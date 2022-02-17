 对台军售 中国再度制裁美国军工企业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

对台军售 中国再度制裁美国军工企业

中国政府周一宣布，对参与美对台军售的美国洛克希德马丁公司和雷神技术公司实施制裁。这已是这两家美国军火商2019年以来至少第三次面临北京的惩罚。

美国政府2月7日宣布核准拜登上任后的第二批对台军售

美国政府2月7日宣布核准拜登上任后的第二批对台军售

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在2月21日的例行新闻发布会上作了这一表态。在回答记者有关2月7日美方宣布了总值1亿美元的对台军售计划的提问时，他称，“美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是‘八一七’ 公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。” 

汪文斌说，根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的两家美国军工企业的侵权行为实施反制

汪文斌说，根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的两家美国军工企业的侵权行为实施反制

他宣布， “根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德马丁公司的侵权行为实施反制。” 

这位中国外交部发言人未提供有关制裁性质的更多细节。 

未说明制裁细节

作为对美方制裁中企的反应，北京去年出台《反外国制裁法》。现在是首次基于此法制裁洛克希德马丁和雷神这两家公司。

美联社报道称，雷神、洛克希德马丁、波音这些公司国防工业的美企在向中国出售军用以及军民两用技术方面受管控。不过，这些公司也有民用业务，而中国是一个巨大的市场，特别是在航空等领域。

路透社报道指出，2019年和2020年，中国至少两次宣布过制裁雷神和洛克希德马丁这两家美国军工企业，但从未说明制裁细节或实施方式。

美国不向中国出售武器。而根据1979年签署的《台湾关系法》，美国向台湾提供自卫手段。美国对台军售曾一再引发北京愤怒。 中国一再重申，台湾是其与华盛顿关系中最重要、最敏感问题。目前，美中双边关系也因为贸易、人权等问题而紧张。

过去两年里，中国加大了对台湾在军事、外交上施压。台湾政府表示，希望和平，但若遭攻击，将起而自卫。 

（路透社，美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


DW.COM

拜登政府二度批准对台军售 北京强硬回应

美国政府2月7日宣布核准拜登上任後第二批对台军售，内容是为期5年丶价值1亿美元的爱国者系统工程勤务计画。次日中国外交部强硬回应。  

英媒：美国设法加速向台湾交付新战机

拦截中国飞机的任务给台湾空军带来很大压力，去年台湾空军发生了几次事故，包括三件飞安事件，造成2位飞官殉职，并造成2架F-5E战机全毁。  

美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。  

美台7.5亿军售案 中国提出严正交涉

美中与台海情势升温之际，拜登政府批准首笔对台湾的军售，总价达7.5亿美元，台湾对此表示感谢，中国外交部已向美国提出严正交涉。这次的军售案对于美中台三方关系，会产生什么影响?  

2020年美国对台军售总额创历史最高

特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰日前表示，台湾已是全世界公认的最大美国武器采购方。从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。  

相关内容

A US Navy hover craft prepares to hit the beach during the amphibious landing exercises as part of the annual joint US-Philippines military exercise on the shores of San Antonio town, facing the South China sea, Zambales province on April 11, 2019. (Photo by TED ALJIBE / AFP) (Photo credit should read TED ALJIBE/AFP via Getty Images)

剑指北京？英斥资强化印太安全 美军售印菲武器 17.02.2022

美英积极在印太地区发挥影响力。美国日前宣布可能对印尼军售，而英国则在与澳洲总理谈话后，承诺斥资3400万美元要强化印太安全，细节是哪些，这些行动都是为了对抗中国在当地的势力吗？

China's State Councillor and Foreign Minister Wang Yi attends a news conference following his meeting with Greek Foreign Minister Nikos Dendias at the Ministry of Foreign Affairs in Athens, Greece, October 27, 2021. REUTERS/Louiza Vradi

王毅：欧洲对华政策存在“认知分裂” 30.12.2021

中国外交部长王毅周四表示，欧洲在对华政策上似乎存在某种“认知分裂”，一方面同中国建立了全面战略伙伴，一方面又把中国定位为制度性对手，对中欧关系造成了干扰。

Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Graubünden Switzerland

2022年中美关系主轴：「紧张管控」 23.12.2021

德国之声专访独立学者吴强，他表示，中美在2021年於许多领域都持续深化双边对抗，也指出，中美双边关系2022年会以「紧张管控」的主轴持续发展。

广告

媒体看中国

Peking Olympische Winterspiele | Frauen Freeski Halfpipe | Ailing Eileen GU aus China holt Gold

墙外文摘：小花梅如何学习谷爱凌的“个人努力”？

有评论认为，百般苦难仍未尽的小花梅和集万千宠爱于一身的谷爱凌形成了中国女性命运的冰火两极。在各种构成谷爱凌成功的必要条件中，“个人努力”显然不是最稀缺的那一个。  