对台军售 中国再度制裁美国军工企业

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在2月21日的例行新闻发布会上作了这一表态。在回答记者有关2月7日美方宣布了总值1亿美元的对台军售计划的提问时，他称，“美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是‘八一七’ 公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。”
汪文斌说，根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的两家美国军工企业的侵权行为实施反制
他宣布， “根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德马丁公司的侵权行为实施反制。”
这位中国外交部发言人未提供有关制裁性质的更多细节。
未说明制裁细节
作为对美方制裁中企的反应，北京去年出台《反外国制裁法》。现在是首次基于此法制裁洛克希德马丁和雷神这两家公司。
美联社报道称，雷神、洛克希德马丁、波音这些公司国防工业的美企在向中国出售军用以及军民两用技术方面受管控。不过，这些公司也有民用业务，而中国是一个巨大的市场，特别是在航空等领域。
路透社报道指出，2019年和2020年，中国至少两次宣布过制裁雷神和洛克希德马丁这两家美国军工企业，但从未说明制裁细节或实施方式。
美国不向中国出售武器。而根据1979年签署的《台湾关系法》，美国向台湾提供自卫手段。美国对台军售曾一再引发北京愤怒。 中国一再重申，台湾是其与华盛顿关系中最重要、最敏感问题。目前，美中双边关系也因为贸易、人权等问题而紧张。
过去两年里，中国加大了对台湾在军事、外交上施压。台湾政府表示，希望和平，但若遭攻击，将起而自卫。
（路透社，美联社）
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
一周之内两度军售
10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
40余年，上百次对台军售案
美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
具有标志性意义的F16战机
在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
基隆级驱逐舰
纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
爱国者导弹
爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
将台湾打造成一个“堡垒”
近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
北京如何应对？
历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。
作者: 雨涵 （综合报道）