁脚。这项刑法的基础是沙利亚法。沙利亚法依据伊斯兰教规对宗教和法律事务做出规范。

"抵制文莱苏丹酒店！"

文莱苏丹在信中写道，国际社会的批评呼声完全是基于误会。"对于破坏婚姻和乱伦行为的刑事处罚，是为捍卫穆斯林家庭的完整与荣誉的不可侵犯性。"

Brunei Darussalam Omar Ali Saifuddin Moschee (Imago Images/D. Delimont)

位于文莱首都的清真寺

欧盟议会上周要求对各种制裁的可能性展开讨论，比如冻结财产，停发签证以及制定相关酒店的黑名单等。好莱坞影星乔治·克鲁尼（eorge Clooney）呼吁抵制文莱苏丹名下的酒店。

文莱42万总人口中有三分之二是穆斯林。一段时间以来，当地伊斯兰势力有所抬头。在这个英国前殖民地，同性恋者长期以来一直受到歧视。迄今为止，同性恋行为最高可判处10年监禁。

达扬/凝炼 （德新社）

 

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