对台军售 中国再度制裁美国军工企业

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在2月21日的例行新闻发布会上作了这一表态。在回答记者有关2月7日美方宣布了总值1亿美元的对台军售计划的提问时，他称，“美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是‘八一七’ 公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。”

他宣布， “根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德马丁公司的侵权行为实施反制。”

这位中国外交部发言人未提供有关制裁性质的更多细节。

未说明制裁细节

作为对美方制裁中企的反应，北京去年出台《反外国制裁法》。现在是首次基于此法制裁洛克希德马丁和雷神这两家公司。

美联社报道称，雷神、洛克希德马丁、波音这些公司国防工业的美企在向中国出售军用以及军民两用技术方面受管控。不过，这些公司也有民用业务，而中国是一个巨大的市场，特别是在航空等领域。

路透社报道指出，2019年和2020年，中国至少两次宣布过制裁雷神和洛克希德马丁这两家美国军工企业，但从未说明制裁细节或实施方式。

美国不向中国出售武器。而根据1979年签署的《台湾关系法》，美国向台湾提供自卫手段。美国对台军售曾一再引发北京愤怒。 中国一再重申，台湾是其与华盛顿关系中最重要、最敏感问题。目前，美中双边关系也因为贸易、人权等问题而紧张。

过去两年里，中国加大了对台湾在军事、外交上施压。台湾政府表示，希望和平，但若遭攻击，将起而自卫。

（路透社，美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。