对台威胁引发反弹 日防长：中国行动笼罩台湾

(德国之声中文网) 近日随着中国持续增加对台湾的安全威胁，邻近国家与国际社会呼吁正视并保障台湾安全的呼声越来越高。日本防卫大臣岸信夫在《金融时报》2日发布的访问中呼吁国际社会更加关注「台湾的生存」，并警告中国的军事集结正在笼罩这个岛屿。

岸信夫指出，他认为为了避免台湾的未来受军事对抗决定，广泛的国际压力将扮演至关重要的角色。他说：「我们看到中国采取各种行动要笼罩台湾。」

近来，日本在台湾问题上屡屡打破多年来的先例。在上个月发布的年度国防白皮书中，日本直接将台湾的安全与自己的安全做连结，并明确日本对於台湾的安全需要有更大的「危机感」。岸信夫还说，日本针对台湾议题发出的强烈信息是，只有在国际社会的要求下，台湾海峡的和平才会得到保证。他说：「与其说中国和台湾之间有直接军事碰撞，不如说国际社会需要更加关注台湾的生存问题。」

总共有六名官员在6月底告诉《金融时报》，美国和日本的军事官员已经开始认真计划中国和台湾之间可能发生的冲突，包括最高机密的战争沙盘操演和联合演习。

日本副首相麻生太郎七月在一次私人筹款会上的讲话中说，台湾的危机可能对日本构成生存威胁，当地媒体对此进行了报道。不过，麻生太郎後来进一步解释他的发言，重申任何与台湾相关的突发状况都应该透过对话解决，而日本也是密切关注台海局势。

岸信夫向《金融时报》表示，尽管东京越来越担心台湾的局势，但它并不打算与台北建立直接的军事关系，并将维持两国没有正式外交关系的现状。他说：「在保持现有框架的同时，我们希望通过各种举措，或通过日本和美国之间的意见交流，达成相互理解。」

尽管中国和台湾之间的军事力量差距每年都在扩大，但岸信夫表示，他相信台湾有能力保卫自己。他说，台湾正在将不对称军事能力，纳入一个多层次的防御系统。为了持续呼吁国际社会更加关注台湾议题，岸信夫说，日本欢迎欧洲国家在该地区发挥更大的作用，包括即将到日本进行访问的英国伊丽莎白女王航母打击群。

他说：「很多国家都对我们建立一个自由和开放的印太地区的想法表示认同。通过展示他们在该地区的存在，我们可以一起发出一个确保该地区和平与稳定的强烈信息。」

中国对台湾施压引起亚洲国家反弹？

除了岸信夫对《金融时报》做的最新表态外，近日有不少专家也提到中国持续对台湾施压的举动已引起亚洲国家的反弹。亚洲安全专家郭泓均(Raymond Kuo)上周在美国智库美国国家亚洲研究局举办的一场研讨会上表示，亚洲国家逐渐把中国当成一个威胁，而台湾议题也成为他们在制定自身的安全策略时，重要的考量因素。

他重申，虽然无法立刻确定亚洲国家对中国侵略性行为所表现出的反弹能否阻止中国持续威吓台湾的行动，但他认为更多的平衡力量能使中国对台湾施展的计画变得更复杂。

此外，上周台湾丶日本与美国的国会议员透过视讯举行首次「美日台国会议员战略论坛」，与会的前日本首相安倍晋三也对中国持续向台湾施压的议题表达关切，强调有鉴於中国对香港加强管制，必须确保类似的情况不会发生在台湾。

中国央视的国防军事频道2日在微博上发布新的影片，显示在中国东南沿海的解放军第73集团军某特战旅在周遭海域进行首次海上跳伞训练，强调这个训练是抢滩登陆作战的其中一个主要方式。

上个月，中国官媒称该解放军第73集团曾多次进行夺岛登陆的演练，包含央视7月27日报导该集团的其中一个两栖重型合成旅按照训练计画，与两栖重型合成装甲部队一起展开越海夺岛体系的联合登陆演练。此外在7月13日，央视也播放73集团派出中国研发的05式两栖装甲车，进行两栖装甲占对的海上训练。

(综合报导)

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